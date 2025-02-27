Restorasyon Tamamlandı, 12 Eser Açılıyor

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(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, restorasyon çalışmaları tamamlanan 12 vakıf eserinin, ramazan ayının ilk gününden itibaren ibadete ve ziyarete açılacağını duyurdu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hatay Nardüzü Camii, Kilis Kürtler Camii, İzmir Selçuk İsa Bey Camii, Üsküdar Silahtar Abdurrahman Ağa Camii, Gaziantep Ayşe Bacı Camii, Tekke Camii, Nizip Yeni Camii, Kahramanmaraş Afşin Pınar Önü Camii, Muğla Yatağan Nebiköy Camii, Şanlıurfa Eski Sefalı Camii, Hüseyin Paşa Camii, ve Yardımlaşma kültürünün Mekanları Gaziantep Ökkeşiye İmareti'nde yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlandığı ve ramazan ayının ilk gününden itibaren vatandaşların ibadeti ve ziyareti için açılacağını bildirildi.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Kadir Gecesi'nde ve Ramazan Bayramı'nda da ibadete açılacak eserlerin olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Onarım, restorasyon ve ihya çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Bu 12 eserimizin restorasyonu, yurtdışı da dahil yaptığımız çalışmaların bir bölümüdür. Asrın felaketi sonrası ise deprem bölgesine çok daha fazla özen gösterdik. Böylesi vakıf eserlerin aslına uygun olarak restore edilmesi, hem tarihimize duyduğumuz saygının bir göstergesi hem de gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirastır. Tüm bölgelerimizde Ramazanın ilk günü açacağımız eserlerin yanısıra, Kadir Gecesi'nde ve inşallah Ramazan Bayramı'nda da ibadete açacağımız eserlerimiz olacak."