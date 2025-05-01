Rize'de 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Rize'de 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Rize\'de 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Rize'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalar ve vatandaşlarla coşkuyla kutlandı.

01.05.2025 17:20
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RİZE'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla kutlandı.

Rize'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla HAK-İŞ tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi. Kutlamalar kapsamında sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler ve vatandaşlar bir araya geldi. Ellerinde dövizlerle "HAK-İŞ nerede, biz oradayız", "ÇAYKUR bizim, bizim kalacak" sloganlar atan kalabalık, sendika temsilcilerini dinledi.

'TAŞERON SİSTEMİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖPE ATTIK'

Programda konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs'ın 139 yaşında olduğunu söyleyerek, "Nasıl ki 15 yıl kamudaki taşeron sistemini çöpe atmak için onurlu ve haysiyetli mücadele yaparak, kamudaki taşeron sistemini büyük ölçüde çöpe attık. Bugün bu alanı dolduran bakanlıklardan, belediyelerden gelen kardeşlerimize 'Kadronuz hayırlı olsun' diyoruz. İnşallah 'ÇAYKUR'da kadronuz hayırlı olsun' demeyi Rabb'im bize nasip eder inşallah. Bugün 1 Mayıs 139 yaşında. 1886'da Amerika Birleşik Devletleri Chicago'da tekstil işçilerinin insan onuruna yaraşır bir iş ve çalışma süresi talebi ile başlattıkları eylemlerin sonunda yaşanan kaos, provokasyonlar, yapılan mitinglerdeki tezgahlar sonucu kaybettiğimiz sendika liderleri var. İdam edilenler var. Cezaevlerinde hayatları sona erenler var. Onları bir kez daha saygıyla anıyoruz" diye konuştu

'BİZİM OLDUĞUMUZ YERDE KAOS OLMAZ'

Mahmut Arslan, "1 Mayıs'ta birlik ve mücadele eden emekçilerin temel sorunlarının bir an evvel çözülmesi için bu meydanlarda taleplerimizi yüksek sesle konuşuyoruz. Eleştirilerimizi yapıyoruz, güzel şeyler olmuşsa teşekkür ediyoruz. Bizim olduğumuz yerde kaos olmaz, çatışma olmaz. Bizim olduğumuz yerde dayanışma olur. Bizim olduğumuz yerde birlik türküleri söylenir. Bizim olduğumuz yerde horonlar, halaylar olur, türküler olur; velhasılı güzellikler olur" dedi.

'BU VERGİ SİSTEMİNİ KABUL ETMİYORUZ'

Çalışma vergisiyle ilgili konuşan Arslan, "HAK-İŞ Akademi kuruluşundan sonra yaptığımız ilk faaliyet, ilk çalışma vergidir. Ne yazık ki Türkiye vergi konusunda adaletsiz bir ülkedir. Vergi adaletsizliği var. Vergiyi az kazanandan çok, çok kazanandan az alan bir vergi sistemi var. Bu vergi sistemini kabul etmiyoruz. 2002 yılında bir çalışan, 17 ay çalıştıktan sonra yüzde 20 dilime giriyordu. Bugün 5'inci aya gelince yüzde 20 dilimi buluyoruz. Yılın sonunda yüzde 35'e varan vergi dilimlerinden mağduruz. Cebimizden vergi adıyla paralarımız alınıyor. Buna itiraz ediyoruz. Vergide adalet istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mahmut Arslan, Politika, Sendika, 1 Mayıs, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Rize, Son Dakika

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