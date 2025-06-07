Şair Muazzez Akkaya Giray 95 Yaşında Hayatını Kaybetti

(İSTANBUL) - Şair Sezai Karakoç'un adına "Mona Roza" şiirini yazdığı Muazzez Akkaya Giray, 95 yaşında yaşamını yitirdi.

Muazzez Akkaya Giray, 95 yaşında İstanbul'daki evinde hayata gözlerini yumdu. Akkaya'ya yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konulmuş ve tedavi görmüştü.

Muazzez Akkaya Giray'ın naaşının, 9 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 1930'da dünyaya gelen Muazzez Akkaya Giray, 1948'de Kandilli Kız Lisesi'ni yatılı bitirmesinin ardından 1949'da Ankara'da Mülkiye Mektebi'nin Maliye Bölümüne girdi. Giray, bu okulda Türk edebiyatının iki ünlü şairi Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile aynı sınıfta okudu. Mülkiye Mektebi ile fark derslerini verdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954'te mezun olan Muazzez Akkaya Giray, Hazine avukatı olarak çalışmıştı.