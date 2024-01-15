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Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 29 Tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 29 Tutuklama

Şanlıurfa merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, telefon dolandırıcılığı şüphelisi 31 kişiden 29'u tutuklandı. Operasyon, kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak öğretmenleri dolandırdığı belirlenen kişilere yönelik gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda cep telefonu, sim kart ve diğer dolandırıcılık malzemeleri ele geçirildi.

Şanlıurfa\'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 29 Tutuklama
15.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 11:03
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Şanlıurfa merkezli 10 ilde, telefon dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini telefonda hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak özellikle öğretmenleri dolandırdığı belirlenen kişilere yönelik 9 Ocak Salı günü gerçekleştirilen operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Antalya, Ankara, Gaziantep, Van ve Ağrı'da belirlenen adreslerde gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklandı, 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 33 cep telefonu, 33 sim kart, 1 ses kayıt cihazı, 1 dizüstü bilgisayar, 4 flash bellek, 3 micro sd kart, 4 sim kart bloku ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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