Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kırklareli'nde konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Savunma sanayisinde elde ettiğimiz kazanımları bütün dünya dikkatle takip ediyor. Herkes şimdi Türkiye'nin başarılarını konuşuyor." dedi.

Kırklareli'ne gelen Bakan Kacır, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut ve protokol üyeleriyle Haşim Peksöz Caddesi'nde esnafı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından makam aracı Togg'u kullanan Kacır, beraberindekilerle AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına geçti. Burada "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında partililerle bir araya gelen Kacır, Kırklareli'nin tarihi ve siyasi açıdan önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevi yıllarında Pınarhisar Cezaevi'nde kaldığını hatırlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Kırklareli'nin bizim hafızamızda ve hatıramızda gerçekten çok farklı yeri var. Sizler Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın 'medreseyi yusufiye' olarak ifade ettiği cezaevi günlerinde Pınarhisar'da Sayın Cumhurbaşkanımıza ev sahipliği yaptınız ve bağrınızdan aslında önce bir Başbakan, sonra Cumhurbaşkanı çıkarmış oldunuz.

O Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin tarihini ve talihini adeta baştan başa yeniden değiştirdi ve 23 yıldır Türkiye'ye eşsiz eserler, hizmetler, projeler kazandırdı. Türkiye'yi Cumhuriyet'in ikinci asrında Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıma iddiasını Türk milletiyle buluşturdu ve inşallah hep birlikte AK Parti ailesi olarak, Cumhur İttifakı olarak bu yolculukta büyük bir gayretle de yolumuza devam ediyoruz."

Kacır, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Türkiye'yi dolaştıklarını kaydetti.

AK Parti iktidarında Türkiye'nin 100 yıllık hizmetlerle tanıştığı bir dönem olduğunu vurgulayan Kacır, Kırklareli'nde yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Bakan Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'yla yatırımların devam ettiğini bildirdi.

"Hasımlarımız başarılarımızı endişeyle izliyor"

Kacır, asırlık hizmetleri Türkiye'ye kazandıran parti olan AK Parti'nin üyeleri olduklarını belirtti.

Daha yapılacak çok işin olduğunu vurgulayan Kacır, "Biz bu ülkede büyük devrimlerin partisiyiz. Yürüyecek çok yolumuz, hayata geçirilecek çok eserimiz, çok projemiz var. Dolayısıyla daha yeni başlıyoruz." dedi.

Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayisinde elde ettiğimiz kazanımları bütün dünya dikkatle takip ediyor. Herkes şimdi Türkiye'nin başarılarını konuşuyor. Dostlarımız bizim başarılarımızla iftihar ediyor, gurur duyuyor ve gelecek adına güven buluyorlar. Hasımlarımız başarılarımızı endişeyle izliyorlar.

Bugün Türk milleti savunma sanayisindeki kritik ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kendi imkanlarıyla, kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle hayata geçirebilecek bir seviyeye geldi. Bugün kara araçlarında, deniz platformlarında, fırkateynleriyle, su altı araçlarıyla, hava araçlarıyla, uydularıyla, siber güvenlik sistemleriyle savunma sanayinde yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranına erişmiş bir ülkeyiz."

Türkiye'nin dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi bir ülke konumuna geldiğini vurgulayan Kacır, dünyada insansız hava aracı pazarının üçte ikisinin bugün Türkiye'nin elinde olduğunu kaydetti.

"Şimdi roketlerimizin, füzelerimizin menzillerini uzatıyor, hızlarını yükseltiyoruz"

Kacır, "BAYRAKTAR'la, AKINCI'yla, ANKA'yla, AKSUNGUR'la, HÜRKUŞ'la, HÜRJET'le, ATAK'la, GÖKBEY'le, KAAN'la, KIZILELMA'yla imzamızı gökyüzüne atıyoruz." dedi.

Türkiye semalarını koruyacak katmanlı hava savunma sistemi projesi Çelik Kubbe'nin hayata geçirileceğini bildiren Kacır, "Şimdi roketlerimizin, füzelerimizin menzillerini uzatıyor, hızlarını yükseltiyoruz. Daha güçlü, daha etkili balistik füzeler, daha güçlü, daha etkili seyir füzeleri geliştiriyoruz. Bütün bunları ne için yapıyoruz? Hiç kimse aklının ucundan dahi Türk milletine zarar vermeyi geçiremesin diye yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Coğrafyamız maalesef adeta ateş çemberi"

Dünyanın birçok bölgesinde çatışmaların yaşandığına dikkati çeken Kacır, küresel sistemin bu savaşları durdurmakta yetersiz kaldığını vurguladı.

Türkiye'nin bölgesindeki tüm olumsuzluklara rağmen istikrarını koruduğunu dile getiren Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşte coğrafyamız maalesef adeta ateş çemberi. Kuzeyimizde bir savaş var, 4,5 yıl oldu. Ne zaman biteceğine dair maalesef kimsenin bir öngörüsü yok. 1 milyondan fazla kişi Rusya-Ukrayna Savaşı'nda öldü. Güneyimizde İsrail 3 yıldır bir soykırım gerçekleştiriyor ve bugünkü dünya sistemi maalesef bu soykırıma 'dur' diyecek kapasitede değil.

Doğumuzda İran, Amerika'yla, İsrail'le savaşıyor. Bu coğrafya maalesef adeta savaşlar coğrafyası haline geldi. Ama böyle bir coğrafyada Türkiye gücüyle, kuvvetiyle, Türk milletinin birliği, dirlik ve beraberliği sayesinde ve bugün dünyada en tecrübeli lidere sahip olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yoluna güçlü şekilde bir istikrar adası olarak devam ediyor. Bunun kıymetini Türk milleti, aziz milletimiz çok iyi biliyor, çok iyi takdir ediyor."

Programa, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Seda Gören ve Nurettin Alan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, MKYK Üyeleri Erkan Güral, Harun Çelik, Cengiz Tokmak, AK Parti İl Koordinatörü Ali Sevinç, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Canan Genim de katıldı.