"Sandıktan Çıkan Tarih: Kıbrıs'ta Çanakkale Esirleri" belgeselinin tanıtımı KKTC'de yapıldı - Son Dakika
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"Sandıktan Çıkan Tarih: Kıbrıs'ta Çanakkale Esirleri" belgeselinin tanıtımı KKTC'de yapıldı

"Sandıktan Çıkan Tarih: Kıbrıs\'ta Çanakkale Esirleri" belgeselinin tanıtımı KKTC\'de yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) katkılarıyla hazırlanan 'Sandıktan Çıkan Tarih: Kıbrıs'ta Çanakkale Esirleri' adlı belgeselin tanıtım etkinliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirildi. Belgeselde, Çanakkale Savaşları sonrası Kıbrıs'a esir olarak getirilen Türk askerlerinin yaşadığı zorluklar ve Kıbrıslı Türklerin yardım çabaları anlatılıyor.

27.03.2024 22:04
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) katkılarıyla hazırlanan "Sandıktan Çıkan Tarih: Kıbrıs'ta Çanakkale Esirleri" adlı belgeselin tanıtım etkinliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirildi.

Başkent Lefkoşa'daki Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) yerleşkesindeki Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, YTB Başkanı Abdullah Eren, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile vatandaşlar ve üniversite öğrencileri katıldı.

Belgeselin tanıtım programında konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale Savaşlarının Türk milletinin tarihinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşa damgasını vuran bir komutan olduğunu belirtti.

İngiltere'nin Çanakkale'de boğazı geçmeye çalışırken bir yandan Osmanlı Devleti tarafından kendisine kiralanan Kıbrıs'ı ilhak ettiğini hatırlatan Tatar, Kıbrıs Türklerinin canları pahasına, savaş sonrası Kıbrıs'a esir olarak getirilen Türk askerlerinin bir kısmını kurtararak teknelerle Türkiye'ye gönderdiğini ifade etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre de konuşmasında hem KKTC'nin hem de Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının milli devleti olduğunu söyleyerek "Özümüz de bir, sözümüz de bir, geçmişimiz de bir, geleceğimiz de bir olacaktır. Biriz, beraberiz ve hep birlikte Türk milletiyiz." diye konuştu.

"Çanakkale Zaferi dönüm noktalarından biridir"

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu da Türk milletinin şanlı tarihinde çeşitli dönüm noktaları bulunduğunu belirterek "Çanakkale Zaferi dönüm noktalarından biridir." dedi.

Çanakkale Savaşlarının kazanılmasının daha sonraki Milli Mücadele döneminin şartlarını hazırladığını kaydeden Feyzioğlu, "Çanakkale şehidi 217 kahraman askerimiz Gazimağusa'daki şehitlikte yatıyor. Bu şehitlerimiz, İngiliz'in insanlık dışı muamelesi sonucu esir kampında veya kaçarken infaz edilenlerdir." ifadelerini kullandı.

YTB Başkanı Eren de Kıbrıs'ın kendileri için ayrı bir önem taşıdığını ifade ederek Kıbrıs Türklerini yurt dışı Türkler olarak görmediklerini vurguladı.

Eren, tanıtımı yapılan "Sandıktan Çıkan Tarih: Kıbrıs'ta Çanakkale Esirleri" belgeseliyle Türk'ün bir ve beraberliğini bir kez daha gösterdiklerini dile getirerek "Umarım gelecek nesillere aktarılan güzel bir çalışma olur." diye konuştu.

Belgeselin Yönetmeni Ünal Üstündağ da belgesel yapmanın kolay bir şey olmadığını anlatarak, eserde emeği geçen, kendisine, inanıp, güvenen YTB ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Türk askerinin zor günleri anlatılıyor

Etkinlikte konuşmaların ardından "Sandıktan Çıkan Tarih: Kıbrıs'ta Çanakkale Esirleri" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Yönetmenliğini Ünal Üstündağ'ın yaptığı belgeselde, önce Çanakkale ardından da Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler ve müttefiklerince esir alınan Türk askerlerinin tutulduğu Gazimağusa'daki esir kampı anlatılıyor.

Danışmanlığını Prof. Dr. Ulvi Keser'in yaptığı belgeselde, Çanakkale Savaşlarının ardından 1920'lere kadar Türk esirlerin getirildiği kamptaki 6 bin 732 Osmanlı esirinin zor yaşam koşulları ve Mehmetçiğe yardım etmeye çalışan Kıbrıslı Türkler konu ediliyor.

Kaynak: AA

Kültür, Etkinlik, Belgesel, Güncel, Son Dakika

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