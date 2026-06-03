Sahillerde Sigara İçme Yasağı İstendi

ANTALYA Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, büyük kirliliğe neden olan izmaritler nedeniyle, İspanya ve Fransa'da olduğu gibi Türkiye'de de sahillerde sigara içilmesinin yasaklanmasını, izmarit atanlara yüksek para cezaları verilmesini istedi.

Türkiye'de yaz mevsimiyle birlikte Akdeniz ve Ege sahilleri başta olmak üzere plajlarda yoğunluk artmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği plajlarda içilen sigaraların izmaritleri büyük kirliliğe yol açıyor. Bilinçsiz vatandaşlar içtikleri sigaraların ve diğer yiyecek- içeceklerin atıklarını sahile bırakıp gidiyor. Turizmde Türkiye'nin rakibi Akdeniz ülkelerinden İspanya ve Fransa'da ise birçok sahilde sigara içmek yasak. Cezası ise 30 avrodan başlayıp 2 bin avroya kadar çıkıyor.

DENİZ VE ÇEVRE KORUMA DERSİ OLMALI

Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, denizi ve çevreyi kirletmemenin en güzel yolunun kirletmemeyi öğretmek olduğunu söyledi. İzzet Ünlü, "Bu eğitimle başlıyor, ilkokuldan başlıyor. Milli Eğitim müfredatına, 'Deniz ve Çevre Koruma Dersi' konulmasını çok arzu ediyorum Antalya'da senelerdir temizlik yapıyoruz ve en çok sigara izmariti topluyoruz. Biliyorsunuz İspanya'da bu yasaklandı. Kanarya Adalarında, Güney Fransa'da, Sardunya'da plajlara sigara içme yasağı getirildi. 30 avrodan 2 bin avroya kadar yaptırım uygulanıyor" dedi.

KONYAALTI SAHİLİNDE İZMARİT KİRLİLİĞİ

İspanya ve Fransa sahillerindeki sigara içme yasağı uygulamasının Antalya ve Türkiye'deki sahiller ve plajlarda da uygulanmasını isteyen Ünlü, "Sahillerimizde sigara içmenin yasaklanması deniz ve çevre bakımından önemli bir konu. Örneğin Konyaaltı Sahili'nde baktık, dolaştık, her tarafta sigara izmariti dolu. Bunlar nehirlere, kanalizasyonlara ve oradan direkt denize gidiyor. İçme sularına karışıyor. Hem sağlığımız hem doğamız için çok zararlı. Kanserojen bir madde ve izmarit 10 ile 15 yıl arasında doğada bertaraf olabiliyor" diye konuştu.

BELEDİYELERE ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR

Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle bilhassa belediyelere önemli görev düştüğünü kaydeden İzzet Ünlü, "Belediyelerin sahillerde çöp kutuları ve yönlendirici tabelalarla bu işe destek olması gerekiyor. Vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yapar ise sahillerimiz tertemiz, Antalya'mız hep temiz olur. Sahil boyu banklarda vatandaşlarımız denize karşı oturup keyif yapıyor ama o bankın yanına sigara izmaritini koyacağı bir çöp kutusu veya bir tabla gibi materyallerle desteklenirse ve tabelalarla yönlendirilirse sorumluluk sahibi insanın da oraya atmaması gerekiyor. Sahile çöp atmaması gerekiyor" dedi.

İZMARİT ATANLARA CEZA KESİLMELİ

Yere sigara izmariti atmanın cezasının olduğuna da dikkati çeken İzzet Ünlü, bu konuda Eskişehir-Odunpazarı Belediyesi ve Bolu Belediyesi'nin uygulamalarını örnek gösterdi. Ünlü, "Bu belediyeler zabıta birimlerine sigara izmariti atanlara ceza yazma yetkisi verdi. Antalya'da da bunun işlemesi gerekiyor. ve trafik fahri müfettişleri var, aynı şekilde çevre, deniz, fahri müfettişlerinin olması da bir gereklilik. Bunun da değerlendirilmesini arzu ederiz" diye konuştu.

TEMİZ ANTALYA VE TEMİZ DENİZ

İzzet Ünlü, Antalya'nın 640 kilometrelik sahilinde bugünlerde hep çevre temizliği ve deniz dibi temizliği yapıldığını belirterek, "Daha temiz bir Antalya, daha temiz bir deniz için halkımızı bilinçli olmaya ve inisiyatif almaya davet ediyoruz. Denizi ve çevreyi kirletmemenin en güzel yolu eğitim. O eğitimi vermemiz lazım. Bilinçli toplum, bilinçli insanların yetişmesi gerekiyor. Termal kameralarımız var belediyenin sahilleri gözetlediği. Daha kontrollü, daha dikkatli ve caydırıcı etkenlerle bu önlem alınabilir. Plajlarımız temiz, denizimiz temiz kalmalı. Başka Antalya yok" dedi.