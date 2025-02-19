Samsun-OMÜ\'lü akademisyenden markaların itibarını yapay zeka ölçen \'Dijital Karne\'

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SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İsmail İşeri, kurum ve markaların dijital dünyadaki itibarını takip etmelerini sağlayan yapay zeka destekli bir sistem geliştirdi. Dr. Öğr.Üyesi İsmail İşeri, "Bu ürün internet dünyasında oluşan haberleri ve sosyal medya paylaşımlarını toplayarak bir kurum, bir marka veya tanınmış bir kişi hakkında yapay zeka ile veri analizi yapıp, bir itibar takibini online ve dijital olarak yapabilme imkanı sunuyor. Aslında biz dijital karne üretiyoruz. Dijital karne sayesinde anlık olarak kurumlar veya markalar kendisinin dijital dünyada hangi durumda olduğunu görüyor. Ayrıca konu ve trend analizleri yaparak, markaların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine yardımcı oluyor" dedi.

OMÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İsmail İşeri ve ekibi tarafından geliştirilen SentiTracer, yapay zeka desteğiyle markalar, kurumlar veya bireyler hakkında dijital dünyada yapılan yorumları analiz ederek itibar yönetimini kolaylaştırıyor. Sistem, sosyal medya ve haber kaynaklarından aldığı verileri anlık olarak tarıyor, içerikleri pozitif veya negatif olarak sınıflandırıyor. Markaların dijital dünyadaki konumlarını ölçen 'Dijital Karne' sunuyor. Kullanıcılar, hangi platformda nasıl bir algıya sahip olduklarını görebilirken, sistem otomatik veri takibi ve trend analizi gibi özellikler de sağlıyor. 5 farklı dilde geliştirilen ürün, kısa süre önce kullanıma sunulurken, markaların yoğun ilgisiyle ticarileşme sürecine girdi.

'İTİBAR TAKİBİ YAPAN YAPAY ZEKA DESTEKLİ BİR ÜRÜN GELİŞTİRDİK'

Geliştirdikleri ürünün diğer ürünlerden çok farklı olduğunu belirten Dr. İsmail İşeri, "2021 yılından beri farklı alanlarda yazılımlar geliştiriyoruz. Bu proje kapsamında da sosyal medya ve itibar takibi yapan yapay zeka destekli bir ürün geliştirdik. SentiTracer ismini verdiğimiz bu ürün internet dünyasında oluşan haberleri ve sosyal medya paylaşımlarını toplayarak bir kurum, bir marka veya bir tanınmış kişilik hakkında yapay zeka ile veri analizi yapıp, bir itibar takibini online ve dijital olarak yapabilme imkanı sunuyor. Ürünümüzün piyasadaki rakiplerinden farklı üstün yönleri var. Bu üstün yönlerden en önemlisi tabii ki yapay zeka özelliğini barındırması ama yapay zeka içerisindeki kullanma şekliyle alakalı. Örnek verirsek, bir kurum hakkında oluşan dataları bizim ürünümüz anlık olarak çekiyor. Daha sonra bunları pozitif ve negatif olarak ayrımını yapıyor. Oluşan negatif datanın içerisinde ilgili kurum, marka veya kişinin hangi konularda negatif, hangi konularda pozitif olduğunu ortaya çıkarıyor" dedi.

KONU ANALİZİ DE YAPIYOR

Ürünün konu ve trend analizleri de yaptığını ifade eden İşeri, "Ürünümüz aslında bir anlamda konu analizi yapıyor. Ayrıca bu kişi, kurum veya markanın da trend analizlerini de getiriyor. Trendler çok önemli. Dijital dünyada verinin oluşumunun trendlerini de bize gösteren bir bilgi. Biz trendleri izleyerek en azından markamızın nereden nereye gittiğini, müşteriler nazarında hangi durumlarda bulunduğumuzu, pozitif veya negatif olarak hangi seviyedeyiz, negatif yönlerimizi bilerek hangi konularda gelişmeliyiz gibi birçok sorunun cevabını da veriyor" diye konuştu.

MARKALARA 'DİJİTAL KARNE'

Geliştirdikleri ürünün kurum ve markaların dijital karnesini oluşturduğunu ifade eden İşeri, "Aslında biz dijital karne üretiyoruz. Dijital karne sayesinde anlık olarak bir kurum veya bir marka kendisinin dijital dünyada hangi durumda olduğunu görüyor. Dijital karneye kanal bazlı olarak da bakılabiliyor. Örneğin pozitif veya negatif anlamda, instagram'da hangi durumdayız, X'de hangi durumdayız. Dolayısıyla kanallardaki karnenizi gördüğünüz zaman kendi paylaşımlarınızı veya müşterilerinizin sizinle alakalı yazmış olduğu postları takip ederek müşterilerinizi daha iyi anlamanızı sağlıyor. Markanızı, kurumunuzu ya da kişiliğinizi dijital dünyada daha iyi yönetme imkanı da getiriyor. Bunun yanında otomatik veri gönderme özelliği de var. Siz verilerini bir defa girdiniz, analizinizi yaptınız. Bunu sisteme girip her defasında yapmak yerine belirlediğiniz zaman aralığında yani 15 dakikada, 30 dakikada ya da saat başı sosyal medyayı tarayıp, datanızı alıp, pozitif veya negatif etiketlemenizi yapıp, konu analizlerinizi çıkarıp size datayı temiz bir şekilde sunuyor. Uzun metinlerde de yapay zekada özetleme yapabiliyor" dedi.

Ürünün 1 ay önce tüm testlerinin bittiğini hatta bazı kurumlar ve markaların kullanmaya başladığını ifade eden İşeri, "Biz burada kendi modelimizi eğittik. Kendi yapay zeka modelimizi kullanıyoruz. Bu yönüyle de aslında projenin önemli bir Ar-Ge yönü var. Ürünümüz yaklaşık 1 ay önce tüm testlerini bitirdik ve canlıya aldık. Ürünümüz artık canlı alınmış durumda. Ticarileşme aşamaları da yavaş yavaş başladı. Farklı farklı kurumlar ve markalar şu anda kullanıyor. Ürünümüze olan rağbetten de çok memnunuz. Güzel bir iş çıkardık, diye düşünüyorum. Bundan sonra da ürünümüze yeni özellikler ekleyerek rakiplerinden daha farklılaşmasını sağlayacağız. 5 farklı dille yaptık" diye konuştu.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun