Sandıklı\'da Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması düzenlendi

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AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması düzenlendi.

İlçeye bağlı Yolkonak köyünün mera alanında Sandıklı Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği tarafından bölgesel Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması düzenlendi. Yarışmada 12'si Sandıklı'dan olmak üzere Manisa, Bursa, Isparta, Burdur, Antalya ve Uşak'tan gelenlerle toplam 32 köpek yarıştı. Yarışmada köpeklerin ırklarına göre değerlendirme yapılırken, sahipleri ile uyumu, avı buluşları, av arama çalışmaları gibi etmenler değerlendirildi. Burdur'dan yarışmaya katılan Sedat Yalçın'ın kurt zağar cinsi av köpeği birinci, Uşak'tan yarışmaya katılan Murat Özanç'ın İngiliz pointer cinsi av köpeği ikinci, Uşak'tan yarışmaya katılan Adem Ertan'ın İngiliz pointer cinsi av köpeği üçüncü oldu. Yarışmada birinci olan köpeğin sahibine av tüfeği, kupa, madalya, mama, ikinci olan köpeğin sahibine kupa, madalya, mama, avcı yeleği, üçüncü olan köpeğin sahibine kupa, madalya, mama, iki kutu fişek, dördüncü ve beşinci olana plaket ve mama verildi. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Kaymakam Önder Çengel ve Belediye Başkanı Adnan Öztaş tarafından verildi.

'SONRAKİ YILLARDA DAHA KAPSAMLI DEVAMINI GETİRİRİZ'

Sandıklı Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanı Halil Duman, "Kulüp olarak 60 senelik bir geçmişe sahibiz. Bu yarışmamız ilk. Bu yarışmamız inşallah başarılı olur. Sonraki yıllarda da daha kapsamlı, devamını getiririz. Yarışmaya katılan bütün avcı kardeşlerime teşekkür ederim. Sandıklı'dan 12 köpeğimiz katılım yaptı. Diğer illerden Manisa'dan, Bursa'dan, Antalya'dan, Burdur'dan katılım sağlandı. Gayet güzel bir yarışma oldu" dedi.

'KÖPEĞİN IRKINA GÖRE GENEL ANLAMDA EĞİTİMİNE PUAN VERİYORUZ'

Hakem Kerem Selçuk, "Yarışmanın amacı insanların birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşma ortamı olması için yapılmış etkinlikler. Hiçbir yarışma köpeğin avdaki kriterini belirlemez. Yani köpek burada kuş bulamadı diye av yapmayacağı anlamına gelmez. Köpeklerimize bakarken ırklarına bakarak puanlama yapıyoruz. Az önceki köpeğimiz İngiliz pointer. Bu köpeğin ırkına göre kafa tutuşu, kafasının havada gezmesi, kuyruk vurmada, koşar vaziyette gezmesini isteriz. Ama bu şekilde İngiliz pointeri olup da burnu yerde gezen de olabilir. Bu köpek sahibini tatmin ediyordu. Genel anlamda bir çerçeve varsa, sınır varsa biz o sınıra bakıyoruz. Doğal özelikleri ile olan özelliklere buradan not veriyoruz. Sahibi ile uyumuna not veriyoruz. Sahibi köpeği bir tarafa yönlendirdiğinde başka tarafa gidiyorsa sahibi ile uyumu olmadığını gösterir. Buradan puan kırıyoruz" diye konuştu.Babasıyla yarışmaya katılan 7 yaşındaki Ahmet Kılıç da "Köpeğimizin adı Şila. Köpeğimizle dağlara gidiyoruz. Şila bana bıldırcınları bulup getiriyor. Çok hoşuma gidiyor" dedi.

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,