Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremden direkt etkilenen birincil yaralanma olmadığını belirterek, "Ancak ikincil olarak düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panikatak geçiren toplam etkilenen 236 vatandaşımız oldu.

23.04.2025 21:23
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremden direkt etkilenen birincil yaralanma olmadığını belirterek, "Ancak ikincil olarak düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panikatak geçiren toplam etkilenen 236 vatandaşımız oldu." dedi.

Memişoğlu, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde kurulan kriz merkezinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yaptıkları değerlendirme toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye ve İstanbul'daki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Memişoğlu, bugün öğlen İstanbul'da yaşanan depremin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a intikal ettiklerini söyledi.

Memişoğlu, "Depremden direkt etkilenen birincil yaralanmamız olmadı ancak ikincil olarak düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panikatak geçiren toplam etkilenen 236 vatandaşımız oldu. Bunların 173'ü tanesi İstanbul'da, 24 tanesi Tekirdağ ve Sakarya'da, 2 tanesi Yalova'da. Bursa'da da 3 vatandaşımız ikincil olarak etkilendi. Hepsinin durumları iyi, tedavileri devam etmekte. Birçoğu da ayakta tedavi edilip gönderildi." ifadelerini kullandı.

"Yapılan ilk değerlendirmede İstanbul'da ve çevre illerdeki herhangi bir hastanemizde hizmeti aksatacak bir durum tespit etmedik" diyen Memişoğlu, ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yeniden bütün hastaneleri değerlendirdiğini belirtti.

Memişoğlu, "Onun haricinde ilk andan itibaren UMKE'miz, 112 ekiplerimiz ve hastanelerimiz teyakkuza geçirildi. Hem İstanbul'da hem çevre illerdeki bütün ekiplerimiz hazır halde bulunduruldu." dedi.

"Depreme hep beraber, toplum olarak ve yapı olarak hazır olmamız gerekir"

Memişoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İstanbul Valisi olduğu dönemde 2019'da, özellikle depremle ilgili birçok çalışma yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Depreme hep beraber, toplum olarak ve yapı olarak hazır olmamız gerekir. Çünkü maalesef 6 Şubat'ta çok büyük bir acı yaşadık. Onun için toplumumuzun deprem öncesinde hazırlıklı olmasını, bizim bu konuda İstanbul'da da çok işimiz olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Hep beraber, kamu kurumları olarak, vatandaş olarak depreme hazır olmamız lazım. 6,2 depremi, bugünkü deprem bize bir uyarı esasında, Allah bize bu işareti veriyor. Hiçbir yaralımız depremle ilişkili direkt olan veya yıkımımız olmamasına rağmen o 6,2'yi hepimiz bir uyarı kabul edip, çok daha hazır hale gelmemiz gerekiyor."

Esasında depremin öldürmediğini ifade eden Memişoğlu, depremde yıkılan yapıların ve onların altında kalan insanların hayatlarını kaybettiklerini dile getirdi.

Memişoğlu, bu nedenle toplumun hem kendilerini hem de binalarını özellikle deprem öncesinde hazırlamaları ve bu konuda beraber çalışmaları gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Depremde nasıl hareket edeceğiz? çocuklarımızla nerede buluşacağız? İstanbul'da herhangi bir deprem olsa nasıl hareket edeceğiz? Bunları her bir toplum ferdinin ezbere bilmesi gerekir. Otomatik olarak hareket etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bunun için vatandaşların ve devlet kurumlarının bir arada hareket edip, deprem bilincini depremi yaşamadan oluşturmaları gerektiğini aktaran Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Çok büyük yol katettik, özellikle 1999 depreminden sonra. Ama çok daha yol katetmemiz gerekiyor. O nedenle ben bütün emeği geçen bu çalışmalarda her bir vatandaşımıza, her bir kurumumuza teşekkür ediyorum. Allah bize böyle acılar, korkular yaşatmasın diyorum. Depremin yıkım etkisi dediğimiz, bina yıkımından veya depremlerin etkisinden yaralanan herhangi bir vatandaşımız yok. Sadece sarsıntıdan dolayı kaçmaya çalışırken düşen, yaralanan, panikten dolayı atak geçiren 236 vatandaşımız var, bunların da hepsinin durumu iyi."

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Kaynak: AA

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