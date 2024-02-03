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Şanlıurfa Merkezli DEAŞ Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa Merkezli DEAŞ Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa Merkezli DEAŞ Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi.

03.02.2024 09:35
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Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince "Terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik" çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi.

Ekiplerce Şanlıurfa, Bursa, Hatay, İstanbul, Antalya, Kilis ve Kayseri'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Merkezli DEAŞ Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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