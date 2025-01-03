Sağanak Yağış ve Soğuk Hava Uyarısı

Güncel

(ANKARA) - Çanakkale, Denizli, İzmir ve Muğla'da sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın güney kesimleri ve Ege Bölgesi ile Eskişehir'in kuzey, Bolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MGM, buzlanma ve çığ hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 8, en düşük -1; İstanbul'da en yüksek 14, en düşük 10; İzmir'de en yüksek 16, en düşük 9 derece olacak.