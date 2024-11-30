Sancaktepe'de Yeni Kültür Sanat Sezonu Başladı

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(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediyesi, yeni kültür ve sanat sezonunun açılışı ile birlikte ev sahipliği yapmaya başladığı tiyatro gösterimlerinde yetişkinleri ve çocukları sanatla buluşturuyor.

Sancaktepe Sahnesi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi ve Sarıgazi Kültür Merkezi'nde tiyatroseverler için tiyatro oyunları devam ediyor. Bu kapsamda kasım ayı boyunca "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", "Tavşan Patos", "Muhammet Ali", "Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız", "Aşk Eski Bir Yalan" ve "Başka Sen Yok ki" isimli oyunlar vatandaşlarla buluşturuldu.

Kültür sanat sezonu boyunca devam edecek tiyatro gösterimlerine tüm vatandaşları davet eden Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Bundan önce de bir çok kültür sanat etkinlikleri düzenledik ve etkinliklerden komşularımız çok memnun kaldılar.Kültür merkezlerimizde sahnelenecek oyunlarda şimdiden tüm komşularımıza keyifli seyirler diliyorum" dedi.