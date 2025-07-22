Ragbi Kadın Sporcuların Kalbini Şekillendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ragbi Kadın Sporcuların Kalbini Şekillendiriyor

Ragbi Kadın Sporcuların Kalbini Şekillendiriyor
22.07.2025 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın ragbi oyuncularında kalpte yapısal değişiklikler tespit edildi, çalışmaya ödül adayı.

ANKARA Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan araştırmada, kadın ragbi oyuncularının kalplerinde yapısal ve fonksiyonel olarak belirgin değişiklikler saptandı ve yoğun dayanıklılık, kuvvet gerektiren sporlarda kalbin fizyolojik olarak yeniden şekillendiği ortaya kondu. Temas sporlarının yoğun yüküne uyum sağlamak için kalbin 'atlet kalbi' olarak bilinen fizyolojik değişim geçirdiğini ortaya koyan çalışma, uluslararası tanınırlığı bulunan Echocardiography dergisinde yayımlandı ve yılın araştırma ödülüne aday gösterildi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan araştırmada, 2023 Türkiye Kadınlar Ragbi 7'li Şampiyonası'na katılan 66 kadın oyuncu ile 50 fiziksel aktivitesi hiç olmayan ya da düzensiz yaşam (setander yaşam) tarzına sahip kadın karşılaştırıldı. Kadın ragbi oyuncuların kalpleri, ultrasonla görüntülenerek incelenirken, özellikle kalp kasının gizli düzeydeki fonksiyonunu ölçen veriler değerlendirildi. Çalışmada ragbi oyuncuların kalp duvarı kalınlığı, ventrikül çapları ve sol atriyum boyutlarının anlamlı derecede büyüdüğü tespit edildi. Kalbin genel pompalama gücünü gösteren değeri normal kalmasına rağmen, kalp kası ölçümlerinde belirgin düşüş izlendi. Ragbi oynayan kadınlar grubunda ortalama GLS değeri (Kalbin kasılma gücünü ölçen değer) yüzde 19,9 iken, sedanter grupta yüzde 23 olarak belirlendi. Uluslararası tanınırlığı bulunan Echocardiography dergisinde geçen ay yayımlanan çalışma, yılın araştırma ödülüne aday gösterildi.

'ÇALIŞMAMIZ KADIN SPORCULAR ÜZERİNE ODAKLANIYOR'

Çalışmada yer alan Kardiyoloji Uzmanı ve Türkiye Ragbi Federasyonu Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Çağatay Tunca, "Bu konuda yapılan daha önceki araştırmaları incelemem sonucunda kadın ragbi sporcuları üzerine yapılmış çalışma olmadığını fark ettim. Çalışmamız, oyuncuların kardiyovasküler sağlık profillerini ortaya çıkarmak üzerineydi. Ragbi dünyada uzun yıllardır oynansa da ülkemizde yeni gelişmekte olan bir spor dalı. O yüzden bu çalışmayı yapmaya karar verdik. Çalışmamızı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde görev yapan hocalarımız, uzman arkadaşlarımız ve asistanlarımızın desteğiyle yaklaşık 3 ay içerisinde tamamladık. 66 tane ragbi oyuncusunu aktif spor hayatı olmayan bireyle karşılaştırdık. Çalışmamızın özgün yönleri; kadın sporcular üzerine odaklanması. Daha önce ekokardiyografik tekniklerin kadın ragbi oyuncularında uygulandığı bir çalışma yoktu. Çalışmadaki sporcu sayımız da genel olarak erkek çalışmalarına göre oldukça yüksekti" dedi.

'KALBİ DAHA İLERİDE GÖRDÜK'

Temel ekokardiyografik değişikliklerin tüm sporlarda görülen değişikliklere ilk etapta benzer olduğunu söyleyen Dr. Çağatay Tunca, "Vücudumuzun kasılma kuvvetinde artış, çaplarında genişleme, duvar kalınlıklarında, kalp odacıklarının boyutlarında büyüme izledik. Genel performans anlamında ise kalbi daha ileride gördük. Çalışmamızı özgün kılan noktalardan biri de ragbi sporu özelinde kalpteki değişikliklerin temellerini anlamak oldu. Her hasta bizim için beraberinde farklılıklar getirmekte. Sporcularımız içinse tamamen normal değerler, kalp performansı, kapaklarının durumu, duvar kalınlıkları, buradaki temel parametreler, bunların referans aralıkları farklılık göstermekte. Biz de bu noktada standartları ortaya koyan bir çalışma hazırladık. Kardiyovasküler problemler henüz klinik olarak ortaya çıkmadan, sporcular, herhangi bir semptom geliştirmeden farkına varabileceğimiz parametrelerdi. Bu anlamda kardiyovasküler sağlık profili anlamında sporcularımızda herhangi bir anormallik tespit etmedik" diye konuştu.

'RAGBİNİN OLUMLU ETKİLERİ OLDUĞUNU ORTAYA KOYDUK'

Ragbinin yoğun temas, dayanıklılık ve direncin bir arada olduğu bir spor dalı olduğunu söyleyen Dr. Çağatay Tunca, "Kardiyovasküler sağlık profili anlamında dayanıklılık egzersizleri ve direnç egzersizlerinin farklı etkileri olmakta. Kadın sporcularda yaptığımız bu çalışma kardiyovasküler sağlık profilini ragbinin dayanıklılık ve direnç komponatları içeren spor dalının olumlu etkileri olduğunu gösterdi bizlere. Ragbi spor dalının, kas iskelet sistemi üzerine olumlu etkileri bulunmakta. Ragbi ile kalp boyutlarında genişleme, duvar kalınlıklarında artış, kalp performansında değişiklikler, kalp hızında ve kan basıncında azalma gözlemlenebiliyor. Bu yapısal ve fonksiyonel değişiklikler çerçevesinde ragbi oyununun genel sağlık profil üzerine olumlu etkilerini bu çalışmada ortaya koyduk. Çalışmamız geçtiğimiz ay, Avrupa Ekokardiyografi Dergisi'nde yayınlandı ve yılın araştırması ödülü adayları arasında yer aldı" ifadelerini kullandı.

'KADINLAR ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPILMASI MOTİVE EDİCİ'

Türkiye 7'li Ragbi Büyük Kadınlar Milli Takım oyuncusu Selinay Acıelma (19) ise, geçen ay Avrupa Şampiyonu olduklarını dile getirerek, ragbinin Türkiye'de yeni geliştiğini belirtti. Acıelma, "Çevremden çok fazla 'Bunu yapabiliyor musun' gibi tepkiler alıyorum. Ama işin içerisine girdiğiniz zaman, sertliğe alışıyorsunuz. Çok gurur vericiydi şampiyon olmak. Ragbi kadınlar açısından daha yeni gelişiyor. Kadınlar üzerine bir çalışma yapılması da ayrıca motive edici. Bilimle sporun birleşmesi, psikolojik açıdan iyi oluyor. Ona göre sporumuza devam edebiliyoruz, ona göre çalışmalar yapabiliyoruz. Sporcu için bence sağlık en önemli şey. Biliyorsunuz bir sağlık sıkıntısı yaşadığınızda tamamen elinizden her şey de gidebiliyor. Bu yüzden düzenli bir şekilde bu çalışmaların olması ve sporcuların kontrol alanında kalması iyi oluyor. Ragbinin erkeklere özgü olmadığını da gösteriyoruz. Kadınlar daha fazla teşvik edilmeli ragbi sporuna" dedi.

Kaynak: DHA

Etlik Şehir Hastanesi, Ankara, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ragbi Kadın Sporcuların Kalbini Şekillendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
3 milyon ehliyet çöp olacak Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı 3 milyon ehliyet çöp olacak! Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
Etkin pişmanlık ifadesinde ’İmamoğlu’ iddiası: Seçim için para topladı Etkin pişmanlık ifadesinde 'İmamoğlu' iddiası: Seçim için para topladı
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Soruşturma açılan 29 kişi kim Bakan Tekin “Aralarında polisler de var“ diyerek açıkladı Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin "Aralarında polisler de var" diyerek açıkladı
Öcalan’ın kendisi için bir istediği var İmralı Heyeti üyesi açıkladı Öcalan'ın kendisi için bir istediği var! İmralı Heyeti üyesi açıkladı
Bangladeş’te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Galatasaray’dan Osimhen’e sözleşme Galatasaray'dan Osimhen'e sözleşme
Fenerbahçe’yi 219 gün sonra yıkan haber Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber

12:24
Türkiye’nin son hamlesi İsrail’de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
11:33
Beşiktaş’ın Shakhtar maçı kadrosu belli oldu 4 futbolcu UEFA’ya bildirilmedi
Beşiktaş'ın Shakhtar maçı kadrosu belli oldu! 4 futbolcu UEFA'ya bildirilmedi
10:49
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
16:27
Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı
Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı
16:25
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye’yi parçalanmış görmek istiyor
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye'yi parçalanmış görmek istiyor
16:24
Ukraynalı yetkili, Putin’e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu
Ukraynalı yetkili, Putin'e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu
16:18
Yer: Konya ’’Bize iş yaptırmıyorsunuz’’ deyip polislere saldırdılar
Yer: Konya! ''Bize iş yaptırmıyorsunuz'' deyip polislere saldırdılar
16:06
Trabzonspor’da Saul Niguez transferi iptal Uçağa binmekten son anda vazgeçti
Trabzonspor'da Saul Niguez transferi iptal! Uçağa binmekten son anda vazgeçti
16:00
Yarış Spikeri Esen Gök’ten Üzücü Haber
Yarış Spikeri Esen Gök'ten Üzücü Haber
15:55
RAMS Başakşehir’in Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu
RAMS Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
15:42
Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir’de yakalandı
Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 12:40:56. #7.11#
SON DAKİKA: Ragbi Kadın Sporcuların Kalbini Şekillendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.