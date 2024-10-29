Sancaktepe'de Cumhuriyet İçin Koştular - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sancaktepe'de Cumhuriyet İçin Koştular

Geniş Video İzle

Cumhuriyet'in 101.'inci yıl dönümünde Sancaktepe Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle, Uluslararası Cumhuriyet ve Halk Koşusu düzenlendi. 10 kilometrelik koşuyu kadınlarda Kenya asıllı atlet Daisy Jeptoo Kimeli, erkeklerde ise yine Kenya asıllı atlet James Kipkogei Kipkoech birinci bitirdi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Başta ülkemizin kurtuluşuna, kuruluşuna emek veren Başkomutanımız, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını buradan saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bu cennet vatanı bize armağan eden kıymetli Atatürk'ümüzün gösterdiği yolda durmadan ilerleyeceğiz" dedi.

29.10.2024 13:14  Güncelleme: 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL)- Cumhuriyet'in 101.'inci yıl dönümünde Sancaktepe Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle, Uluslararası Cumhuriyet ve Halk Koşusu düzenlendi. 10 kilometrelik koşuyu kadınlarda Kenya asıllı atlet Daisy Jeptoo Kimeli, erkeklerde ise yine Kenya asıllı atlet James Kipkogei Kipkoech birinci bitirdi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Başta ülkemizin kurtuluşuna, kuruluşuna emek veren Başkomutanımız, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını buradan saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bu cennet vatanı bize armağan eden kıymetli Atatürk'ümüzün gösterdiği yolda durmadan ilerleyeceğiz" dedi.

Sancaktepe Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla her yaştan vatandaşın katılımıyla Sancaktepe'de Uluslararası Cumhuriyet ve Halk Koşusu düzenlendi. 3 kilometrelik halk koşusu ve 10 kilometre koşusu olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilen koşuya 555 amatör ve profosyonel sporcu katıldı.

Sancaktepe Belediyesi önünde sporcular için hazırlanan alanda koşu için hazırlık yaptı.

Koşu öncesi ANKA mikrofonuna konuşan sporcular duygularını şöyle ifade etti:

Fuat Ali Çolpa: Cumhuriyet Bayramı koşusu bizim için çok çok özel. Büyük coşku ve heyecanla bu koşuyu bekliyoruz. Bütün arkaşlarımızala buradayız. Bugünün 29 Ekim olması dolayısıyla ayrı bir heyecan duyarak yarışma anını bekliyoruz.

Hamdullah Avcı: Bugün bayramların en güzeli, bundan daha güzel bir bayram olamaz. Burada gençleri de aramızda gördüğüm zaman çok duygulanıyorum, gururlanıyorum.

Ayşe Özer: Çok heyecanlıyım. Böyle bir organizasyonu hazırladıkları için belediye başkanı Alper Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir gün olur inşallah.

"Atatürk'ümüzün gösterdiği yolda durmadan ilerleyeceğiz"

Hazırlıklarını tamamlayan sporcular start noktasında yerlerini aldı. Koşu öncesi açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin sporculara başarılar dileyerek şöyle konuştu:

"Dünyanın farklı noktalarından bugüne anlamlı kılmak adına gelen bütün koşucu dostlarımıza, komşularımıza çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir sonuç olur ve bu geleneksel hale getirmek istediğimiz Sancaktepe maratonumuz onlarca yıl, yüzlerce yıl sizlerin emekleriyle güzel bir başlangıçla başlamış olur. Bizlere bugünleri armağan eden başta ülkemizin kurtuluşuna, kuruluşuna emek veren Başkomutanımız, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını buradan saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bu cennet vatanı bize armağan eden kıymetli Atatürk'ümüzün gösterdiği yolda durmadan ilerleyeceğiz."

Konuşmasını tamamlayan Başkan Yeğin, sirene basarak 10 kilometrelik koşunun startını verdi. 10 kilometrelik koşunun ardından halk koşusunun startı verildi.

Koşu sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, şunları söyledi:

'29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 101. kuruluş yıl dönümü. Öncelikle ülkemizin dört bir yanında, dünyanın çeşitli noktalarında bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Kuruluşun, kurtuluşun bayramı bugün aslında. Cumhuriyet hepimizin birleştirici gücü. Öncelikle Cumhuriyetimizi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle anıyorum. Ülkemizin varlığı, birliği için bugüne kadar mücadele eden bütün silah arkadaşlarını Mustafa Kemal'in saygıyla anıyorum buradan rahmet diliyorum hepsine. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Bugün Sancaktepe'deyiz. Birinci Cumhuriyet Maratonumuzu gerçekleştiriyoruz. Yarışımız başladı, birazdan da sonuçlanacak. Tabii Sancaktepe'de 31 Mart'tan sonra bir değişim süreci yaşıyor ve bunu her alanda göstermeye çalışıyoruz. Gerek milli bayramlarımızın toplumun bütün kesimleri tarafından kutlanılması, coşkuyla sahiplenilmesi noktasında; gerek belediye hizmetlerimizin eksiksiz bir şekilde devam etmesi noktasında bir süreci Sancaktepe'de yaşıyoruz. Bugün de sizleri Sancaktepe'de misafir ettik. Yarışa katılan tüm sporcularımıza ve ilgi gösteren Sancaktepeli bütüm komşularımıza çok teşekkür ederim."

Sancaktepe Belediye binası önünden koşuya başlayan sporcular sırasıyla; Sevenler Caddesi, Lale Caddesi, Osmangazi Caddesi, Atatürk Caddesi, Necip Fazıl Caddesi, Alpaslan Caddesi, Ebubekir Caddesi, Sevenler Caddesi ve yarış başladığı yer olan Sancaktepe Belediyesi Enderun Caddesi'nde son buldu.

Koşuya Kenya asıllı atletler damga vurdu

10 kilometrelik koşuyu kadınlarda birinciliği Kenya asıllı atlet Daisy Jeptoo Kimeli, ikinciliği Dilek Öztürk ücüncülüğü ise Derya Kunur kazandı.

10 kilometrelik koşuda erkeklerde ise birinciliği Kenya asıllı atlet James Kipkogei Kipkoech, ikinciliği Abdullah Tuğluk üçücülüğü de Kenya asıllı Laban Kipkemboi kazandı.

Yarışı birincilikle bitiren sporcuya 50 bin, ikinciye 40 bin, ücüncüye ise 30 bin TL para ödülü verildi.

Sancaktepe\'de Cumhuriyet İçin Koştular
Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Sancaktepe Belediye, Yerel Haberler, Alper Yeğin, Sancaktepe, Etkinlik, Güncel, Kenya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Cumhuriyet İçin Koştular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:47:04. #1.12#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de Cumhuriyet İçin Koştular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.