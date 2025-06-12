Roma\'da Ukrayna ve Güvenlik Zirvesi

Avrupalı 6 ülkenin dışişleri bakanları ile NATO ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler İtalya'nın başkenti Roma'da Ukrayna ve Avrupa-Atlantik güvenliğini ele aldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin ev sahipliğinde, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Polonya dışişleri Bakanları, Ukrayna'dan temsilciler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas Roma'da "Weimar+" formatında bir araya geldi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Avrupa-Atlantik güvenliğini görüşmek üzere buluşan bakan ve uluslararası kuruluşların temsilcileri daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'ya "koşulsuz destek" vurgulandı

Ev sahibi Bakan Tajani, bugünkü çalışmaların sonunda, NATO ve Avrupa'nın birliğinin önemini vurguladıkları yazılı bir açıklamayı kabul ettiklerini belirterek, "Ukrayna'da barış inşa etmek için vermek istediğimiz ilk ve güçlü siyasi mesaj, birleşmiş bir Atlantik ittifakının ve birleşmiş bir Avrupa'nın işbirliği içinde Avrupa'nın güvenliğini ve savunmasını Ukrayna'dan Portekiz'e kadar güçlendirmesidir." dedi.

Ukrayna'ya desteklerini vurgulayan Tajani, "Elbette, saldırıya uğrayan Ukrayna'ya koşulsuz desteğimizi güçlü bir şekilde yineledik. Uluslararası hukuka saygı gösterilmesini istiyoruz. En az 30 gün sürecek bir ateşkese varılmasını ve ardından müzakerelerin başlatılmasını istiyoruz. Bu nedenle güçlü bir taahhüt içindeyiz." diye konuştu.

Avrupa savunması da dahil olmak üzere aralarındaki işbirliğini ilgilendiren pek çok konuyu değerlendirdiklerini aktaran Bakan Tajani, "Güvenlik harcamalarını ve NATO'nun bizden taleplerini de ele aldık. Daha önce de söylediğim gibi, İtalya güvenlik harcamalarının artırılmasından yana. Lahey Zirvesi'nden önce bir anlaşmaya varılacağına inanıyorum ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tajani, NATO'nun belirlediği hedefler için daha fazla zaman taleplerinin olduğunu belirterek, "Bu süreçte daha fazla esneklik talep ediyoruz. İyimser olmak istiyorum ve sonunda bir anlaşmaya varılacağına, Lahey Zirvesi'nin büyük bir başarıya dönüşeceğine inanıyorum." yorumunu yaptı.

Görüşmelerinde Orta Doğu ve Gazze'ye de değindiklerini belirten İtalyan Bakan, Gazze'de ateşkes ve İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını istediklerini bildirdi.

Rusya'yı durdurmak ABD'nin çıkarına

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de basın toplantısında NATO VE AB işbirliğinin Avrupa savunması için hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Sikorski, Ukrayna'nın ateşkes müzakerelerine güçlü bir şekilde girebilmesi için Kiev'e verilen desteğin önemini vurguladı.

"Avrupa-Atlantik güvenliği Rus tehdidiyle nasıl başa çıktığımıza bağlıdır." diyen Sikorski, Avrupa ve ABD çıkarlarının bu konuda birbirini tamamlayıcı olmaya devam ettiğini, Rusya'yı durdurmanın, ABD'nin uzun vadeli çıkarına olduğunu söyledi.

Ortak açıklamada, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde Türkiye'nin rolü takdir edildi

Ortak yazılı açıklamada, "Vatandaşlarını ve çıkarlarını savunabilen ve uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunabilen daha güçlü ve daha egemen bir Avrupa'ya olan bağlılığımızı yeniden teyit ettik. Bu amaçla, kolektif güvenliğimizi ve savunmamızı güçlendirmek ve NATO'ya Avrupa katkısını güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

NATO'nun Avrupa'nın kolektif savunması için temel bir yapı taşı olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lahey'deki NATO Zirvesi, kalıcı bir transatlantik bağ, birbirimizi savunmaya yönelik sarsılmaz bir bağlılık ve adil yük paylaşımı temelinde birliğimizi gösterecek. Zirve, Müttefik topraklarının her bir santimini savunmaya hazır, daha güçlü bir İttifak kurmak için daha fazla karar almalıdır."

"Avrupa ülkeleri kendi güvenliğimizi sağlamada daha da büyük bir rol oynamalıdır." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, Avrupa savunma kabiliyetlerinin iddialı şekilde güçlendirilmesi ve savunma harcamalarının esnek ve sürdürülebilir bir şekilde arttırılması çağrısı da yapıldı.

Ortak açıklamada, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, insani yardımların yeniden başlatılması ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması çağrısı da yer aldı.

Açıklamada, Ukrayna halkına, demokrasisine, güvenliğine, egemenliğine, uluslararası olarak tanınan sınırlar içindeki toprak bütünlüğüne "sarsılmaz" destek vurgulanırken, şunlar kaydedildi:

"ABD öncülüğündeki barış çabalarını ve Ukrayna ile Rusya arasındaki son görüşmeleri, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa doğru atılmış bir adım olarak memnuniyetle karşıladık. Avrupa bu çabalara katkıda bulunmaya devam edecek ve BM Şartı ilkelerine uygun bir barış anlaşmasının uygulanmasını desteklemeye hazırdır. Türkiye'nin rolünü takdir ettik ve adil ve kalıcı bir çözüme doğru ilerlemeye katkıda bulunabilecek diğer ilgili kolaylaştırma girişimlerini desteklemeye hazırız."

Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini güçlendirme girişimleri konusunda Ukrayna ile çalışmaların süreceği belirtilen ortak açıklamade şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın ciddi ve güvenilir taahhütleri reddetmeye devam etmesi, daha fazla yaptırım ve bunların engellenmesine karşı koyma dahil olmak üzere, üzerindeki baskımızı artırmaya hazır olduğumuzu yineledik. Ayrıca, Rusya'nın saldırganlık savaşını sürdürme yeteneğini zayıflatmayı ve Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışı güvence altına almak için mümkün olan en iyi konuma getirilmesini sağlamayı amaçlayan yeni önlemleri (özellikle enerji ve bankacılık sektörlerinde) hızla benimsemeye hazırız. Rusya saldırılarını durdurana ve yol açtığı zararların bedelini ödeyene kadar, kendi yetki alanlarımızdaki Rusya'ya ait devlet varlıklarını dondurmuş şekilde tutmakta kararlıyız."

"Weimar Üçgeni" ittifakı, 1991'de Polonya, Almanya ve Fransa arasındaki uluslararası işbirliği için kurulmuştu. Bu ittifakta yer alan ülkelere, İtalya, İspanya, İngiltere ve AB de dahil edilerek "Weimar+" formatında toplantılar düzenleniyor.