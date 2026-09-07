Rusya'nın Belgorod bölgesine İHA saldırısında 2 sivil öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rusya'nın Belgorod bölgesine İHA saldırısında 2 sivil öldü, 2 kişi yaralandı

Rusya\'nın Belgorod bölgesine İHA saldırısında 2 sivil öldü, 2 kişi yaralandı
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Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırıları Rusya'nın Belgorod bölgesinde 2 sivilin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açtı. Borisovsky bölgesindeki bir köyde İHA araca çarptı ve iki kişi hayatını kaybetti, Valuysky bölgesindeki bir köyde ise iki kişi yaralandı.

MOSKOVA, 7 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna tarafından Rusya'nın Belgorod bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Belgorod operasyon merkezinden pazar günü yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin devam eden saldırılarında iki sivil yaşamını yitirdi, iki sivil de yaralandı" denildi.

Açıklamaya göre, Borisovsky bölgesine bağlı Oktyabrskaya Gotnya köyü yakınlarında, uzaktan kumanda edilen bir İHA'nın bir araca çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Valuysky bölgesindeki Soloti köyünde ise, bir İHA'nın araçlarına çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Rusya'nın Belgorod bölgesine İHA saldırısında 2 sivil öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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