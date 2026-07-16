S-400 ve Savunma Çalışmaları Devam Ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı.

MSB'nin haftalık bilgilendirme toplantısı, HAVELSAN'ın Ankara Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 1982 yılında kurulan ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren HAVELSAN'ın savunma, kamu ve özel sektöre yönelik geliştirdiği komuta kontrol, simülasyon, eğitim, otonom sistemler, siber güvenlik ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki çözümleriyle yerli savunma sanayinin gelişimine önemli katkılar sağladığını söyledi. Aktürk, HAVELSAN'ın 44'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "HAVELSAN tarafından; Deniz Kuvvetlerimizin ağ destekli harekat kabiliyetine önemli katkılar sağlayan Türkiye'nin tek ve kanıtlanmış savaş yönetim sistemi ADVENT, Hava Kuvvetlerimizin harekat, istihbarat ve uçuş eğitim süreçlerini desteklemek üzere geliştirilen dünyanın en kapsamlı komuta kontrol bilgi sistemlerinden biri olan Hava Muharebe Bilgi Sistemi, keşif, gözetleme ve destek görevlerinde etkin şekilde kullanılabilen insansız kara aracı BARKAN, ağır yük taşıma kapasitesi ve yüksek hareket kabiliyetiyle farklı harekat ihtiyaçlarına cevap veren insansız kara aracı KAPGAN, pist olmadan dikey iniş, kalkış ve tamamen otonom görevler gerçekleştirebilen BOZBEY, bulut altı keşif, gözetleme ve istihbarat görevleri için geliştirilen BAHA, keşif, gözetleme ve liman güvenliği için geliştirilen insansız deniz aracı SANCAR, kara, deniz ve hava unsurlarının müşterek harekatını destekleyen komuta kontrol ve karar destek sistemleri, uçak, tank, denizaltı ve muharebe eğitiminde kullanılan ileri simülasyon ve eğitim sistemleri, yapay zeka destekli savunma teknolojileri, siber güvenlik çözümleri ile kritik bilgi ve iletişim sistemleri başta olmak üzere birçok stratejik proje geliştirilmekte ve hayata geçirilmektedir" dedi.

'3 TERÖRİST TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında, 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirterek, "Harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda son bir haftada; yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 404 kişi yakalanmış, 701 kişi ise sınırı geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçiş teşebbüsünde bulunurken yakalananların sayısı 6 bin 19'a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 41 bin 830'a ulaşmıştır" dedi.

Tuğamiral Aktürk, İsrail tarafından Lübnan ve Filistin'de sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadıklarını belirterek, "Bu ve benzeri eylemlerin bölgede kalıcı barış ve istikrarı engellediğini uluslararası kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının yansıması olan bu saldırılar, nihai aşamaya gelen müzakereleri de baltalamayı amaçlamaktadır. Tarafların yapıcı bir anlayışla müzakereleri tamamlamasının bölgemizin ve dünyanın barış, refah ve istikrarına hizmet edeceğini yineliyoruz" diye konuştu.

'VENEZUELA'YA 34 TON YARDIM ULAŞTIRILDI'

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından insani yardım faaliyetlerine yurt içinde ve yurt dışında ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek verildiğinin altını çizdi. Tuğamiral Aktürk, "Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından, 27 Haziran'da Hava Kuvvetlerimize ait 2 adet A400M uçağımız ile bölgeye ulaşan TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığımıza bağlı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) timlerimiz ile AFAD personelimiz kurtarma çalışmalarını tamamlayarak 15 Temmuz'da ülkemize dönmüştür. Venezuela'ya bugüne kadar yaklaşık 34 ton barınma ve sağlık malzemesi ulaştırılmıştır" dedi.

S-400'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Tuğamiral Aktürk'ün açıklamasının ardından, bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, S-400 hava savunma sistemlerinin durumuna ilişkin, "S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

'TSK'YI HEDEF ALAN KARARI REDDEDİYORUZ'

Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda alınan karara ilişkin, "Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtaran 1974 Barış Harekatı hakkında, Avrupa Parlamentosu tarafından kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz. Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları, toplu mezarları ve yıllarca süren insanlık dışı saldırıları görmezden gelen bu karar, Avrupa Parlamentosu'ndaki akıl tutulmasının ve Rum propagandasını esas alan tek taraflı yaklaşımın açık bir göstergesidir. 1963'ten itibaren Enosis hedefi doğrultusunda 103 Türk köyünü yakıp yıkan, yaklaşık 30 bin Kıbrıs Türkünü yurdundan eden terör örgütü EOKA tarafından, masum kadınlar, çocuklar ve yaşlılar katledilmiştir. Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir. Türkiye; garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini hedef alan saldırılara Kıbrıs Barış Harekatı ile son vermiş, Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtarmış, Ada'da barış ve güvenliği tesis etmiştir. Türk askerinin Ada'daki varlığı, yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün, her zamankinden daha fazla kararlıdır" ifadelerine yer verildi.

SURİYE'YE LİMAN ZİYARETİ

Suriye'ye gerçekleşen liman ziyaretine ilişkin de "Ülkemiz ve Suriye Arap Cumhuriyeti arasında uyum içerisinde devam eden ilişkilerin farklı alanlara genişletilmesi, yeni iş birliklerinin kurulması ve Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin geliştirilmesinin bölgenin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda; Deniz Kuvvetlerimizi komutanımız ve beraberindeki heyet tarafından Türkiye ve Suriye arasında denizcilik alanında askeri iş birliğini ve koordinasyonu güçlendirmek, iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konuların görüşülmesi maksadıyla 13 Temmuz 2026 tarihinde Suriye'ye ziyaret gerçekleştirilmiştir" denildi.

'SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ İYİ NİYET MEKTUBU İMZALANDI'

Açıklamada, Türkiye-Mısır savunma ilişkilerine ilişkin ise şöyle denildi:

"Türkiye ile Mısır arasında köklü tarihi ve kültürel bağlara dayanan güçlü bir ortak miras bulunmaktadır. Türkiye ile Mısır arasındaki son dönemde gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretler sonucunda askeri iş birliği de önemli bir ivme kazanmıştır. Savunma ve güvenlik alanındaki diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla askeri heyetler düzeyinde gerçekleştirilen karşılıklı temaslarla iş birliğinin kapsamı genişletilmiş; askeri eğitim, müşterek faaliyetler ve savunma sanayii alanlarında somut adımlar atılmıştır. Haziran 2026'da önce Mısır'da ve müteakiben Türkiye'de hava unsurlarının katılımıyla icra edilen tatbikatlar, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesine, müşterek harekat kabiliyetinin artırılmasına ve karşılıklı tecrübe paylaşımının güçlendirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanımız ile Mısır Savunma Bakanı arasında ülkemizde gerçekleştirilen görüşmelerde, ikili savunma ve güvenlik konuları ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alınmış; görüşmelerin ardından 'Savunma İş Birliği İyi Niyet Mektubu' imzalanmıştır. Söz konusu belge, Türkiye ile Mısır arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin kurumsal bir zeminde daha da geliştirilmesine yönelik ortak iradeyi ortaya koymakta; tarihi bağlardan güç alan ilişkilerin karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde daha da derinleştirilmesine, bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesine yönelik güçlü bir iradeyi de göstermektedir."