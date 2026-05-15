Rektör Hatipler Şenlikte Öğrenci Topluluklarını Ziyaret Etti

Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler, 38. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında Ayşekadın Yerleşkesi'nde kurulan öğrenci toplulukları stantlarını ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, şenlik alanını gezen Hatipler, öğrenci topluluklarının hazırladığı etkinlik ve projeleri inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrenci topluluklarının üniversite yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirten Hatipler, topluluk çalışmalarının gençlerin kişisel gelişimlerine, sosyal sorumluluk bilincine ve üniversite aidiyetine katkı sağladığını ifade etti.

Şenliklerin birlik ve dayanışma ortamını güçlendirdiğini kaydeden Hatipler, öğrencilerin aktif, üretken ve sosyal bireyler olarak yetişmesinde topluluk faaliyetlerinin önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Şenlik kapsamında öğrencilere lokma ikramında bulunuldu.

Gün boyunca müzik dinletileri, etkinlikler ve çeşitli aktivitelerin gerçekleştirildiği şenlik alanında öğrenciler de yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hatipler'e ziyaretinde Rektör Yardımcısı Ahmet Muzaffer Demir, Genel Sekreter Hüseyin Türkel, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ve Nurdan Cankaya ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Taşkın eşlik etti.

Bilgilendirme ziyareti

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Edirne Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dilara Güner, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında firmalara bilgilendirme ziyaretlerinde bulundu.

Firmaları ziyaret eden heyet, programın sunduğu destekler ve teşvik mekanizmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerde, yatırım, üretim ve istihdamı artırmaya yönelik destek unsurları ile programın bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Bilgilendirme çalışmalarının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda sürdürüldüğü belirtildi.

ETSO Meclisi toplandı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, toplantı Meclis Başkanı M. Emre Alp başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ve meclis üyelerinin katılımıyla oda toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda sektörlerdeki mevcut durum ve yaşanan sorunlar değerlendirilirken, nisan ayına ilişkin gündem maddeleri ile faaliyetler görüşüldü.

Meclis toplantısı, üyelerin görüş ve önerilerinin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Toplantı gerçekleştirildi

Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesi tarafından vekaletle kurban organizasyonu kapsamında din görevlileriyle toplantı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, kurban bağış noktalarının bulunduğu camilerde görev yapan din görevlilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, vekaletle kurban organizasyonunun önemi anlatıldı.

Müftü Burhan Çakır, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda her yıl gerçekleştirilen vekaletle kurban organizasyonuyla yurt içinde ve dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığını belirtti.

Kurban ibadetinin birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade eden Çakır, organizasyon kapsamında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşılarak bayram sevincinin paylaşıldığını kaydetti.

2026 yılında da ihtiyaç sahipleri için dayanışma içinde çalışılması gerektiğini vurgulayan Çakır, önceki yılların üzerinde vekalet sayısına ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.

Çakır, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurulmasına katkı sunan görevlilere teşekkür ederek toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.