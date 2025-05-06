Rusya'da 9 Mayıs Zafer Bayramı'na Yabancı Lider Katılımı - Son Dakika
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Rusya'da 9 Mayıs Zafer Bayramı'na Yabancı Lider Katılımı

Kızıl Meydan'daki geçit törenine 20'den fazla yabancı liderin katılması bekleniyor.

06.05.2025 09:47
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Rusya'da bu yıl 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında yapılacak Kızıl Meydan'daki askeri geçit törenine, 20'yi aşkın yabancı liderin katılması bekleniyor.

Eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80'inci yıl dönümü nedeniyle Rusya çapında etkinlikler düzenleniyor.

Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs'ta düzenlenecek askeri geçit töreni için Rus ordusunun provaları sürerken törene bu yıl 20'den fazla yabancı liderin katılması öngörülüyor.

Törene katılması beklenen liderler arasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bulunuyor.

Bağımsız Devletler Topluluğu liderlerinden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da törende yer almaları bekleniyor.

Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel yine törene katılacak isimler arasında yer alıyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun ise Avrupa'dan bu yıl törene katılacak isimler arasında yer alması bekleniyor.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Rus tarafı 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar ateşkes ilan etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9 Mayıs'ta askeri geçit törenine katılacak yabancılara güvenlik garantisi veremeyeceklerini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Zelenskiy'nin Moskova'ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit ettiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'da 9 Mayıs Zafer Bayramı'na Yabancı Lider Katılımı - Son Dakika

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