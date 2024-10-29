Samsun ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

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Samsun, Çorum, Sinop, Tokat, Amasya, Kastamonu ve Çankırı'da Cumhuriyet'in 101. yılı törenlerle kutlandı.

Samsun'da kutlama programı, Valilik binasında yer alan Yaşayan Atatürk Salonu'nda Vali Orhan Tavlı'nın tebrikleri kabulüyle başladı.

Ardından Tütün İskelesi'nde Vali Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende konuşan Tavlı, Cumhuriyet sayesinde haklı olarak büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Cumhuriyet'i kuran ruhun bugün de dimdik ayakta olduğuna işaret eden Tavlı, şunları kaydetti:

"Hiç şüphe yok ki aziz milletimizin her bir ferdi istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü Cumhuriyet'imizi korumak ve onu gelecek nesillere aktarmak için bugün de aynı ruh, kararlılık ve özveriye sahiptir. Bunun şuuruyla, Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden süreçte 7'den 70'e kenetlenen, tek yürek ve tek yumruk olan ecdadımızın bize emaneti olan Cumhuriyet'imize sonsuza kadar sahip çıkacağız. Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyet'imizi daha da yükseltmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından gaziler ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu ile Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bölge Bandosu törende konser de verdi.

Denizde polis botları ile Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait helikopterin tören alanı etrafında yakın uçuş yapıp siren çalarak vatandaşları selamladığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Çorum

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Ali Çalgan, makamında tebrikleri kabul etti.

Çalgan, Kadeş Barış Meydanı'ndaki törende Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Garnizon Komutanı Albay Ömer Faruk Gelengeç ile vatandaşların bayramını kutladı.

Çalgan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana her alanda büyük atılımlar yaptığını, dünya sahnesinde etkisini artırdığını söyledi.

Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına, kardeşliğine yönelik hiçbir saldırının başarılı olamayacağını vurgulayan Çalgan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlere rahmet diledi.

Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törende halk oyunları, mehter takımı ve Jimnastik gösterileri sunuldu.

Törende ayrıca Jandarma Komando Taburu gösteri sundu.

Tören, kortej geçişiyle son buldu.

Sinop

Sinop'ta İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Özarslan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptığı törende, İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları ile halk oyunları grupları da gösteri gerçekleştirdi.

Tören, kortej geçişinin ardından sona erdi.

Amasya

Cumhuriyet'in doğum belgesi "Amasya Tamimi"nin yayımlandığı Amasya'daki törenler, Yavuz Selim Meydanı'nda yapıldı.

Vatandaşlar, Cumhuriyet'in 101. yılında meydanı ellerinde Türk bayraklarıyla doldurdu.

Vali Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Bakan, buradaki konuşmasında, ecdatlarının büyük kahramanlık ve fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye Yüzyılı'na ulaşmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunulan tören, resmi geçit töreninin ardından son buldu.

Törene AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat'ta Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Abdullah Köklü tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın yapıldığı törende, öğrenciler şiirler okudu.

Kutlama programında resmi geçit töreni de yapıldı.

Kastamonu

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Bülent Karakoç, vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Dallı, konuşma yaptı.

Ardından halk oyunları ve spor kulüplerinin gösterileri sunuldu, öğrenciler şiir okudu.

Müzik dinletisinin ardından Kastamonu İl Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, bir otelin çatısından iple inerken Türk bayrağı açtı.

Kastamonu Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliğince de gösteri sunuldu.

Komandolar, gösterinin sonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili, "Hainlere inat, daha fazla çalışacağız" pankartı açtı.

Tören, kortej geçişiyle sona erdi.

Çankırı

Çankırı Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük'ün vatandaşları selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Taşolar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra öğrenciler şiirler okudu, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığınca silahlı gösteri yapıldı.

Tören, kortej geçişiyle sona erdi.