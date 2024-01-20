Samsunspor\'da 1989 yılında hayatını kaybeden futbol şehitleri için anma töreni düzenlendi

Samsun spor'da 1989 yılında Malatya deplasmanına giderken kaza sonucu hayatlarını kaybeden futbol şehitleri için anma töreni düzenlendi.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989'da yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomiç ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetti. Türk futbolunu yasa boğan kazada hayatını kaybedenler, kazanın 35'inci yılında kabirleri başında dualarla anıldı. Anma törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus, Samsunspor İcra Kurulu Üyeleri Soner Soykan ve Suat Çakır, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, futbolcular Osman Çelik, Yunus Emre Çift, altyapı futbolcuları ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından konuşan Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus, "Bu kaza sadece şehrimiz ve Samsunspor'a gönül verenlerin değil, tüm spor camiasının ve futbolseverlerin hafızalarında yer etmiştir. Şanlı bayrağımızdan aldığı renkler ve Atatürk armalı formasıyla Samsunspor'un hak ettiği mutlu günlere ulaşacağına inancım tamdır. Samsunspor geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük başarılara imza atacaktır" dedi.

Öte yandan aynı kazada felç kalan Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar da Asri Mezarlık'taki kabrinde dualarla anıldı.

Kazada yaşamını yitiren Mete Adanır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Muzaffer Badalıoğlu Zonguldak'ta, Zoran Tomic ise Sırbistan'daki mezarı başında anılacak. (DHA)

BAKAN BAK'TAN ANMA MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 35 yıl önce Malatyaspor deplasmanı için yola çıkan Samsunspor kafilesinin, Havza'da geçirdiği ve Türkiye'yi yasa boğan elim kazayı unutmadı. Bakan Bak, acı olayın yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Tam 35 yıl önce Malatya deplasmanı için yola çıkan Samsunspor kafilesinin geçirdiği acı kaza hala zihinlerimizde, hala yüreğimizi acıtmakta' Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan... Başta spor camiamız olmak üzere Türkiye'yi yasa boğan 20 Ocak 1989'da yaşanan bu hadisenin bir daha yaşanmaması temennisiyle, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına, Samsunspor ailesine ve tüm Türkiye'mize başsağlığı diliyorum ?