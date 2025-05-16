Roman Kahramanları Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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Roman Kahramanları Festivali Sona Erdi

10. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, mitoloji temasıyla AKM'de gerçekleşti.

16.05.2025 15:56
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Maltepe Üniversitesi ve İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) işbirliğiyle gerçekleştirilen "10. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali" sona erdi.

"Mitoloji ve Edebiyat" temasıyla düzenlenen üç günlük etkinliğin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) kapanış programında, "Troyalılar Geliyor" tiyatro oyunu sahnelendi. Ardından öğrenciler, roman kahramanları kostümleriyle çeşitli performanslar sergiledi. Festival "HisTroy" adlı belgesel filminin gösterimiyle sona erdi.

Etkinlikle, gerçek ve hayal ürünü roman kahramanlarından yola çıkarak geçmişe ve bugüne tanıklık edilmesinin yanı sıra gençlerin kültür ve sanat yaşamının zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

"Bu festival kuşakların buluşması"

Festivale ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan İMEV Mütevelli Heyeti Danışmanı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, yıllardır devam eden festivalin önemine dikkati çekerek, "Roman Kahramanları dergisinin önderliğinde başlayan bu çalışmalar dün geçtikçe daha çok artıyor. Lise ile üniversiteyi buluşturması bakımından son derece değerli. Bu etkinlikle kültür, sanat, edebiyat noktasında buluşarak çok güzel işbirlikleriyle bu çalışmalar yapılıyor." dedi.

Çotuksöken, bu yıl mitoloji ile edebiyat arasındaki ilişkiyi ele alan festivalin sadece İstanbul'la sınırlı olmadığını ve yurt geneline yayıldığını söyledi.

Festivali "kuşakların buluşması" olarak tanımlayan Çotuksöken, "Gençlerimizin hakikaten edebiyata çok iyi ilgisi var. Farklı bir okuma temposuyla kitaplarla da ilgileri var. Önceki zaman kesitleriyle, geçmiş-şimdi-gelecek arasında köprüleri kuruyorlar. Yaş olarak da farklı kuşaklar bir araya geliyor. İnsanlığın öteden beri ortak olan mirasına da böylece yönelmiş oluyorlar." şeklinde konuştu.

"Üç farklı evreni tek bir çatı altında birleştirmeye çalıştık"

"HisTroy" adlı belgesel filmin yönetmeni Ülkü Sönmez de Troya üzerine daha önce iki belgesel çektiğini ancak bu filmin gerçek kahramanların yanı sıra animasyon ve kurgu öğelerini de barındırdığını söyledi.

Sönmez, belgeselde arkeolojik, mitolojik ve popüler 3 troyadan bahsettiklerinin altını çizerek, "Bu üç farklı evreni tek bir çatı altında birleştirmeye çalıştık. Bu anlamda çok zorlayıcıydı. Bunları bir arada harmanlamak biraz zor oldu ama keyifli bir süreçti. Yani şu ana kadar aldığımız dönüşler de güzel oldu. Festival sürecimiz devam ediyor. İtalya, İsveç ve Venezuela'dan çeşitli festivallerden ödüller aldık." şeklinde konuştu.

Festival sürecinin ardından filmin genel izleyiciyle buluşmasını arzu ettiklerini aktaran Sönmez, eylüle kadar İzmir, Aydın ve Manisa'da film gösterimleri olacağını kaydetti.

HisTroy'un senaristi Rıdvan Gölcük ise filmin Troya'ya özgü bir tarih anlatımı olduğuna vurgu yaparak, "Troya'daki tarih yazımı ve tarih anlatımı Anadolu'daki diğer arkeolojik merkezlerden çok farklı. Diğer arkeolojik merkezlerde kazıdan çıkan malzemeyle alanı öğrenirsiniz. Fakat burada kazılar 1871'de başlamadan çok önce milattan önce 750'de Homeros'un İlyada adlı eseri var. Kazılardaki bulguları Homeros'un İlyada'sı konuşturuyor." ifadelerini kullandı.

Gölcük, belgesel filmin Troya'nın hikayesini kendi coğrafyasından yorumlayan bir yapım olduğuna işaret ederek, festivalin temasına fazlasıyla uygun bir içeriğin festivalde gösterilmesinden de mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Roman Kahramanları Festivali Sona Erdi - Son Dakika

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