Rize'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Rize'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem

Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Olumsuz bir durum yok.

15.11.2024 13:49
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1) RİZE'DE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

BAKAN YERLİKAYA: ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize'nin Hemşin ilçesi merkezli 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. Deprem çevre illerden Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon'dan da hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Rize ilimizin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

-Görüntüler geçildi

Haber: RİZE/ DHA

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2) İZMİR'DE SOKAKTA AKIMA KAPILAN ÖZGE CEREN'İN AİLESİNİN AVUKATI: KOORDİNELİ ÇALIŞSALARDI ÖLÜM OLAYLARI OLMAZDI

İzmir'de sokakta yürürken elektrik akıma kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması sonrası adliye önünde açıklamalarda bulunuldu. Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi'nin avukatı Ayşe Sarıçiçek, "Hem İZSU hem Gediz kendi üzerine düşen görevleri yapmamışlar, sorumluluklarının bilincinde hareket etmemişlerdir. Kökten çözümler üretmeyerek adeta olay yerinde ölüm çukuru oluşturmuşlardır. Ölüm, olay mahallinde göz göre göre 'Ben geliyorum' demiştir. Dinlenen tüm sanıklar, ifadeleri sırasında kendi yaptıkları işleri ve sorumluluklarını açıklamak yerine karşı kurumun çalışmalarına suçu atarak suçtan kurtulmaya çalışmışlardır. Hem İZSU hem Gediz çalışmalarını birbirine haber vererek koordineli çalışsalardı bugün bu ölüm olayları gerçekleşmezdi. Şu anda Özge Ceren Deniz, 6'ncı sınıf tıp fakültesi öğrencisi olarak beyaz önlüğüyle hastanede stajyer olarak çalışıyor olması gerekirken maalesef 126 gündür kara toprağın altında yatmaktadır. Aynı şekilde ona yardım etmeye çalışırken vefat eden İnanç Öztemay da 126 gündür kara toprağın altında" dedi.

'ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ BEKLİYORUM'

Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ise "Kızım, 126 gün önce Gediz Elektrik ve İZSU'nun zincirleme ihmalleri sonucunda katledildi. Çocuğum yaşasaydı bugün üniversitesinde, tıp fakültesinde stajlarını tamamlayacaktı. Derslerine devam edecekti. Adaletin tecelli etmesini bekliyorum. Gediz Elektrik ve İZSU suçu birbirine atarak işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Türk adaletinin gereken cezalarını vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

'BİZ BU ACIYI HAYAL EDEMEYİZ'

İnanç Öktemay'ın yeğeni Berfin Öktemay da "Her bir kamu veya özel sektör çalışanı, işini çok doğru düzgün yapmak zorundadır. Çünkü bu ihmallerin sonucu ölümle sonuçlanıyor ve geri dönülemiyor. Biz ne yaparsak yapalım onları mezarın içinden çıkartamayız. Burada kimse yargılanmak istemiyor. Bu adliye koridorlarına gelmek istemiyor. Keşke, ailemize 'Şu an toprağın altında yatmak ister miydi?' sorusunu sorabilseydik. Tabii istemezdi. İki insanın ürettiği enerjiyle bir elektrik çarpmasıyla irkilirsin. Bir daha dokunmaya korkar, dokunamazsın. Caddenin elektriğini düşünün. Yere kapaklanıyorlar. Kalbin normal atışı 100 iken 500'e çıkıyor. İç organların patlıyor. Biz bu acıyı hayal edemeyiz. Aile olarak hepimiz hak edenlerin hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz. Türk adaletine güveniyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rize'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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