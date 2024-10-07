Recai Kutan 94 yaşında vefat etti

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(ANKARA) - Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı, Milli Görüş Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Recai Kutan, 94 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi Kutan'ın vefatını; "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu üyemiz, ESAM Genel Başkanı muhterem büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur" ifadeleriyle duyurdu.

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı, Milli Görüş Hareketi'nin önde gelen isimlerinden, Eonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan, 94 yaşında yaşamını yitirdi. Kutan'ın vefatını Saadet Partisi duyurdu. Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada; "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu üyemiz, ESAM Genel Başkanı muhterem büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun" denildi.

Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşıydı

Malatya'da 5 Nisan 1930'da doğan Recai Kutan, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu ve eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşıydı.

Kutan, ilk, orta ve lise tahsilini Malatya'da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden 1952 yılında mezun olan Kutan, 1952-1969 yılları arasında Devlet Su İşleri'nde (DSİ) çalıştı. Kutan, 1969'da Türk Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi'ni kurdu. Kutan, 1974-1980 yılları arasında MSP Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle siyasi çalışmaların içerisinde oldu.

1977 seçimlerinde, Milli Selamet Partisi'nden Malatya Milletvekili seçilen Kutan, 1977 koalisyon hükümetinde İmar ve İskan Bakanı olarak görev aldı. Kutan, 12 Eylül Darbesi'nden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 9,5 ay hapis yattı.

Kutan, 1983'ten sonra kurulan Refah Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı oldu ve Refah Partisi'nin Malatya Milletvekili olarak meclise girdi. 1996-1997 yılları arasında 54. Hükümet'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı.

Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından yeni kurulan Fazilet Partisi'nin Genel Başkanlığına seçilen Kutan, 1999 genel seçimleri sonucu Meclis'e girdi. Kutan, Rahşan Affı'na destek verdi, 21 Aralık 2000'de yapılan oylamada kabul oyu verdi.

Fazilet Partisi'nin de kapatılmasıyla, Kutan, 2001 yılında Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve kurucu Genel Başkanlık görevini üstlendi. Kutan, sürdürdüğü Genel Başkanlık görevini, 11 Mayıs 2003 tarihinde yapılan 1. Olağan Kongrede Necmettin Erbakan'a devretti ancak 29 Aralık 2003'te Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Necmettin Erbakan'ın kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle görevlerinden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine Erbakan, 30 Ocak 2004'te parti üyeliğinden ve Genel Başkanlıktan istifa etti.

Bu tarihten itibaren Recai Kutan, Genel Başkanlık görevini vekaleten yürütmeye başladı. Kutan, 8 Nisan 2006'da yapılan 2. Olağan Kongre'de, Genel Başkanlık görevini bu sefer seçimle üstlendi. Kutan, 2007 genel seçimlerinden sonra Genel Başkanlığı, 26 Ekim 2008'de yapılan 3. Olağan Kongrede Numan Kurtulmuş'a devretti.