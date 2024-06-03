Sandıklı'da Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sandıklı'da Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması düzenlendi

Sandıklı\'da Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması düzenlendi

Sandıklı ilçesinde düzenlenen Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması'na 32 köpek katıldı. Yarışmada köpeklerin ırklarına göre değerlendirme yapılırken, sahipleri ile uyumu, avı buluşları, av arama çalışmaları gibi etmenler değerlendirildi. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

03.06.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması düzenlendi.

İlçeye bağlı Yolkonak köyünün mera alanında Sandıklı Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği tarafından bölgesel Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması düzenlendi. Yarışmada 12'si Sandıklı'dan olmak üzere Manisa, Bursa, Isparta, Burdur, Antalya ve Uşak'tan gelenlerle toplam 32 köpek yarıştı. Yarışmada köpeklerin ırklarına göre değerlendirme yapılırken, sahipleri ile uyumu, avı buluşları, av arama çalışmaları gibi etmenler değerlendirildi. Burdur'dan yarışmaya katılan Sedat Yalçın'ın kurt zağar cinsi av köpeği birinci, Uşak'tan yarışmaya katılan Murat Özanç'ın İngiliz pointer cinsi av köpeği ikinci, Uşak'tan yarışmaya katılan Adem Ertan'ın İngiliz pointer cinsi av köpeği üçüncü oldu. Yarışmada birinci olan köpeğin sahibine av tüfeği, kupa, madalya, mama, ikinci olan köpeğin sahibine kupa, madalya, mama, avcı yeleği, üçüncü olan köpeğin sahibine kupa, madalya, mama, iki kutu fişek, dördüncü ve beşinci olana plaket ve mama verildi. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Kaymakam Önder Çengel ve Belediye Başkanı Adnan Öztaş tarafından verildi.

'SONRAKİ YILLARDA DAHA KAPSAMLI DEVAMINI GETİRİRİZ'

Sandıklı Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanı Halil Duman, "Kulüp olarak 60 senelik bir geçmişe sahibiz. Bu yarışmamız ilk. Bu yarışmamız inşallah başarılı olur. Sonraki yıllarda da daha kapsamlı, devamını getiririz. Yarışmaya katılan bütün avcı kardeşlerime teşekkür ederim. Sandıklı'dan 12 köpeğimiz katılım yaptı. Diğer illerden Manisa'dan, Bursa'dan, Antalya'dan, Burdur'dan katılım sağlandı. Gayet güzel bir yarışma oldu" dedi.

'KÖPEĞİN IRKINA GÖRE GENEL ANLAMDA EĞİTİMİNE PUAN VERİYORUZ'

Hakem Kerem Selçuk, "Yarışmanın amacı insanların birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşma ortamı olması için yapılmış etkinlikler. Hiçbir yarışma köpeğin avdaki kriterini belirlemez. Yani köpek burada kuş bulamadı diye av yapmayacağı anlamına gelmez. Köpeklerimize bakarken ırklarına bakarak puanlama yapıyoruz. Az önceki köpeğimiz İngiliz pointer. Bu köpeğin ırkına göre kafa tutuşu, kafasının havada gezmesi, kuyruk vurmada, koşar vaziyette gezmesini isteriz. Ama bu şekilde İngiliz pointeri olup da burnu yerde gezen de olabilir. Bu köpek sahibini tatmin ediyordu. Genel anlamda bir çerçeve varsa, sınır varsa biz o sınıra bakıyoruz. Doğal özelikleri ile olan özelliklere buradan not veriyoruz. Sahibi ile uyumuna not veriyoruz. Sahibi köpeği bir tarafa yönlendirdiğinde başka tarafa gidiyorsa sahibi ile uyumu olmadığını gösterir. Buradan puan kırıyoruz" diye konuştu.Babasıyla yarışmaya katılan 7 yaşındaki Ahmet Kılıç da "Köpeğimizin adı Şila. Köpeğimizle dağlara gidiyoruz. Şila bana bıldırcınları bulup getiriyor. Çok hoşuma gidiyor" dedi.

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,

Kaynak: DHA

Önder Çengel, Adnan Öztaş, Sandıklı, Avcılar, Hayvanlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sandıklı'da Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:30 LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
09:52 Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu! Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
11:05 Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek
10:55 Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti
10:31 Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
09:58 Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı
09:57 Silahla gelip darbettiler Kiracının imdadına komşuları yetişti Silahla gelip darbettiler! Kiracının imdadına komşuları yetişti
09:43 Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu Hilmi Cem, Survivor’a veda etti Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
09:36 Tekirdağ’da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Tekirdağ'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 11:41:11. #1.11#
SON DAKİKA: Sandıklı'da Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement