NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu sözler - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk savunma sanayisinin temelinin etkileyici olduğunu belirterek, inovasyon tarafında çalışan yüzlerce kuruluş ve binlerce şirketin varlığından övgüyle söz etti. Rutte, "Sizden sadece daha fazlasını yapmanızı isteyebiliriz" dedi.

12.02.2025 16:46  Güncelleme: 17:28
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yarın yapılacak ve yeni ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ilk kez katılacağı Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN TEMELİ ETKİLEYİCİ"

Türkiye'nin, İttifak'ın ve özellikle Avrupa'nın savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve ayrıca yeni ABD yönetiminin de gündeminde olan Ukrayna'da barışın sağlanması konusunda oynayabileceği rol hakkında müttefik bakanlara ne gibi mesajlar ileteceğine dair sorusu üzerine Rutte, "Türk savunma sanayisinin temeli gerçekten etkileyici." dedi.

"İNOVASYON TARAFINDA YÜZLERCE KURULUŞ ÇALIŞIYOR"

Rutte, yüzlerce kuruluşun inovasyon tarafında çalıştığını, Savunma Sanayii Başkanlığının parçası olarak binlerce şirketin bulunduğunu belirterek, hem Ankara ziyareti sırasında hem de Brüksel'de Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile bir araya geldiğini anımsattı.

"SİZDEN DAHA FAZLASINI YAPMANIZI İSTEYEBİLİRİZ"

Genel Sekreter, şöyle devam etti: "Bu gerçekten önemli ve Türkiye'de yaptığınız şeyin Avrupa'daki diğer müttefikler ve bizimle yakın bir işbirliği içinde olduğunu biliyorum. Gerçekten de Türk sanayisi son ürünler de dahil olmak üzere en önemli parçaları tedarik ediyor. Sizden sadece daha fazlasını yapmanızı isteyebiliriz."

Rutte, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerden daha fazla ve hızlı üretim beklediğini kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Rutte\'den Türkiye\'ye övgü dolu sözler
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Security Spcialist:
    Görün iste nerden nereye. Peki Şihape baybakal zamanında savaşa bilecek bir Toplu ignemiz varmıydı baybayoğluları ? AKP nin yaptıklarını hiçe sayarak heçemesiniz. Allah AKP ve Sayın Çumhurbaşkanımız R.T Erdoğan' dan Tağzı olsun :) 3 2 Yanıtla
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