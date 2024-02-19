Gazze Şeridi'ndeki Refah Kenti, 1,3 Milyon Filistinliye Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze Şeridi'ndeki Refah Kenti, 1,3 Milyon Filistinliye Ev Sahipliği Yapıyor

Gazze Şeridi\'ndeki Refah Kenti, 1,3 Milyon Filistinliye Ev Sahipliği Yapıyor

Gazze Şeridi'nin en güneyinde bulunan Refah kenti, 1,3 milyonu aşkın yerinden edilen Filistinliye ev sahipliği yapıyor. Kent, mültecilere barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

19.02.2024 17:30  Güncelleme: 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

REFAH, 19 Şubat (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin en güneyinde yer alan Refah kenti, yerinden edilen 1,3 milyonu aşkın Filistinliye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua

Gazze, Orta Doğu, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'ndeki Refah Kenti, 1,3 Milyon Filistinliye Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:58:36. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze Şeridi'ndeki Refah Kenti, 1,3 Milyon Filistinliye Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement