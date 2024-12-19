Rusya Devlet Başkanı Putin, AA'nın İsrail'in Orta Doğu'daki eylemleriyle ilgili sorusunu yanıtladı Açıklaması

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Suriye topraklarından çıkacağını umduklarını belirterek, "Ancak İsrail şu anda ilave asker gönderiyor ve orayı güçlendiriyor. Bu da uzun vadeli bir problem olacak." dedi.

Başkent Moskova'daki "Gostinıy Dvor" isimli merkezde düzenlenen yıllık basın toplantısı ve "Doğrudan Hat" şeklindeki birleşik programa katılan Putin, Orta Doğu'daki durumu değerlendirdi.

Putin, AA muhabirinin, "İsrail, Filistin ve Lübnan'da çocuklar dahil binlerce kişiyi öldürerek, uluslararası hukuku ihlal ediyor. İsrail şimdi de bölgedeki durumdan istifade ederek Suriye'nin topraklarını işgal ediyor ve egemenliğini bozuyor. İsrail'in bölgedeki eylemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bölgedeki durumu görüştünüz mü?" sorusunu cevapladı.

Erdoğan ile sürekli temas halinde olduklarını ve daha önce Orta Doğu'daki durumu ele aldıklarını belirten Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki gelişmelere dair yaklaşımı iyi biliniyor. Bizim de hem Lübnan hem de Filistin konularındaki pozisyonumuz biliniyor. Pozisyonumuz, mevcut konjonktüre bağlı değil. Filistin sorunu, ancak sorunun ortaya çıkış nedenleri ortadan kaldırılarak çözülebilir." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına göre, İsrail ve Filistin devletlerinin kurulması gerektiğine dikkati çeken Putin, "İsrail kuruldu, ancak Filistin şu ana kadar kurulamadı. Sorun bundan ibaret." diye konuştu.

Putin, İsrail'in Filistin'de yasa dışı yerleşim faaliyetlerine devam ettiğine işaret ederek, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde nihai hedeflerini bilmiyorum, ancak bu kınanmayı hak ediyor. Bunu hem kamuoyu düzeyinde hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde defalarca yaptık. Benzer durum Lübnan için de geçerli." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yaklaşımını değerlendiren Putin, "Türkiye, Suriye'deki durumun gelişimine göre güney sınırlarındaki güvenliğini sağlamak, topraklarındaki sığınmacıların, Türkiye'nin kontrol altında olan Suriye topraklarına geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmak adına elinden geleni yapıyor." dedi.

Putin, Türkiye'nin PKK sorununa değinerek, "Türkiye'nin onlarca yıldır devam eden PKK ile ilgili sorunu var. Umarım bu durum daha da kötüleşmez. Ancak Avrupa'dan bazı siyasetçiler, görüşmelerimizde, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kürtlere bağımsız bir devlet vaat edildiğini ve bu vaadin yerine getirilmediğini söylediler." şeklinde konuştu.

Meselenin Suriye bağlamında Beşar Esed iş başındayken çözülmüş olması gerektiğini belirten Putin, "Şimdi ise Suriye topraklarını kontrol eden güçlerle bu sorunu çözmek gerekiyor. Türkiye'nin de kendi güvenliğini sağlaması lazım. Sorunlar çok olacak. Ancak biz uluslararası hukuk ve egemenlikten yanayız. Bu Suriye için de geçerli." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, İsrail'in Suriye'deki eylemlerine ilişkin ise "Suriye'de en çok fayda sağlayan İsrail. İsrail'in yaptıklarına herkes farklı yaklaşım sergileyebilir. Rusya, Suriye topraklardaki işgalin her türlüsünü kınıyor. Anlaşılan İsrail de güvenlikle ilgili sorunları çözüyor." dedi.

İsrail'in Golan Tepeleri'nde ilerlediğine dikkati çeken Putin, "İsrail, umuyoruz Suriye topraklarından çıkacaktır. Ancak şu anda ilave asker gönderiyor ve orayı güçlendiriyor. Orada birkaç bin asker var. İsrail oradan çıkmayacakmış gibi hareket ediyor. Bundan ziyade oradaki yerel halk İsrail'e dahil olma talebinde bulundu. Bu da uzun vadeli bir problem olacak." ifadelerini kullandı.