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Sadakataşı Derneği, depremden etkilenen illerde ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı - Son Dakika
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Sadakataşı Derneği, depremden etkilenen illerde ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

Sadakataşı Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller başta olmak üzere toplam 15 şehirde ihtiyaç sahiplerine kömür, bot ve mont dağıttı. Dernek, ilköğretim kademesindeki 3 bin 200 öğrenciye bot ve mont hediye ederken, 1800 aileye de birer ton kömür dağıttı. Yardım çalışmaları kış boyunca devam edecek.

Sadakataşı Derneği, depremden etkilenen illerde ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı
22.01.2024 - 14:11,
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Sadakataşı Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller başta olmak üzere toplam 15 şehirde ihtiyaç sahiplerine kömür, bot ve mont dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Bu Kış Kalpler İyilikle Isınsın" çağrısıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 15 şehirde ilköğretim kademesindeki 3 bin 200 öğrenciye bot ve mont hediye edildi.

Kahramanmaraş, Malatya, Ağrı, Siirt, Ankara, Bursa, Hatay, Adana, Adıyaman, Manisa, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Gaziantep ve İstanbul'daki ihtiyaç sahibi 1800 aileye de birer ton kömür dağıtıldı.

Dernek, kış boyunca yurt içinde yardım çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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