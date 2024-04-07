Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların, Büyük İstanbul Otogarı'ndaki yoğunluğu devam ediyor.
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, otogarda hareketliliğe neden oldu.
Vatandaşların tatil için bilet talebi artarken, bazı otobüs firmaları ek seferler koydu. Bazı vatandaşlar gidecekleri yere bilet bulmakta zorlanırken, kimi de fiyatların yüksekliğinden şikayet etti.
"Üç aktarmayla Van'a gideceğiz"
Trakya Üniversitesi öğrencisi Furkan Çavuşoğlu, bayram tatili için Edirne'den memleketi Van'a Erzurum aktarmalı gideceğini söyledi.
Bilet bulmakta zorlandığını ifade eden Çavuşoğlu, "Üç öğrenci arkadaş olarak biraz ani kararla gideceğimiz için bilet bulamadık. Şu anda üç aktarmayla Van'a gideceğiz. Sabah saatlerinde Edirne'den İstanbul'daki otogara geldik. Buradan Erzurum'a, ardından Van'a geçeceğiz. Van'a doğrudan bilet bulamadık." diye konuştu.
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ailesinin yanına bayram ziyaretine giden Aylin Uzun da kolay bilet bulduğunu ancak fiyatların yüksek olduğunu belirtti.
Uzun, ailesinin ev taşımasına yardımcı olmak için İzmir'e gittiğini ifade ederek, "Tabii, bu tatil de fırsat oldu." dedi.
Çanakkale Lapseki'deki köyüne giden Recep Kurtçu da biletlerin pahalı olduğunu dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Ramazan Bayramı'nda İstanbul Otogarı'nda Yoğunluk Devam Ediyor - Son Dakika
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari taksi devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bayram tatili için şehre gelen ve başka şehirlere giden sürücüleri karşılayarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Vali Yavuz, sürücülere emniyet kemerini takmalarını ve aşırı hız yapmamalarını istedi. Ayrıca çocuklara meyve suyu, çikolata ve düdük dağıttı. Karabük'te trafik hareketliliğinin yoğun olduğunu belirten Vali Yavuz, emniyet ve jandarma teşkilatının bayram süresince tedbirlerini aldığını ve denetimlerini sürdürdüğünü söyledi. Vali Yavuz, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşmalarını beklediğini ifade etti.
Antalya'da yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı sigara satışı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Aramalarda 600 paket gümrük kaçağı sigara, 50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve suç geliri olarak değerlendirilen para ele geçirildi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Geraldo'nun golüne karşılık Kocaelispor, Beridza'nın golüyle beraberliği sağladı.
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yollarda sıkı denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda yapılan denetimlerde, trafik güvenliğine dair bilinçlendirme faaliyetleri de sürdürüldü. Ekipler, havadan trafik denetimleri, hız, emniyet kemeri ve motosiklet denetimlerini sıklaştırdı. Ayrıca, yolcu otobüslerinde seyahat eden yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Denetimler bayram tatili boyunca devam edecek.
Ankara'da bağımsız aday olan Lokman Cengiz, seçimlerde 224 oy alınca pusulada isminin küçük harfle yazılması nedeniyle oy kaybettiği iddiasıyla YSK'ya başvuru yaptı. Savcılığa da suç duyurusunda bulunan Cengiz "Karşıma Mansur Yavaş'ın çıkması adil değildir. Ülkem için sonuna kadar mücadele ettim. Ülkemi Amerika'ya karşı korudum ve savundum. Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım" dedi.
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