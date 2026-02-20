Ramazan'da Siber Dolandırıcılara Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan'da Siber Dolandırıcılara Dikkat!

20.02.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Kırık, ramazan ayında siber dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu; dikkatli olunmalı.

ADLİ bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını istismar eden siber dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu. Sahte SMS, sosyal medya mesajları ve klonlanmış internet siteleri üzerinden tuzak kurulduğunu belirten Prof. Dr. Kırık, özellikle iftar rezervasyonu, yardım kampanyası ve hediye çeki mesajlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını istismar eden siber dolandırıcılık yöntemlerini anlattı. Sahte SMS, sosyal medya mesajları ve klonlanmış internet siteleri üzerinden tuzak kurulduğunu belirten Prof. Dr. Kırık, siber dolandırıcıların ramazan ayını fırsat bildiğini belirtti. Prof. Dr. Kırık, "Bu manevi ayda vatandaşların duygularını sömürmeye başladılar. Özellikle sahte SMS'ler aracılığıyla vatandaşlarımızı tuzağa düşürüyor, kişisel verilerini ve banka bilgilerini ele geçiriyorlar" dedi. Dolandırıcıların farklı yöntemler denediğini aktaran Prof. Dr. Kırık, kimi zaman sosyal medya üzerinden, kimi zaman da SMS yoluyla vatandaşlara ulaşıldığını ifade etti.

SAHTE İFTAR REZERVASYONU MESAJLARI

En sık kullanılan yöntemlerden birinin sahte iftar rezervasyonu mesajları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kırık, "Vatandaşlarımıza 'iftar rezervasyonu' adı altında mesaj gönderiliyor. Mesajda, detaylar için linke tıklamaları isteniyor. Linke tıklayan vatandaşlarımız kimlik bilgilerini, T.C. kimlik numaralarını giriyor. Daha sonra sahte bir e-Devlet arayüzüyle karşılaşıyorlar. Bu şekilde tüm kişisel verileri ele geçirilmiş oluyor" diye konuştu.

RAMAZAN YARDIMI VE HEDİYE ÇEKİ TUZAĞI

Dolandırıcıların bir diğer yönteminin ramazan yardımı ve hediye çeki vaadi olduğunu belirten Prof. Dr. Kırık, popüler e-ticaret siteleri ve zincir marketlerin isimlerinin kullanıldığını kaydederek, "Önce bir arkadaşınızın sosyal medya hesabını ele geçiriyorlar. Ardından sizinle iletişime geçerek, ramazana özel 5 bin lira hediye çeki kazandığınızı söylüyorlar. Amaç, sizi ücretli bir mobil servise abone yapmak. Hem paranızdan hem de kişisel verilerinizden oluyorsunuz" dedi. Ramazana özel devlet desteği verildiği yönünde mesajlar gönderildiğini de aktaran Prof. Dr. Kırık, "Sizi arayüzü birebir kopyalanmış sahte bir e-Devlet sitesine yönlendiriyorlar. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ele geçiriliyor. Daha sonra adınıza dolandırıcılık işlemleri yapılabiliyor. Bu çok ciddi bir risk" diye konuştu.

FİTRE VE ZEKAT HASSASİYETİ İSTİSMAR EDİLİYOR

İhtiyaç sahiplerine yardım toplama bahanesiyle de dolandırıcılık yapıldığını belirten Prof. Dr. Kırık, "Ramazan ayında fitre ve zekat vermek isteyen vatandaşlarımızın bu hassasiyeti istismar ediliyor. Kendilerini vakıf ya da dernek olarak tanıtıp, küçük meblağlar talep ediyorlar. Gönderilen hesaplara para aktarmanız isteniyor. Bu noktada mutlaka bağış yapılacak kurum araştırılmalı" dedi.

'RESMİ AÇIKLAMA GELMEDEN LİNKE TIKLAMAYIN'

Vatandaşlara çağrıda bulunan Prof. Dr. Kırık, "'Devlet yardım veriyor, ramazana özel destek sağlanıyor, fitre ve zekat bağışı topluyoruz' gibi mesajlara asla itibar edilmemeli. Resmi kurum ve kuruluşlardan açıklama gelmeden hiçbir link tıklanmamalı. Aksi takdirde hem kişisel verileriniz ele geçirilebilir hem de banka hesaplarınız boşaltılabilir. Ayrıca cihazlara casus yazılım yüklenmesi riski de var" diye konuştu. Dolandırılan vatandaşların zaman kaybetmeden Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kırık, "İlgili banka ile hızlıca iletişime geçilmeli ve e-Devlet şifresi derhal değiştirilmelidir" dedi.

Haber- Kamera: Aysu DURSUN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Teknoloji, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan'da Siber Dolandırıcılara Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
CHP’den 11. Yargı Paketi için AYM’ye iptal başvurusu CHP'den 11. Yargı Paketi için AYM'ye iptal başvurusu
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı
Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Bu gençler çıldırmış olmalı Zayıflamak için yaptıklarına bakın Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

11:54
Yeniden aday olacak mı Dursun Özbek son kararını verdi
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
10:54
6 Süper Lig takımı var İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
6 Süper Lig takımı var! İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
10:30
“Yasak aşk“ iddiasında yeni perde Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
"Yasak aşk" iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
10:26
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kariyer yolculuğu
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 11:57:50. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazan'da Siber Dolandırıcılara Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.