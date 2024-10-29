Sancaktepe\'de Cumhuriyet İçin Koştular

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Dünyanın en tuhaf gemisi, okyanus laboratuvarına dönüşmek için kendini batırdı

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL)- Cumhuriyet'in 101.'inci yıl dönümünde Sancaktepe Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle, Uluslararası Cumhuriyet ve Halk Koşusu düzenlendi. 10 kilometrelik koşuyu kadınlarda Kenya asıllı atlet Daisy Jeptoo Kimeli, erkeklerde ise yine Kenya asıllı atlet James Kipkogei Kipkoech birinci bitirdi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Başta ülkemizin kurtuluşuna, kuruluşuna emek veren Başkomutanımız, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını buradan saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bu cennet vatanı bize armağan eden kıymetli Atatürk'ümüzün gösterdiği yolda durmadan ilerleyeceğiz" dedi.

Sancaktepe Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla her yaştan vatandaşın katılımıyla Sancaktepe'de Uluslararası Cumhuriyet ve Halk Koşusu düzenlendi. 3 kilometrelik halk koşusu ve 10 kilometre koşusu olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilen koşuya 555 amatör ve profosyonel sporcu katıldı.

Sancaktepe Belediyesi önünde sporcular için hazırlanan alanda koşu için hazırlık yaptı.

Koşu öncesi ANKA mikrofonuna konuşan sporcular duygularını şöyle ifade etti:

Fuat Ali Çolpa: Cumhuriyet Bayramı koşusu bizim için çok çok özel. Büyük coşku ve heyecanla bu koşuyu bekliyoruz. Bütün arkaşlarımızala buradayız. Bugünün 29 Ekim olması dolayısıyla ayrı bir heyecan duyarak yarışma anını bekliyoruz.

Hamdullah Avcı: Bugün bayramların en güzeli, bundan daha güzel bir bayram olamaz. Burada gençleri de aramızda gördüğüm zaman çok duygulanıyorum, gururlanıyorum.

Ayşe Özer: Çok heyecanlıyım. Böyle bir organizasyonu hazırladıkları için belediye başkanı Alper Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir gün olur inşallah.

"Atatürk'ümüzün gösterdiği yolda durmadan ilerleyeceğiz"

Hazırlıklarını tamamlayan sporcular start noktasında yerlerini aldı. Koşu öncesi açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin sporculara başarılar dileyerek şöyle konuştu:

"Dünyanın farklı noktalarından bugüne anlamlı kılmak adına gelen bütün koşucu dostlarımıza, komşularımıza çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir sonuç olur ve bu geleneksel hale getirmek istediğimiz Sancaktepe maratonumuz onlarca yıl, yüzlerce yıl sizlerin emekleriyle güzel bir başlangıçla başlamış olur. Bizlere bugünleri armağan eden başta ülkemizin kurtuluşuna, kuruluşuna emek veren Başkomutanımız, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını buradan saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bu cennet vatanı bize armağan eden kıymetli Atatürk'ümüzün gösterdiği yolda durmadan ilerleyeceğiz."

Konuşmasını tamamlayan Başkan Yeğin, sirene basarak 10 kilometrelik koşunun startını verdi. 10 kilometrelik koşunun ardından halk koşusunun startı verildi.

Koşu sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, şunları söyledi:

'29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 101. kuruluş yıl dönümü. Öncelikle ülkemizin dört bir yanında, dünyanın çeşitli noktalarında bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Kuruluşun, kurtuluşun bayramı bugün aslında. Cumhuriyet hepimizin birleştirici gücü. Öncelikle Cumhuriyetimizi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle anıyorum. Ülkemizin varlığı, birliği için bugüne kadar mücadele eden bütün silah arkadaşlarını Mustafa Kemal'in saygıyla anıyorum buradan rahmet diliyorum hepsine. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Bugün Sancaktepe'deyiz. Birinci Cumhuriyet Maratonumuzu gerçekleştiriyoruz. Yarışımız başladı, birazdan da sonuçlanacak. Tabii Sancaktepe'de 31 Mart'tan sonra bir değişim süreci yaşıyor ve bunu her alanda göstermeye çalışıyoruz. Gerek milli bayramlarımızın toplumun bütün kesimleri tarafından kutlanılması, coşkuyla sahiplenilmesi noktasında; gerek belediye hizmetlerimizin eksiksiz bir şekilde devam etmesi noktasında bir süreci Sancaktepe'de yaşıyoruz. Bugün de sizleri Sancaktepe'de misafir ettik. Yarışa katılan tüm sporcularımıza ve ilgi gösteren Sancaktepeli bütüm komşularımıza çok teşekkür ederim."

Sancaktepe Belediye binası önünden koşuya başlayan sporcular sırasıyla; Sevenler Caddesi, Lale Caddesi, Osmangazi Caddesi, Atatürk Caddesi, Necip Fazıl Caddesi, Alpaslan Caddesi, Ebubekir Caddesi, Sevenler Caddesi ve yarış başladığı yer olan Sancaktepe Belediyesi Enderun Caddesi'nde son buldu.

Koşuya Kenya asıllı atletler damga vurdu

10 kilometrelik koşuyu kadınlarda birinciliği Kenya asıllı atlet Daisy Jeptoo Kimeli, ikinciliği Dilek Öztürk ücüncülüğü ise Derya Kunur kazandı.

10 kilometrelik koşuda erkeklerde ise birinciliği Kenya asıllı atlet James Kipkogei Kipkoech, ikinciliği Abdullah Tuğluk üçücülüğü de Kenya asıllı Laban Kipkemboi kazandı.

Yarışı birincilikle bitiren sporcuya 50 bin, ikinciye 40 bin, ücüncüye ise 30 bin TL para ödülü verildi.