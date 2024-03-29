Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, İsrail ile ticaret konusunda iktidarı eleştirdi

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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, "Günlerdir 'İsrail ile ticareti kesin' çağrılarına yanıt veremeyen iktidar ve iktidarı destekleyen kimi isimler, REFAHYOL Hükümeti döneminde yapılan kimi işlemlerle ilgili, bugün onları gündeme taşıyarak, bugünkü hatalarını örtmeye çalışıyorlar" dedi.

Saadet Parti'li Mustafa Kaya, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, REFAHYOL Hükümeti dönemindeki İsrail'le ilişkilere ve bugün izlenen tutumlarla karşılaştırılmasına tepki göstererek, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kaya, REFAHYOL Hükümeti dönemindeki İsrail ilişkilerine dair şunları söyledi:

"REFAHYOL Hükümeti bir koalisyondu. Erbakan Hocamız bir koalisyonun başbakanıydı. İkincisi, Erbakan Hocamızın önünde bulduğu o iş, F-4 Phantom uçaklarının modernizasyonuydu. ve bizden önce yine F-4 Phantom uçaklarıyla ilgili Amerika'ya talepte bulunulmuş, Amerika ise bu modernizasyon işinin lisansının artık İsrail'de olduğunu söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni İsrail'e yönlendirmişti. Erbakan Hocamız bu konu kendi gündemine geldiğinde ilk yaptığı şey, savunma sanayii şirketlerinin genel müdürlerini bir araya getirmekti. Bir araya getirdikten sonra onlara şu soruyu sordu: 'Bu modernizasyon, bizim kendi imkanlarımızla gerçekleştirilebilir mi?' Hepsi 'Biz zaten bu zamanlar için kurulduk. Biz bu modernizasyonu yapabiliriz' deyince, Erbakan Hocamız F-4 Phantom uçakları modernizasyon işinin Türkiye koşullarında yapılabileceğine dair kanaatini ortaya koydu. Yine o toplantıda bulunan ve halen hayatta olan üst düzey bir bürokrat, savunma sanayi şirketlerinin genel müdürlerine dönerek, 'Pişmiş aşa su kattınız.' deyip, sonrasında o günkü toplantının karar alınmadan sonuçlanmasına sebep olmuştur."

Kaya, bugün iktidarın takındığı tutumları eleştirerek, sözlerine devam etti:

"Bugün çok net bir konuyla karşı karşıyayız. Bundan 25 sene önce bir koalisyon olan REFAHYOL Hükümeti döneminde, o günün koşullarıyla değerlendirilmesi gereken bir durum ortadayken; 22 yıldan beri tek başına iş başında olan, bugün 'İsrail'le ticareti kesiyorum' dediğinde herhangi bir ittifak üyesinin 'Niye kesiyorsun?' demeyeceği bir konuda, AK Parti yetkililerin ve AK Parti destekçisi isimlerin böylesine bir yanlışı, 'Bundan 25-30 sene önce REFAHYOL Hükümeti döneminde de yapılmıştı' diyerek açıklamaya çalışmaları ancak bir acziyetin ifadesidir.

REFAHYOL Hükümeti döneminde İsrail'le ilişkiler şayet başarılı bir şekilde götürülmüş, anlaşmalar yapılmış olsaydı; 11 ay gibi kısa bir sürede o iktidara son verilmez ve Erbakan Hocamız başbakan olarak kalmaya devam ederdi."

Kaya sözlerini, "Hiç kimse o güne bakarak bugün kendisi için bir gerekçe oluşturmaya çalışmasın! REFAHYOL Hükümeti döneminde ilk yapılan şey, D-8 gibi önemli bir kuruluşun hayata geçirilmesiydi. D-8'in kimleri rahatsız ettiği de çok açık bir şekilde anlaşılıyordu. Gazze'deki soykırımın durdurulması adına iktidar üzerine düşeni yapsın. İlk yapması gereken şey ise, istihbarat ve ticareti kesmesidir" diyerek tamamladı.