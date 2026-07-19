Samsun\'da Tekne Alabora Oldu

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 3 kişi kurtarıldı, denizde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çarşamba ilesi Costal mevkisinde meydana geldi. İçerisinde aynı aileden 6 kişinin bulunduğu 4,5 metre uzunluğundaki tekne, Costal mevkisinde kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle alabora oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Denizde mahsur kalan aile üyelerinden Kadir Çöpoğlu kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, eşi Rabia Çöpoğlu ve baldızı Rana Dursini dalgıçlar tarafından kurtardı. Kurtarılan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

DALGALARLA AÇIĞA SÜRÜKLENEN 3 KİŞİ KAYBOLDU

Teknede bulunan aynı aileden 33 kişi ise dalgalarla birlikte gözden kayboldu. Kayıp olan 3 kişi için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler tarafından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.