Samsun'da Denizde Boğulan Kişinin Kimliği Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Denizde Boğulan Kişinin Kimliği Belirlendi

Geniş Video İzle

Samsun'da denizde boğulan Burhan Mutlu'nun kimliği belirlendi. Mutlu, arkadaşı Sedat G. ile birlikte çalışmak için Adana'dan Samsun'a gelmiş ve hafta sonu tatilinde denize girmişlerdir.

17.07.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN'da denizde boğulan Burhan Mutlu'nun (37), arkadaşı Sedat G. ile 18 gün önce çalışmak için Adana'dan geldiği, ikilinin Tekkeköy ilçesindeki çelik imalat montajı yapan bir firmada çalışmaya başladığı, hafta sonu tatilinde de Atakum ilçesine giderek denize girdikleri ortaya çıktı.

Olay, 14 Temmuz akşamı Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Sedat G. ile denize giren Burhan Mutlu, sahilden yaklaşık 200 metre uzaklaştı. Bir süre sonra "Boğuluyorum" diyerek arkadaşından yardım isteyen Mutlu, gözden kayboldu. Sedat G., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, sevk edildi. Geniş çaplı arama başlatan ekipler, dün öğle saatlerinde Golf Kulübü açıklarında Mutlu'nun cansız bedenine ulaştı. Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'ndaki işlemler sonrası cenaze, Adana'nın Seyhan ilçesine gönderildi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Burhan Mutlu'nun, arkadaşı Sedat G. ile 18 gün önce çalışmak için Adana'dan geldiği, ikilinin Tekkeköy ilçesindeki çelik imalat montajı yapan bir firmada çalışmaya başladığı, hafta sonu tatili için de Atakum ilçesine giderek denize girdikleri ortaya çıktı.

Samsun\'da Denizde Boğulan Kişinin Kimliği Belirlendi
Kaynak: DHA

Samsun, Adana, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Denizde Boğulan Kişinin Kimliği Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 ’Sokak hayvanları’ teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:25 Sarıyer’de bir anaokulunda şok görüntüler Kurumun sahibi öğretmenleri suçluyor Sarıyer'de bir anaokulunda şok görüntüler! Kurumun sahibi öğretmenleri suçluyor
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
14:00 Şehirde her yere afişler asıldı Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler Şehirde her yere afişler asıldı! Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler
14:00 Hindistan’da bir okulda toplu tecavüz skandalı 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 16:01:31. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Denizde Boğulan Kişinin Kimliği Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement