Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

İzmir'de Amerikan Hastanesi açılışında anlattığı ırkçı ve seksist "fıkra" krize neden olan ve hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un videosunu yayınlayan gazeteci açıklama yaparak tehdit edildiğini öne sürdü.
Rahmi Koç, "Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın demiş ki, 'Doktor Bey, ilk sen soyun'." ifadelerini kullandı. Koç fıkradan dolayı özür dilese de tepkiler dinmedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülenç, görüntülerin yayınlanmasının ardından Koç Sağlık Grubu Başkanı olduğunu öğrendiği Erhan Bulutçu tarafından arandığını iddia etti.
Gülenç, kendisine videonun kaldırılmasının istendiğini belirterek, "Bu videoyu yayınlamışsınız, derhal o videoyu kaldırın" denildiğini aktardı. Talebi reddettiğini söyleyen gazeteci, bunun üzerine kendisine "Kaldırmazsanız çok kötü olur" ifadelerinin kullanıldığını öne sürdü.
Videoyu kaldırmayı kabul etmediğini belirten Gülenç, söz konusu konuşma sırasında tehdit edildiğini düşündüğünü ifade etti. Gazeteci, yayınladıkları görüntülerin kamuoyunu ilgilendiren bir haber niteliği taşıdığını ve bu nedenle geri adım atmadığını söyledi.
Gülenç, yaşanan gelişmelerin ardından Koç Sağlık Grubu'ndan üst düzey bir yöneticinin kendisini aradığını ve görüşmede özür dilendiğini de öne sürdü. Söz konusu yöneticinin, yaşanan konuşmanın açılışın ve olayın stresi nedeniyle gerçekleştiğini söylediğini aktaran Gülenç, ayrıca Rahmi Koç hakkında bir kampanya başlatılabileceği endişesinin dile getirildiğini ifade etti.
Gülenç, görüntüleri kaldırmama kararından dolayı gurur duyduğunu söyledi. Gazeteci, hastane açılışını takip ederken yalnızca kurdele kesimiyle yetinmediklerini, içerideki görüntüleri de kayıt altına alarak kamuoyuyla paylaştıklarını ifade etti.Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır "Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Amerikalı ortakları da skandala kayıtsız kalmadı! Rahmi Koç'un ırkçı ve seksist şakasına tepkiler çığ gibi Rahmi Koç'un "Kürt kadın" esprisine kahkaha atan Binali Yıldırım'a tepki yağıyor
Son Dakika › Güncel › Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim - Son Dakika
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