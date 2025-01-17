Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gribal Enfeksiyon Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gribal Enfeksiyon Açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu\'ndan Gribal Enfeksiyon Açıklaması

Bakan Memişoğlu, gribal enfeksiyonların artışı hakkında halkı bilgilendirerek, önceki yıllara göre farklılık olmadığını belirtti. Ayrıca, Van'a yeni bir şehir hastanesi projesi müjdesi verdi.

17.01.2025 15:01  Güncelleme: 15:04
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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Gribal enfeksiyon sayımızın arttığı ifade ediliyor ama kamuoyu şunu bilsin ki önceki senelerimize oranla bir farklılık yok. Aynı şekilde influenza virüs ağırlıklı bir dönem yaşıyoruz. Bu mevsimsel olan bir yükseliş. Geçen senelerden bir farkının olmadığını özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, cuma namazının ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'na AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu, Burhan Kayatürk, Van Valisi Ozan Balcı, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı' kapsamında 38'inci ziyaretini Van'a yaptığını söyledi. Burada sağlıkla ilgili toplantıda sağlık hizmetlerini değerlendireceklerini anlatan Bakan Memişoğlu, "Türkiye biliyorsunuz sağlıkla ilgili dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini veren ülkesinden biridir. Van ilimiz de Doğu bölgesinde sağlıkta merkez üssümüz. Daha iyi sağlık hizmetini nasıl verebileceğimizi burada konuşacağız. Öncelikli olarak burada sağlık hizmeti sunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

'VAN ŞEHİR HASTANESİ'NİN PROJESİNİ BİTİRDİK'

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bölgenin en önemli ve en iyi sağlık hizmeti veren hastanelerinden bir tanesi olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "Van'da 11 hastanemiz var. Bir üniversite hastanemiz var. 3 özel hastanemiz ile gerçekten sağlık hizmetini en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Van'a bir müjdemiz de var. Van Şehir Hastanesi'nin projesini bitirdik. En geç mart ayına kadar ihalesini yapacağız. Van'ımıza 800 yataklı bir şehir hastanesi kazandıracağız. Bununla beraber Van'da inşaatına başladığımız 75 yataklı bir hastanemiz de var. Yer teslimini yaptık, inşaat hizmetine de en kısa sürede başlayacağız" diye konuştu.

'INFLUENZA VİRÜS AĞIRLIKLI BİR DÖNEM YAŞIYORUZ'

Bakan Memişoğlu, son zamanlarda üst solunum yolu enfeksiyonun arttığına dair söylemlerin olduğunu belirterek, "Gribal enfeksiyon sayımızın arttığı ifade ediliyor ama kamuoyu şunu bilsin ki önceki senelerimize oranla bir farklılık yok. Aynı şekilde influenza virüs ağırlıklı bir dönem yaşıyoruz. Bu mevsimsel olan bir yükseliş. Geçen senelerden bir farkının olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Bu tür grip vakalarının özellikle aile hekimliklerinde ve istirahat ederek ve toplu alanlara çıkmayarak daha erken ve daha az yaygın şekilde yönetebiliriz. Toplumdan da bu hususta dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZDE SİGARA İÇME ORANLARIMIZ YÜKSEK'

Bugün karne alan öğrencilere başarı dileklerini ileten Bakan Memişoğlu, bu tatil döneminde öğrencilerin dinlenmelerini istedi. Memişoğlu, "Çocuklarımızın özellikle sağlık kültürünü arttırmak için onlara örnek olmamız gerekir. Sigara, alkol, kötü beslenme ve maalesef kilo toplumumuzun sorunu. Bunun için gelecek nesillere, çocuklarımıza da gençlerimize de bizlerin örnek olması gerekiyor. Özellikle anne ve babalara istirham ediyorum. Sigara, dünyanın en kötü alışkanlıklarından bir tanesidir. Maalesef ülkemizde de sigara içme oranlarımız yüksek. Onun için çocuklarımızın yanında hatta hiç içmemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bedenimize zarar veriyoruz. Bizim en büyük hedefimiz, hastalanmadan sağlımızı korumak. Bu konuda da buna zarar veren kötü beslenmeyi, hareketsizliği ve kötü alışkanlık olan sigarayı özellikle bırakmalarını istiyorum" diye konuştu.

'İNTERNET ONLARI KULLANMASIN'

Çocuk ve gençlere tavsiyelerde bulunan Bakan Memişoğlu, "Çocuklarımıza ve gençlerimize bir şey ifade etmek istiyorum. İnternet bugün maalesef bağımlılık haline gelmiş durumda. Bilgisayarı veya interneti kullanırken siz onları kullanın. Onlar sizi kullanmasınlar. İnternet ve sosyal medya bağımlılık haline gelmiş durumda. Onun için gençlerimize tabii ki eğlenecekler, dinlenecekler; tabii ki internette dolaşacaklar sosyal medyayı takip edecekler ama normal hayatlarında sokağa, arkadaşlarına ve büyüklerine zaman ayırmayı unutmasınlar. Bizim onlara en büyük tavsiyemiz, interneti kendileri kullansın; internet onları kullanmasın" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gribal Enfeksiyon Açıklaması - Son Dakika

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