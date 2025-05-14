Sağlık Bakanlığı'ndan 'Annelik Yolculuğu' Uygulaması

SAĞLIK Bakanlığı, kadın ve çocuk sağlığını merkeze alan 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulaması geliştirdi. Bir hafta sonra devreye girecek uygulama, gebelikten doğuma, lohusalıktan 0-2 yaş bebek gelişimine kadar olan tüm süreci ele alarak, kadınların ve ailelerin sağlık hizmetlerine etkin ve güvenli biçimde erişimini dijital ortamda mümkün kılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve gebelikten doğuma, lohusalıktan 0-2 yaş bebek gelişimine kadar olan süreci kapsayan 'Annelik Yolculuğu' adlı mobil uygulama, önümüzdeki hafta itibarıyla tüm dijital mağazalarda ücretsiz olarak kullanıma sunulacak. Uygulama kapsamında yer alan 'Doğuma Hazırlık' modülü sayesinde kadınlar, doğum konusunda bilinçlendirilip, özgüvenleri destekleniyor. Uygulama ayrıca kadınların doğumla ilgili doğru bilgiye ulaşmasını sağlayarak, normal doğum kararlarını destekliyor. Uygulamada ayrıca, 'Hafta Hafta Gebelik Takibi', 'Beslenme, Egzersiz ve Yaşam Önerileri', 'Emzirme ve Lohusalık Desteği', '0-2 Yaş Bebek Gelişimi', 'Test ve Aşı Hatırlatıcıları', 'Anı Günlüğü ve İsim Önerileri', 'Güvenilir Bilgi Paylaşımı' modülleri ile anne adayları ve anneler bilgilendiriliyor.

'ÜCRETSİZ OLACAK'

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, uygulamanın, kadınların doğum süreçlerini doğru ve güvenilir bilgiyle takip etmelerini amaçladığını söyledi. Uygulamanın geliştirilmesinde, anne adaylarının dijital ortamlarda bilgiye erişme talebinden yola çıkıldığını belirten Atak, "Vatandaşlarımız cep telefonuyla kolay bir şekilde bu bilgilere erişebilirler. Anne adayları, gebelikle ilgili tüm süreçlerini ve hayatlarındaki değişim ve dönüşümün nasıl seyrettiğini bu uygulama sayesinde kolayca takip edebilecek. Doğal olan fizyolojik süreci anlatmayı hedefliyoruz. Uygulama tamamen ücretsiz olacak" dedi.

'NORMAL DOĞUMUN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR'

Doç. Dr. Atak, uygulamanın aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü Normal Doğum Eylem Planı kapsamında hazırlandığını belirterek, "Şu anda ülkemizde 100 doğumdan yaklaşık 61-62'si sezaryenle gerçekleşiyor. Sezaryen gerektiğinde elbette uygulanmalı, ancak unutulmamalıdır ki bu bir cerrahi operasyondur. Doğal ve fizyolojik olan sürecin, yani normal doğumun desteklenmesi gerekiyor. Uygulama da bu yönde bilgi sunarak farkındalık oluşturacak. 'Annelik Yolculuğu' uygulaması, anne adaylarının gebelik sürecini hafta hafta takip etmelerine imkan tanıyor. Bebeğin gelişim seyrine ilişkin bilgiler, annenin yaşadığı fiziksel ve duygusal değişimlere dair rehber içerikler, beslenme ve egzersiz önerileri uygulama içinde sunuluyor. Uygulama yalnızca gebelik dönemiyle sınırlı kalmıyor; doğum sonrası lohusalık süreci ve 0-2 yaş arası bebek gelişimi de kapsamlı şekilde ele alınıyor. Doğum gerçekleştikten sonra bebeğin gelişim süreci, aşı takvimi, beslenme düzeni gibi kritik bilgiler de uygulamada yer alıyor. Böylece hem anneler hem de babalar, süreci sağlıklı biçimde yönetebilecek" diye konuştu.

'REHBER İŞLEVİ GÖRÜYOR'

Doç. Dr. Atak, mobil uygulamanın yalnızca bilgi sunmakla kalmadığını, kullanıcıya etkileşimli bir deneyim de vadettiğini belirterek, "Hatırlatmalar, kişisel notlar, gelişim, takip çizelgeleri ve önerilerle donatılan uygulama, süreci adım adım yönlendiren bir rehber işlevi görüyor. Bu yönüyle uygulama sadece anne adayları için değil, baba adayları için de tasarlandı. Gebelik süreci tek taraflı bir süreç değil. Babaların da bu sürece dahil olması gerekiyor. Uygulamayı eşler birlikte kullanabilir. Hem annenin değişim sürecini hem de doğacak bebeklerinin gelişimini takip edebilirler. Bu ortak yolculukta rehberlik eden bir uygulama tasarladık. Uygulamanın içeriği Sağlık Bakanlığı bünyesindeki farklı genel müdürlüklerin ve bilim insanlarının katkısıyla oluşturuldu. Bilim Kurulu tarafından hazırlanan bilgiler önce kitapçık haline getirildi, ardından dijital formata uyarlandı. Atılan her adım bilimsel veriler ışığında ilerledi. Hazırladığımız kitapçık toplumla da paylaşıldı. Şimdi ise aynı bilgiler, dijital ortama taşındı. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye en güvenilir kaynaktan, kolayca erişmesini sağlıyoruz. Sağlık okuryazarlığını artırmak da bu uygulamanın temel hedeflerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

'TÜM CİHAZLARDA KULLANILABİLECEK'

Doç. Dr. Atak, 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulamasının Android ve iOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda kullanılabileceğini söyleyerek, "Dijital çağda yaşıyoruz. İnsanların bilgiye erişim alışkanlıkları da buna göre şekilleniyor. Biz de bakanlık olarak vatandaşın güvenilir bilgiye en kolay şekilde ulaşmasını sağlamakla sorumluyuz. Bu uygulama, annelerin, babaların ve ailelerin en önemli rehberlerinden biri olacak. Uygulamayı, önümüzdeki hafta itibarıyla tüm mobil dijital platformlarda ücretsiz olarak vatandaşlarımız indirilebilecek" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU – Ali Oğulcan ARSLAN/ ANKARA, –