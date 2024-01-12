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Samsun, Mersin, Adana ve Malatya'da Eş Zamanlı Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Samsun, Mersin, Adana ve Malatya'da Eş Zamanlı Dolandırıcılık Operasyonu

Samsun merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, Mersin, Adana ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişiyi 4 milyon 672 bin 167 lira dolandıran 14 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu ve soruşturma devam ediyor.

12.01.2024 - 15:20,
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SAMSUN merkezli Mersin, Adana ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 18 kişiyi 4 milyon 672 bin 167 lira dolandıran 14 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden ürün satışı, sazan sarmalı ve araç kiralama gibi yöntemlerle birçok ildeki 18 kişiyi toplam 4 milyon 672 bin 167 lira dolandıran 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu sabah Samsun merkezli, Mersin, Adana ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Soruşturma sürüyor.

Samsun, Mersin, Adana ve Malatya\'da Eş Zamanlı Dolandırıcılık Operasyonu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsun, Mersin, Adana ve Malatya'da Eş Zamanlı Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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