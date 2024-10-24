Salıcı'dan BRICS Tepkisi - Son Dakika
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Salıcı'dan BRICS Tepkisi

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CHP'li Salıcı, Türkiye'nin BRICS başvurusu hakkında TBMM'nin bilgilendirilmemesine tepki gösterdi.

24.10.2024 19:24
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(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusu hakkında Meclis'in bilgilendirilmediğini belirterek tepki gösterdi. Salıcı, "Açık soruyorum; Türkiye'nin dünyadaki rotası çok kıymetli bunu neden kendi parlamentomuzda tartışamıyoruz? Başvuru yapıldığını Ruslardan, reddedildiğimizi Almanlardan öğrendik. Böyle dış politika olmaz. Türkiye Avrupa Birliği'ne girme çabasında olan bir ülke. AKP bunu ne kadar önemsiyor belli değil. Öte yandan 'etki ajanlığını' getiriyorsunuz. Bu, bizi AB'ye almayın demektir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada AKP iktidarının dış politikasını eleştirdi. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın AKP MYK'sına katılmasına ilişkin ise, "MİT Başkanının bir siyasi partide sunum yapması devlet yönetimi açısından rezalettir. CHP'nin MYK'sı da gayet yetkin insanlardan oluşmuştur oraya da buyurur gelir. Dolayısıyla bu işlerin de bütün siyasi partileri dolaşan bir MİT Başkanıyla Türkiye'de rejimin suyu çıkar" ifadelerini kullandı.

Salıcı şunları söyledi:

"Bir kez daha umarım herkes bilsin ki Türkiye'ye diz çöktürmek ya da Türkiye'ye ayar vermeye çalışmak, rotasını saptırmaya çalışmak mümkün değildir. Savunma sanayi tesisimiz TUSAŞ'a yapılmış olması ayrıca önemli çünkü hem Hürkuş'un hem Anka'nın hem Hürjet'in yapıldığı, üretildiği, ona dair çalışmaların yapıldığı bir yer. Saldırının oraya yapılmış olmasını ve zamanalamasını manidar bulduğumu belirtmek isterim. Türkiye ne zaman Kürt meselesini konuşsa, biraz mesafe alacağımız bir noktaya gelsek provokasyonlar olur. Acaba güvenlik personelimiz daha duyarlı davransaydı, bu konuda bir istihbarat zaafiyeti mi vardır, bu önceden tahmin edilememiş midir, bu konuda da uyarı görevimizi yapmak zorundayım. MİT Başkanı İbrahim Kalın dün AKP Genel Merkezi'nde onların MYK'sında sunum yaptı. Başkanlık sistemi geldiğinden beri bir eleştirimiz var; partiyle devletin iç içe geçmesi. MİT Başkanının bir siyasi partide sunum yapması devlet yönetimi açısından rezalettir. CHP'nin MYK'sı da gayet yetkin insanlardan oluşmuştur oraya da buyurur gelir. Dolayısıyla bu işlerin de bütün siyasi partileri dolaşan bir MİT Başkanıyla Türkiye'de rejimin suyu çıkar.

"Dış politika ayağında uzun zamandır ciddi sıkıntılar yaşanıyor"

AKP'nin yürüttüğü siyasetin dış politika ayağında uzun zamandır ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Kazan'da BRICS zirvesi var, Cumhurbaşkanı da orada. Almanya'da çıkan bir habere göre; Türkiye'nin BRICS'e katılma başvurusu Hindistan'ın Türkiye'yle Pakistan arasındaki ilişkilerin çok iyi olması dolayısıyla reddetti. Biz Dışişleri Bakanımızın ağzından Türkiye'nin BRICS'e başvurusunu bilmiyoruz. Ruslardan duyduk. Görünen o ki biz bir başvuru yapmışız ve başvurumuz reddedilmiş Hindistan'ın çabalarıyla. Keşke AKP bu konuda resmi yaklaşımı nedir söyleseydi. Bunun sürdürülebilir olması mümkün değil. 'Türkiye'nin dış politikasında ortaklaşalım' demekle bu iş olmuyor. Açık soruyorum; Türkiye'nin dünyadaki rotası çok kıymetli bunu neden kendi parlamentomuzda tartışamıyoruz? Başvuru yapıldığını Ruslardan, reddedildiğimizi Almanlardan öğrendik. Böyle dış politika olmaz. Türkiye Avrupa Birliği'ne girme çabasında olan bir ülke. AKP bunu ne kadar önemsiyor belli değil. Öte yandan "etki ajanlığını" getiriyorsunuz. Bu, bizi AB'ye almayın demektir. "

Salıcı\'dan BRICS Tepkisi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Salıcı'dan BRICS Tepkisi - Son Dakika

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