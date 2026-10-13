Samsunlu iki kardeşin 'Gözümsün' uygulaması TEKNOFEST 2026'da Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Samsunlu iki kardeşin 'Gözümsün' uygulaması TEKNOFEST 2026'da Türkiye üçüncüsü oldu

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Samsunlu iki kardeşin \'Gözümsün\' uygulaması TEKNOFEST 2026\'da Türkiye üçüncüsü oldu
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Samsun'da iki kardeş, görme engellilerin market alışverişini kolaylaştıran yapay zeka destekli 'Gözümsün' uygulamasını geliştirdi. Uygulama, TEKNOFEST 2026'da Türkiye üçüncüsü olurken 200 üründe yüzde 100 tanıma ve yüzde 90 fiyat etiketi okuma başarısı sağladı.

SAMSUN'da Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü ve Samsun Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Poyraz Onat Coşgun (12) ile kardeşi Pars Onan Coşgun (11) görme engelli bireylerin market ve mağazalarda bağımsız alışveriş yapabilmesi amacıyla yapay zeka destekli 'Gözümsün' adlı mobil uygulama geliştirdi. Poyraz Onat Coşgun, "Projeyi 2025 yılında geliştirmeye başladık. İlk olarak TÜBİTAK çalışmalarında ve bilim fuarında sunduk, ardından TEKNOFEST'e başvurduk. Diyarbakır'da jüriye sunum yaptık ve Türkiye üçüncüsü olduk. Görme engelli bireylerle yaptığımız testlerde mağaza içi navigasyon özelliğinin faydalı olduğunu gördük. Uygulamanın sadece marketlerde değil, dış dünyada da kullanılabileceği yönünde öneriler aldık. Projeyi bu doğrultuda geliştirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü ve Samsun Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Poyraz Onat Coşgun ve kardeşi Pars Onan Coşgun tarafından geliştirilen 'Gözümsün' aldı yapay zeka destekli mobil uygulama, görme engelli bireylerin market ve mağazalarda bağımsız alışveriş yapmasını amaçlıyor. Mağaza içi navigasyon, ürün tanıma ve fiyat etiketi okuma özelliklerini bir araya getiren uygulama, kullanıcıların aradıkları ürünlere ulaşmasını ve ürünlerin marka ile fiyat bilgilerini sesli olarak öğrenmesini sağlıyor. 2025 yılında geliştirilen uygulama, 4 farklı zincir market ile bir alışveriş merkezindeki giyim, kozmetik, oyuncak ve kitap-kırtasiye mağazalarında test edildi. Toplam 200 ürün üzerinde yapılan testlerde ürün tanıma başarısı yüzde 100, fiyat etiketi okuma başarısı ise yüzde 90 olarak ölçüldü. İki farklı arayüzden oluşan uygulamada kullanıcılar, mağaza içi navigasyon özelliğiyle gitmek istedikleri reyonlara ulaşabiliyor. Reyon bilgisi özelliğiyle de ürünlerin fotoğrafını çekerek marka ve fiyat bilgilerini sesli olarak öğrenebiliyor. 'Gözümsün' projesi, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri Kategorisi ortaokul seviyesinde Türkiye üçüncüsü oldu.

'GÖZÜMSÜN' PROJEMİZİ GELİŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

Geliştirdikleri proje hakkında bilgi veren Samsun Bilim ve Sanat Merkezi ve Özdemir Bayraktar Canik Keşif Kampüsü öğrencisi Poyraz Onat Coşkun, "Bizim projemizin adı 'Gözümsün'. Bu proje görme engelli bireylerin market alışverişini kolaylaştırıyor. Onun dışında görme engelli bireyin uygulamamızı açtığında 2 farklı ara yüzle karşılaşıyor. 2 farklı ara yüzden biri mağaza navigasyonu, diğeri reyon bilgisi. Mağazanın navigasyonu özelliğimiz, görme engelli birinin market alışverişinde satın almak istediği ürüne ulaşmasını sağlıyor. Reyon bilgisinde ise, ürünün fiyatını ve markasını, fotoğrafını çekip görme engelli birine iletiyor. Bu projeyi yapmaya 2025 yılında başladık. Projeye katılma sürecimiz şöyle oldu. İlk önce biz kendi okulumuzda bilim ve sanat merkezinde TÜBİTAK olarak başvuru yapmıştık. Orada sunmuştuk. Sonra bilim fuarlarına katıldık. Ardından TEKNOFEST'e başvurduk. TEKNOFEST'te aldığımız derecelerle Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır'da jürilere projemizi sunduk ve üçüncü olduk. En son da Şanlıurfa'ya gidip ödülümüzü aldık. Biz görme engelli bireylerle yaptığımız zaman mağaza için navigasyon özelliğinin iyi olduğunu söylediler ve ayrıca bunu sadece marketlerde değil dış dünyada da kullanılabileceğini söylediler. Bu yönlerde geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu projeyi kardeşim Pars Onan Coşgun ve danışman öğretmenim İrfan Gümüş ile birlikte yaptık" diye konuştu.

2 YIL HAZIRLIK

Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Yöneticisi Nagihan Gümüş, "Değerli katkılarından dolayı danışman öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Keşif kampüsünde 2 yıl boyunca astronomiden havacılığa, uzay bilimlerinden teknolojiye kadar birçok eğitimi alan öğrencilerimiz, kendi geliştirdiği navigasyon sistemiyle birlikte güzel bir projeye adını yazdırdı. İlk ayağı Diyarbakır'da olan yarışmada yarı finale katılarak orada Türkiye üçüncülüğü elde etti. Daha sonra Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da öğrencimiz sahnede ödülünü aldı. Bizi gururlandırdı. İnşallah diğer projelerde de başarıları daim olur" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsunlu iki kardeşin 'Gözümsün' uygulaması TEKNOFEST 2026'da Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
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