Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin

Haberin Videosunu İzleyin
Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin
01.03.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin
Haber Videosu

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırısının ardından açıklama yaptı. Pehlevi, "İran halkına teslim olun. Programıma ve geçiş sistemine bağlılığınızı ilan edin. Ve daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları ikinci gününde sürerken öldürülen İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Ali Rıza Arifi atandı. Bölgede saldırılar sürerken 1979 İslam Devrimi ile tahtından olan İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi'den açıklama geldi. Pehlevi, "İran halkına teslim olun. Programıma ve geçiş sistemine bağlılığınızı ilan edin. Ve daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin" dedi.

"ŞEYTAN HAMANEY GİTTİ"

Rıza Pehlevi'nin açıklamasının tamamı şöyle: 

“Hemşehrilerim,

Zamanın tiranı, birkaç hafta önce İran'ın en iyi evladı olan on binlercesinin öldürülmesini emreden şeytan Ali Hamaney gitti.

Onun ve atadığı birçok kişinin ve işbirlikçisinin utanç verici ölümüyle İslam Cumhuriyeti son nefeslerini veriyor. Sizin kararlılığınız ve cesaretinizle, yakında tarihin çöplüğüne atılacak.

Büyük İran milleti, İslam Cumhuriyeti'nin tamamen çökmesini istiyor ve biz bu kötü rejimi devireceğiz.

"HÜKÜMETİ BANA TESLİM EDİN"

Bu terör cumhuriyetinin kalan yetkililerine mesajım şudur:

İran halkına teslim olun. Programıma ve geçiş sistemine bağlılığınızı ilan edin. Ve daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin.

Rejimin kalıntılarının Hamaney'in yerine birini atama girişimleri zaten başarısızlıkla sonuçlandı. Onun yerine kimi getirirlerse getirsinler, meşruiyetten yoksun olmakla kalmayacak, aynı zamanda rejimin suçlarına da ortak olacaktır.

Ülkenin ordu, polis ve güvenlik güçlerine sesleniyorum:

Silahlarınız, büyük İran milletinin savunması için olmalı; suçlu cumhuriyetin ve onun İran karşıtı haydut ve suçlularının savunması için değil. İran milletine ve güneşin ve ayın devrimine katılın. Silahlarınızı İranlıları İslam Cumhuriyeti rejiminin paralı askerlerinden korumak için kullanın. Böylece bu 47 yıllık kâbus daha çabuk sona ersin.

Suçlu Hamaney'in ölümü dökülen kanın kefaretini ödemese de, babaların, annelerin, eşlerin, çocukların ve yaslı kız kardeşlerin ve erkek kardeşlerin yanan yüreklerine bir teselli; İran'ın sütlü güneşi devrimi uğruna hayatlarını feda edenlerin gururlu ailelerine bir huzur olabilir.

"İSLAM CUMHURİYETİ'Nİ DEVİRECEĞİZ"

İran'ın asil ve cesur milleti,

Zahhak Zamaneh'in vefatı, büyük ulusal kutlamamızın başlangıcı olsa da, yolun sonu değildir. Uyanık olun. Hazırlıklı olun. Sokaklarda büyük ve kararlı bir varlığın zamanı çok yaklaştı.

Sizden, güvenliğinizi korurken, İslam Cumhuriyeti'nin ezilmesine yönelik memnuniyetinizi ve desteğinizi her gece bir sloganla göstermenizi ve İran'ın geleceğine dair taleplerinizi haykırmanızı rica ediyorum. Benim gücüm sizin gücünüzden ve desteğinizden geliyor.

Haftalardır İran'daki yurttaşlarımızın sesi olmak için yorulmadan çalışan yurtdışındaki İranlılara sesleniyorum: Çabalarınızı artırın. İran halkının bu insani müdahaleye verdiği desteği ve rejimin tamamen devrilmesi talebimizi dünyaya iletin.

Önümüzde kritik günler var. Hep birlikte zafere giden yolda yürüyeceğiz. Ve İslam Cumhuriyeti'ni devireceğiz.

İran'ın Azmi,

Rıza Pehlevi”

Ali Hamaney, Orta Doğu, Gündem, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • cüneyt çark cüneyt çark:
    bununda derdi başka babasının yerine geçicekmiş 22 2 Yanıtla
  • Emi Emii Emi Emii:
    Hoooşt????? 9 0 Yanıtla
  • Tkaçar Tkaçar:
    son dakika ediyörü benim torumlarımı neden yayınlamaıyorsun 5 0 Yanıtla
    Aa Aa:
    torun derken 0 0
  • Sedat Gün Sedat Gün:
    bu it kim.. 3 0 Yanıtla
  • NİYAZİ ÜNAL NİYAZİ ÜNAL:
    karektersiz 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Pereira’dan Fenerbahçe’nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
Manchester United iftar yemeği düzenledi Manchester United iftar yemeği düzenledi
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

17:03
İran’dan Abraham Lincoln’e füze saldırısı
İran'dan Abraham Lincoln'e füze saldırısı
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:36
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
16:31
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
16:02
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
"Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
15:57
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
15:46
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
15:39
İsrail’i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
15:03
Trump mesaj mı verdi Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
14:38
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 17:30:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.