Rumen Turistin Çantası Hırsızlar Tarafından Çalındı - Son Dakika
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Rumen Turistin Çantası Hırsızlar Tarafından Çalındı

Rumen Turistin Çantası Hırsızlar Tarafından Çalındı
15.06.2026 18:02
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Fatih'te alışveriş yaparken çantası çalınan Rumen turist, tüm parasını kaybettiğini açıkladı.

FATİH'te alışveriş yapan eşini otomobilde bekleyen Rumen turist Alexandru Florin Elvis'in dalgınlığından faydalanan şüpheliler, arka koltukta bulunan çantayı çaldı. Çantanın içindeki para ve değerli eşyaları alan şüpheliler, boş çantayı yeniden araca bırakarak uzaklaştı. Dakikalar içinde gerçekleşen hırsızlık, çevredeki bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Çantası çalınan Rumen turist Alexandru Florin Elvis, "Otururken bir hırsız gelip arabamdan çantamı çalmış. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Geri seyahat edecek param bile kalmadı, hiç param yok" dedi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Laleli'de meydana geldi. İddiaya göre, Romanya'dan gelen aile alışveriş yapmak için bir iş yerinin önünde durdu. Rumen turist Alexandru Florin Elvis'in eşi alışveriş yapmak için araçtan indikten sonra şüphelilerden biri, sürücü koltuğunda oturan Elvis'e bir şey sorarak dikkatini dağıttı. Bu sırada diğer şüpheli aracın arka kısmına geçerek yolcu koltuğunda bulunan çantayı aldı. Kendi araçlarına dönen şüpheliler, çantadaki para ve değerli eşyaları aldıktan sonra yeniden turistin otomobiline yaklaştı. Aynı yöntemle sürücünün dikkatini dağıtan şüpheliler, boş çantayı arka koltuğa bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Çantalarının çalındığını 1 saat sonra fark eden Rumen aile, polise giderek şikayetçi oldu. Çantanın içerisinde yaklaşık 6 bin sterlin, bin Euro ve bir miktar altın bulunduğu öğrenilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'GERİ SEYAHAT EDECEK PARAM BİLE KALMADI'

Romanya'dan Türkiye'ye tatile geldiğini belirten Alexandru Florin Elvis, "Dün saat 13.00 civarında arabamı otelin oraya park ediyordum. Otururken bir hırsız gelip arabamdan çantamı çalmış, benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Ben gitmek istiyorum, ancak geri dönecek param yok, yemek yiyecek param yok, hiçbir şeyim kalmadı. Çünkü her şeyimi aldılar. Hırsızın videosu var, arabanın plakası var, hırsızın yüzü net bir şekilde görünüyor. Yaklaşık 3-4 kişiler. Romanya'dan buraya 2-3 günlüğüne tatil için gelmiştim. Romanya'da çalışıyorum, buraya gezmeye geldim ama şimdi bu durumdayım. Polisten bir haber, bir yardım bekliyorum. Belki paramı geri almama yardım ederler diye umuyorum çünkü eve dönmek istiyorum ama hiçbir şeyim yok. Geri seyahat edecek param bile kalmadı, hiç param yok. Ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin dakikalar içinde gerçekleştirdiği hırsızlık, otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, beyaz bir otomobille gelen şüphelilerin Rumen turistlerin park halindeki aracına yaklaşarak arka kapıyı açtıkları ve çantayı aldıkları görülüyor. Devam eden görüntülerde ise şüphelilerin kendi araçlarına götürdükleri çantayı bir süre sonra yeniden park halindeki araca bıraktıkları görülüyor. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

'ÇANTA YERİNDE OLDUĞU İÇİN FARK ETMEMESİ NORMAL'

Rumen turist Alexandru Florin Elvis'in eşinin alışveriş yaptığı esnaf Fırat Kaymaz, "Eşi benden alışveriş yapıyordu o sırada. Bir de otele rezervasyon yapıyorlardı. Arabadayken dikkatsiz bir de yol yorgunuyken arkadan gelip kapıyı açıyorlar ve çantayı alıp gidiyorlar. 100 metre ileride çantayı boşaltıp tekrar yerine koyuyorlar. Bunlarında çanta yerinde olduğu için fark etmemesi normal. Bir saat sonra yanımıza geldiklerinde çalındı dediler. Bizde otelden görüntüleri alıp polis arkadaşlara verip yardımcı olduk. Geri dönecek paraları yokmuş. Diğer arkadaşı alışveriş yaptığı için bunların dikkati dükkana dönüktü. Fark etmemeleri normal diye karşılıyorum" dedi.

'ÇOK PROFESYONELCE BİR DURUM YAŞANMIŞ DİYEBİLİRİZ'

Turistlerin konakladığı otelin çalışanı Vedat Kızoğlu, "Mağdurlar bizim otelde konaklıyorlar. Böyle bir şeyin yaşanması çok kötü bir durum. Çok kötü tanıtılıyoruz. İstanbul'un göbeğinde Laleli'de böyle bir şey yaşanması çok kötü. Çok profesyonelce bir durum yaşanmış diyebiliriz. Mağdurlar çok üzülüyorlar. Dünden beri kadın çok üzgün durumda" diye konuştu.

Öte yandan, şüpheli grubun olaydan dakikalar önce yaya olan 2 turisti daha hedef aldığı iddia edildi. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Alışveriş, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, turist, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rumen Turistin Çantası Hırsızlar Tarafından Çalındı - Son Dakika

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