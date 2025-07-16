Samsun Garnizon Komutanı: '9 parmağım ile bu vatan için canımı vermeye hazırım' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun Garnizon Komutanı: '9 parmağım ile bu vatan için canımı vermeye hazırım'

Samsun Garnizon Komutanı: \'9 parmağım ile bu vatan için canımı vermeye hazırım\'
16.07.2025 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, "15 Temmuz'da vücuduma yediğim kurşunlardan dolayı son 9 yılda 25 kez ameliyat oldum. Mevcut 9 parmağım ve hayatımı bu millet uğruna feda ederek, bu vatan için canımı vermeye her zaman hazırım" dedi.

SAMSUN Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, " 15 Temmuz'da vücuduma yediğim kurşunlardan dolayı son 9 yılda 25 kez ameliyat oldum. Mevcut 9 parmağım ve hayatımı bu millet uğruna feda ederek, bu vatan için canımı vermeye her zaman hazırım" dedi.

Samsun'da 'Zaferin Adı Türkiye' yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Onur Anıtı'nda başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. 15 Temmuz 2016 tarihinde olduğu gibi vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Yürüyüş ve anma programına Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, askeri ve mülki erkan, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Onur Anıtı'nda başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşün ardından meydanda anma etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bando Komutanlığı'nın gösterisi ile başladı. Ardından şehitler için dua edildi. Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ekibi Vali Orhan Tavlı'ya sancağı teslim etti.

'9 PARMAĞIM İLE BU VATAN İÇİN CANIMI VERMEYE HAZIRIM'

Öğrencilerin şiir okuması ve 15 Temmuz konulu belgesellerin izlenmesinin ardından kürsüye çıkan Garnizon Komutanı ve 15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala, "Vatan uğruna mücadelede şehit veya gazi olmak nasip işidir. O akşam bize gazilik nasip oldu. Bin yılık şüheda topraklarını 15 Temmuz gecesi mübarek kanlarıyla sulayan devletine, milletine, istiklaline ve iradesine sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Biz biliyoruz ki 15 Temmuz gecesi dar-ül-beka'ya uğurladığımız yiğitler şehitlere sevgililer sevgilisi peygamber efendimize komşu oldular. Rabbimin şehitlerimizi sevgili Habibinin Livaü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında şereflendirsin. Bizi de onlarla beraber şeref yap etsin. Bu ihanet girişimi sırasında darbecilerin uçaklarına, helikopterlerine, tanklarına, silahlarına velhasıl hainlere karşı koyarken yaralanan gazilerimize de sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın. Teşebbüs edecekleri de kahru perişan eylesin. Hep dediğim gibi beni böyle bir milletin ferdi olarak yarattığı için Allah'ıma hamdüsenalar ediyorum. Naçizane bahsettiğim üzere bendeniz de vücuduma yediğim kurşunlardan dolayı son 9 yılda 25 kez ameliyat oldum. Esasında o gece bütün sözleri 253 şehit ve 2 bin 737 gazimiz söyledi. Ancak eğer kalan söz var ise mevcut 9 parmağım ve hayatımı bu millet uğruna feda ederek tekrar söz söylemeye ve bu vatan için canımı vermeye her zaman hazırım" dedi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da "Stratejik kurumlarımızın içine sızarak demokrasimize kasteden hain FETÖ darbe girişimine karşı toplumsal hafızamızın diri tutulması, demokrasimizin güçlenmesi, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hatırlanması için destan niteliğinde olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tıpkı 9 yıl önce olduğu gibi bugün de milletçe birbirimize kenetlenmenin omuz omuza olmanın onur, gurur ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. İlk adımı Samsun'umuzda atılan Milli Mücadele destanıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Aziz Türk Milleti'nin bizlere en değerli miras olarak emanet ettiği Cumhuriyet'imize sonsuza kadar sahip çıkacak, milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle her bakımdan müreffeh bir Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmak ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için hep birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, 15 Temmuz konulu şiirini seslendirdi.

Kaynak: DHA

15 Temmuz, Ameliyat, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Garnizon Komutanı: '9 parmağım ile bu vatan için canımı vermeye hazırım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık?
Suriye’de çatışmalar bir kente daha sıçradı Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
15 Temmuz’un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı 15 Temmuz'un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı
FETÖ’nün finans ayağına MİT operasyonu HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi
Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar TSK’ya alınacak mı Bakan Güler yeşil ışık Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
“15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu“ nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak "15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Trump Rusya’yı tehdit etti, altın fırladı Trump Rusya'yı tehdit etti, altın fırladı

23:22
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
23:06
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
21:46
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
11:32
23 yaşındaki hemşire kalp krizinden yaşamını yitirdi
23 yaşındaki hemşire kalp krizinden yaşamını yitirdi
11:26
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
11:20
Yargıtay Başkanı’ndan 15 Temmuz mesajı
Yargıtay Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı
11:06
Düğünde pasta zehirlenmesi: 60 kişi hayatını kaybetti
Düğünde pasta zehirlenmesi: 60 kişi hayatını kaybetti
10:59
Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti
Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti
10:31
Suriye ordusu Süveyda’ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
10:20
Karpuz parçalayan iki üretici yandı Fahiş ceza yolda
Karpuz parçalayan iki üretici yandı! Fahiş ceza yolda
10:19
Beyonce konseri öncesi skandal hırsızlık
Beyonce konseri öncesi skandal hırsızlık!
10:17
5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada Yolda giden otomobilin üstüne dorse düştü
5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada! Yolda giden otomobilin üstüne dorse düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 00:50:34. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun Garnizon Komutanı: '9 parmağım ile bu vatan için canımı vermeye hazırım' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.