Samsun Kültür Yolu Festivali 8-16 Haziran'da düzenlenecek - Son Dakika
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Samsun Kültür Yolu Festivali 8-16 Haziran'da düzenlenecek

Samsun Kültür Yolu Festivali 8-16 Haziran\'da düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü ayağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali, 8-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, Samsun'un tarihi ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Festivalin programına 'kulturyolufestivali.com' adresinden ulaşılabilir.

06.06.2024 14:58
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü ayağı Samsun Kültür Yolu Festivali, 8-16 Haziran arasında yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2021 yılında İstanbul Beyoğlu'nda başladığını ve tüm Türkiye'ye yayıldığını söyledi.

Festivalin geçen yıl 11, bu yıl ise 16 ilde organize edildiğini belirten Terzi, şöyle devam etti:

"Festivaller şehrin marka değerine katkı sağlıyor. Bunu 2021'deki ilk festivalden sonraki yıllarda sayısını artırdığımız festivallerde, ikinci ve üçüncü yılında olan şehirlerimizde çok net fark etmiş olduk. Şehrin hem ekonomik hem de sosyal gelişimine doğrudan katkısı oluyor. Geçtiğimiz yıl Nevşehir'de, önceki yıl Çanakkale'de sohbet ettiğimiz vatandaşlarımızın ve esnafımızın bu anlamdaki mutluluğu, söyledikleri bizi mutlu ediyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni gerçekleştirirken en önemli işlerimizden bir tanesi, şehrin marka değerini yukarıya taşımak, şehirde turizm hareketliliğinin 12 aya yayılmasına katkı sağlamak."

Festivalin uluslararası ayağı bulunmasının tanıtım için önemli olduğuna işaret eden Terzi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl 11 şehirde festival yaptıktan sonra şunu gördük, festivalimiz Avrupa Festivaller Birliğine kabul edildi. Yaklaşık 40 ülkenin içinde bulunduğu Avrupa Festivaller Birliği, artık Türkiye Kültür Yolu Festivallerini tanıtıyor. Şehirlerimizin bu anlamda 40 ülkeye aynı zamanda tanıtımı oluyor. Pek çok etkinliğimiz var festivalde, başta Bakanlığımızın sanat kurumları olmak üzere. Paydaş kurumlarımızın da pek çok etkinliği var. '7'den 70'e' sloganının aslında vücut bulduğu bir iş bu. Çocukların ve kıymetli büyüklerimizin de kendinden içerikler bulduğu bir yapı haline geldi."

"Samsun, tarihin, doğal güzelliklerin, kültürün, sanatın başkentidir"

Vali Orhan Tavlı ise Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin farklı kentlerde yapılmasıyla Anadolu'nun kültürel zenginliklerinin dünyayla buluşturulduğunu belirterek, kültür sanat adına önemli günler geçirecek Samsun'da festivalin düzenlenmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

Samsun'un tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıktığına dikkati çeken Tavlı, şu görüşleri paylaştı:

"Samsun, 17 ilçesiyle ilk çağlardan bu yana tarihin, doğal güzelliklerin, kültürün, sanatın başkentidir. 1960'lı yıllarda ilk resmi festivalin yapıldığı şehir Samsun diye hatırlıyorum. Artvin'den İstanbul'a kadar Karadeniz'in ve Anadolu'nun farklı şehirlerinden Samsun Festivali'ne milyonlar akardı. Samsun Kültür Yolu Festivali'nin de 19 Mayıs şehri, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, kuruluşun ve kurtuluşun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri Samsun'da kültür ve sanatın en derin güzellikleriyle vatandaşlarımızla buluşacak olmasından dolayı mumnuniyetimi ifade ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun için festivalin önem taşıdığını dile getirerek, "Samsun aslında bir festival, turizm şehri. Bu gelenekteki tecrübemizi bugünün imkanlarıyla harmanlayarak yeni bir fuarcılık, yeni bir etkinlik dönemini hayata geçirmek adına fırsat doğdu. Aynı zamanda eksikliklerimizi, daha iyi neler yapabiliriz, onları göreceğiz. Samsun hem festivallerle hem tanıtımla insanlar buraya geldikçe, görenleri kendine hayran bırakacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile diğer ilgililer katıldı.

Samsun Kültür Yolu Festivali, 8-16 Haziran arasında yapılacak. Festivalin programına, "kulturyolufestivali.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Kültür Yolu Festivali 8-16 Haziran'da düzenlenecek - Son Dakika

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