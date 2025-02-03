Sanat ve Film Festivalleri Haftası - Son Dakika
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Sanat ve Film Festivalleri Haftası

Bu hafta, dünya genelinde çeşitli sanat fuarları ve film festivalleri düzenlenecek.

03.02.2025 17:18
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Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta film festivallerinden sanat fuarlarına, konserlerden film gösterimlerine geniş yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Hint modern ve çağdaş sanat fuarı "India Art Fair", 6-9 Şubat'ta ziyarete açılacak. Resim, heykel, fotoğraf, karma medya, baskı, çizim ve video eserlerin sergileneceği fuar, Yeni Delhi'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Avrupa'nın çeşitli kentlerinde çağdaş sanat eserlerini ziyaretçilerle buluşturmayı hedefleyen "art3f" sanat fuarı, 7-9 Şubat'ta Fransa'nın Toulouse kentinde ziyarete açılacak.

"Arte Fiera Bologna" sanat fuarı, 7-9 Şubat'ta İtalya'da sanatseverlerle buluşacak. Fuar, fotoğraf ile hareketli eserleri içeren "Main Section", 1900 ile 1950 yılları arasında üretilen eserlerden oluşan "Odak" ve 21. yüzyıl eserlerini ele alan "Pittura XXI" başlıklı üç bölümden oluşuyor.

Meksika'da her yıl düzenlenen uluslararası sanat fuarı "Zona Maco", 5-9 Şubat'ta Mexico City'de başlayacak.

Film festivalleri

Her yıl Finlandiya'nın Helsinki kentinde gerçekleşen "DocPoint-Helsinki Belgesel Film Festivali", yarın başlıyor. Özel bir seçkiye yer verilen festival 9 Şubat'a kadar sinemaseverleri ağırlayacak.

Kaliforniya'nın Santa Barbara kentinde 1986'dan beri her yıl düzenlenen "Santa Barbara Uluslararası Film Festivali" (SBIFF) yarın başlıyor. Festival 15 Şubat'a kadar sinemaseverlerle buluşacak.

Sanat ve filmler aracılığıyla Afrika kökenli insanlar arasında kültürel anlayış konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Pan Afrika Film Festivali" (PAFF) ABD'nin Los Angeles kentinde 4-17 Şubat'ta düzenlenecek.

Kanada'nın Victoria şehrinde 6 farklı salonda 150 filmin seyirciyle buluşacağı "Victoria Film Festivali" ise 7-16 Şubat'ta gerçekleşecek.

Konserler

Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Bryan Adams, 6 Şubat'ta Avustralya'nın Melbourne şehrinde konser verecek.

Ali Hossein Mahdavi'nin bestelerinin modern caz ile harmanlanarak sunulacağı "Ali Hossein's Trio" konseri, Azerbaycan'ın Bakü kentinde 7 Şubat'ta düzenlenecek. Mahdavi'nin piyanist olarak yer alacağı konserde, Fuad Jafar elektrik basta, Hasan Bilalov ise davulda sanatçıya eşlik edecek.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği "Cosi fan tutte" operası, 8 Şubat'ta Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Rock müzik grubu "Pantera" bugün Macaristan'ın Budapeşte, yarın Polonya'nın Krakow, 6 Şubat'ta Almanya'nın Hamburg, 7 Şubat'ta Berlin ve 9 Şubat'ta Düsseldorf şehrinde dinleyicilerle buluşacak.

Güney Koreli müzik grubu "Ateez" bugün Hollanda'nın Amsterdam, 7 Şubat'ta ise İspanya'nın Barselona kentinde konser verecek.

ABD'li şarkıcı Gracie Abrams, 8-9 Şubat'ta İspanya'nın Madrid şehrinde, şarkıcı ve söz yazarı Cyndi Lauper da 8 Şubat'ta İskoçya'nın Glasgow, 9 Şubat'ta İngiltere'nin Manchester kentinde sahnede olacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

Yönetmenliğini Josh Ruben'in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Olivia Holt, Mason Gooding ve Jordana Brewster'ın yer aldığı romantik komedi filmi "Heart Eyes", 7 Şubat'ta ABD'de vizyona girecek.

Chris Andrews'in yazıp yönettiği, Barry Keoghan, Christopher Abbott, Aaron Heffernan ve Paul Ready'nin oyuncu olarak yer aldığı "Bring Them Down" izleyiciyle buluşacak.

Norveçli film yapımcısı Halfdan Ullmann Tondel'in ilk uzun metraj filmi "Armand", Andrew Johnson'un yönettiği, Lauren Cohan, Dermot Mulroney ve Thalia Besson'ın rol aldığı "When I'm Ready" sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Jonathan Eusebio'nun ilk yönetmenlik denemesi olan "With Love" da haftanın filmleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanat ve Film Festivalleri Haftası - Son Dakika

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