Romanya Dışişleri Bakanı: İki devletli çözüm için somut çözümler geliştirilmeli

Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, İsrail'in abluka altındaki Gazze'yi aylardır hedef alan saldırılarına dikkati çekerek bölgedeki şiddetin iki devletli çözümün teşvik edilmesiyle sona ereceğini belirterek "Hem Romanya hem Türkiye, çok acil bir şekilde iki devletli çözümün uygulanması ve bölgesel güvenliğin sağlanması için gerekli siyasi ortamın yaratılmasına imkan tanıyacak somut çözümlerin acilen geliştirilmesi gerektiği fikrini paylaşmaktadır." diye konuştu.
Odobescu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Bükreş'te gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Farklı konularda Romanya-Türkiye işbirliğinin önemine vurgu yapan Odobescu, "Ancak son dönemde gerçekleşen derinlemesine diyaloğumuzun, işbirliğimizi hem siyasi hem de ekonomik hem de sektörel olarak güçlendirebileceğimizin garantisi olduğuna inanmaktayım." dedi.
Odobescu, görüşmelerde Stratejik İşbirliği Konseyinin başlatılması yönündeki hazırlıkları ele aldıklarını belirterek ikili ilişkilerde ekonomik ve ticari işbirliğinin önemli rol oynadığını söyledi.
İkili ticaretin son yıllarda önemli ölçüde geliştiğinin altını çizen Odobescu, "Türkiye şu anda Romanya'nın Avrupa Birliği (AB) dışındaki en önemli partnerlerinden ve Romanya'nın AB dışındaki ihracatının ilk varış noktası niteliğinde. 2023 yılının 11 ayında ikili ticaret 9,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup 31 Aralık 2023 itibarıyla bunun 10 milyar doları aşmasını beklemekteyiz." diye konuştu.
Odobescu, ikili ticaret dengesini sağlayacak her fırsatı değerlendirmeye devam edeceklerini belirterek Romanya ekonomisindeki Türk yatırımlarının artmasına yönelik teşvikleri sürdüreceklerinin altını çizdi.
Romanya'ya en çok yatırım yapan ülkeler sıralamasında Türkiye'nin 14. olduğuna dikkati çeken Odobescu, ülkesinin cazip bir yatırım ortamı sunduğunu vurguladı.
"Ukrayna'nın zaferi, Karadeniz bölgesinin güvenlik ve istikrarı için vazgeçilmezdir"
Odobescu, Karadeniz'in güvenliği konusunun da masaya yatırıldığını kaydettiği konuşmasında, NATO'nun Romanya topraklarında bulunan hava polisliğine Türkiye'nin katılımı için teşekkür etti.
Karadeniz'de Romanya-Türkiye-Bulgaristan Deniz Mayını Arındırma Grubu ve Romanya-Polonya-Türkiye diyalog formatı gibi işbirliklerine değinen Odobescu, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının sonuçlarını da analiz ettik. Ukrayna'nın zaferi, Karadeniz bölgesinin güvenlik ve istikrarı için vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.
Uluslararası toplumun Ukrayna'ya verdiği destekle aynı zamanda kurallara dayalı uluslararası düzeni savunduğuna işaret eden Odobescu, Romanya'nın Ukrayna'ya verdiği destek kapsamında 31 milyon ton Ukrayna tahılının Romanya üzerinden ihraç edildiğini kaydetti.
Odobescu, Ukrayna mallarının yüzde 61'inin Romanya üzerinden ihraç edildiğini de vurgulayarak "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın Moldova'ya olumsuz etkileri ile Kişinev'in kendi istikrarına yönelik hibrit baskılara direnme çabalarına güçlü desteğin sürdürülmesi ihtiyacını da ele aldık. Ayrıca Moldova ve Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonuna yönelik desteğimizi de hatırlattık." dedi.
Hem Romanya hem Türkiye, iki devletli çözümün uygulanması için çözümlerin geliştirilmesi gerektiği fikrini paylaşıyor"
AB-Türkiye ilişkilerinin de görüşmelerde el alındığını anlatan Odobescu, Romanya'nın Türkiye'nin kilit bir ortak olarak AB üyeliği ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunda desteğini yineledi.
Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantılarının yeniden başlaması gerektiğini savunan Odobescu, göç konusunda da AB-Türkiye işbirliğinin sürmesinin gerektiğini kaydetti.
Odobescu, Bakan Fidan'la Orta Doğu'daki gelişmeleri de görüştüklerini ifade ederek "Gazze Şeridi'ndeki kriz, Kızıldeniz'deki durum, İsrail-Lübnan sınırında gittikçe artan gerilim ve Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti. Liste burada bitmiyor. Koşullar el verdiğinde Orta Doğu'da kalıcı bir barışa doğru ilerlemek için uluslararası çabaların yakın koordinasyona ihtiyacı olduğunu vurguladık." ifadelerini kullandı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle iki devletli çözüme işaret eden Odobescu, "Hem Romanya hem Türkiye, çok acil bir şekilde iki devletli çözümün uygulanması ve bölgesel güvenliğin sağlanması için gerekli siyasi ortamın yaratılmasına imkan tanıyacak somut çözümlerin acilen geliştirilmesi gerektiği fikrini paylaşmaktadır." değerlendirmesini yaptı.
Odobescu, tekrar eden şiddet sarmalının ancak iki devletli çözümün teşvik edilmesi ile aşılabileceğini vurguladı.
Batı Balkanlar'daki siyasi ve güvenlik alanındaki gelişmelerin de görüşmede ele alındığını kaydeden Odobescu, bölgedeki gelişmelerin Avrupa'nın güvenliğini ve refahını doğrudan etkilediğini belirtti.
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