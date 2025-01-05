Samsun\'da Kaybolan Balıkçı İçin Arama Çalışmaları 14. Günde Devam Ediyor

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SAMSUN'da açıldıkları denizde teknelerinin batması sonucu kaybolan amatör balıkçı Muhammer Sevgili'yi (50) arama çalışmaları, 14'üncü günde de sürdü.

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık'ta Costal Limanı ile Karabahçe sahili arasında 'Muratım 55 D 1416' isimli tekneyle denize açılan amatör balıkçılar Muhammer Sevgili ile Halil Kayış'tan (45) haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı. 26 Aralık'ta denize açıldıkları yerden yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte tekneye ulaşıldı, 1 gün sonra da Halil Kayış'ın cansız bedeni Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu.

Kaybolan amatör balıkçı Muhammer Sevgili'yi arama çalışmaları, 14'üncü günde de devam etti. Sahil güvenlik, deniz polisleri, jandarma ve AFAD ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaları karadan sürdürdü.

'15 GÜNDEN SONRA ARAMALAR DURUYOR AMA BİZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Muhammer Sevgili'nin üzerinde tulum olduğunu onun için bulanamadığını öne süren amcası Olgun Sevgili (57), "Muhammer Sevgili'nin üzerinde denize açıldığında çizmeli balıkçı elbisesi vardı. Kayıkları battıktan sonra elbisenin içine kum dolduğu söyleniyor. Bir de su olunca ağırlık oluyor. Denizin dibinde olduğu söyleniyor. Deniz alabora olursa o zaman kıyıya vurabileceği söyleniyor. Yarın iyi bir arama olacak. 15 gün oluyor. Ondan sonra da bir neticeye bağlayacaklar. Bize de bilgi verecekler. Ondan sonrasına bakacağız. 15 günden sonra aramalar duruyor ama biz gece gündüz bırakmayacağız" dedi.

BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYORUZ

Arama çalışmalarının devam etmesini isteyen Muhammer Sevgili'nin eniştesi Davut Yazıcı (60) ise "Yetkililerimiz burada bir süreç daha versin. Kaybımızı bulalım. Çoluk çocuk perişan haldeyiz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Çocuklarımız gece gündüz burada nöbet tutuyorlar. Sahil güvenlik, jandarma, AFAD, polis hepsi burada. Bulunması için çalışıyorlar. Ama sürecin uzamasını istiyoruz" diye konuştu.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun