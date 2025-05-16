Rubio: Trump ve Putin Görüşmeden İlerleme Olmaz - Son Dakika
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Rubio: Trump ve Putin Görüşmeden İlerleme Olmaz

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye'deki Ukrayna-Rusya görüşmelerinden umutlu değil, Trump-Putin görüşmesi şart.

16.05.2025 11:26
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(ANKARA) — ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye'de yapılması planlanan Ukrayna- Rusya barış görüşmelerinden büyük bir beklentisi olmadığını belirterek, ilerleme sağlanabilmesi için ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğrudan görüşmesi gerektiğini söyledi.

Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından konuşan Rubio, "Doğrusu, büyük beklentilerimiz yok... Bu konuda bir ilerleme sağlanacaksa, Trump ve Putin'in doğrudan görüşmesi gerekecek. Onların görüşmesinden önce yapıcı bir şey olacağını sanmıyorum" dedi.

Benzer bir açıklama dün Orta Doğu turu kapsamında Katar'dan BAE'ye seyahat eden ABD Başkanı Donald Trump tarafından da yapıldı. Trump, Ukrayna savaşının çözülmesi için kendisiyle Vladimir Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. ABD Başkanı "Putin'le ben bir araya gelmeden hiçbir şey olmayacak... İster beğenin ister beğenmeyin, ama bu savaş ancak biz görüşürsek çözülebilir. Çünkü artık çok fazla insan ölüyor" dedi.

Trump, cuma günü Türkiye'deki görüşmelere katılabileceğini ifade ederken daha sonra Washington'a dönmesinin daha muhtemel olduğunu belirtti.

Ukrayna-Rusya arasında 2022'den bu yana ilk yüz yüze görüşmenin dün İstanbul'da yapılması planlanıyordu. Ancak akşama kadar toplantının saati hala belirlenmemişti, Dışişleri Bakanlığı'na göre görüşmelerin bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

Zelenski'nin imzaladığı karara göre Ukrayna heyetine Savunma Bakanı Rustem Umerov başkanlık edecek. Heyette ayrıca askeri istihbarat, genelkurmay ve dışişleri bakanlığı yetkilileri de yer alacak.

Rus heyetine ise Kremlin açıklamasına göre Putin'in danışmanı Vladimir Medinski başkanlık edecek. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Askeri İstihbarat Başkanı da görüşmelere katılacak.

Sahada taraflar arasında çatışmalar devam ediyor. Moskova, dün Donetsk bölgesinde iki köyü daha ele geçirdiğini duyurdu. Rusya şu anda 2014'te ilhak edilen Kırım Yarımadası da dahil Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini kontrol ediyor.

Kaynak: ANKA

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