ŞANLIURFA SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.427
|Toplam Seçmen
|:
|1.251.037
|Açılan Sandık
|:
|2.029
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 45,83
|Kullanılan Oy
|:
|390.474
|Geçerli Oy
|:
|382.963
|Katılım Oranı
|:
|% 72,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KASIM GÜLPINAR
|% 37,91
|145.181
|AK PARTİ
|ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
|% 34,21
|130.999
|DEM PARTİ
|CELALEDİN ERKMEN
|% 20,92
|80.113
|DİĞER
|% 2,27
|8.709
|CHP
|MUSTAFA KOYUNCU
|% 1,32
|5.047
|HÜDA PAR
|EMİN ÖZASLAN
|% 0,96
|3.667
|SAADET
|RESUL BEBE
|% 0,68
|2.622
|İYİ PARTİ
|SİNAN ÇELİK
|% 0,54
|2.085
|ZAFER PARTİSİ
|SUPHİ KAYA
|% 0,2
|773
|TKP
|HALİL ÇALIŞKAN
|% 0,17
|634
|DEVA PARTİSİ
|HASAN KAPLAN
|% 0,14
|518
|GELECEK PARTİSİ
|FERİT ÇEVİK
|% 0,12
|478
|DSP
|METİN KAPLAN
|% 0,1
|398
|DP
|ABDİ YILDIZSOY
|% 0,09
|354
|BTP
|MUZAFER YAĞMUR
|% 0,06
|233
|HAK-PAR
|AHMET ÇALIŞKAN
|% 0,06
|225
|ANAP
|HALİL GÜNEŞ
|% 0,04
|157
|HKP
|MEHMET KUŞCU
|% 0,04
|155
|YTP
|HALİL AKDAĞ
|% 0,04
|140
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA ATACA
|% 0,03
|112
|AB PARTİ
|MEHMET AY
|% 0,03
|102
|MİLLET
|ÖMER HURMA
|% 0,03
|99
|TKH
|ALİ TUTUŞ
|% 0,02
|84
|MİLLİ YOL
|ABDULLAH AL
|% 0,02
|78
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70,87
|Katılım Oranı
|:
|% 83,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDÜLHAKİM AYHAN
|% 54,84
|17.861
|YENİDEN REFAH
|MEHMET YALÇINKAYA
|% 39,89
|12.990
|DİĞER
|% 2,6
|847
|CHP
|İSA GÜÇLÜ
|% 0,85
|276
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM ÇILGI
|% 0,78
|254
|HÜDA PAR
|HALİL AYDIN
|% 0,44
|144
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ TOKTİMUR
|% 0,26
|86
|SAADET
|ABDULLAH DİREK
|% 0,17
|55
|BTP
|AHMET HAYDAR TUTUŞ
|% 0,07
|22
|DP
|ABDULKADİR GÜNGÖR
|% 0,05
|17
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM URAL
|% 0,05
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 39,91
|Katılım Oranı
|:
|% 68,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET BEGİT
|% 52,46
|7.740
|AK PARTİ
|MAHMUT MİRKELAM
|% 32,88
|4.852
|YENİDEN REFAH
|SALİH SEZEN
|% 6,43
|948
|DİĞER
|% 2,07
|306
|CHP
|SÜLEYMAN GÖK
|% 1,89
|278
|HÜDA PAR
|MURAT ÇİMENDER
|% 1,23
|182
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET TARAKÇI
|% 1,1
|162
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN
|% 1,06
|157
|SAADET
|VAHDETTİN KORKMAZ
|% 0,33
|49
|DEVA PARTİSİ
|AVNİ AÇAR
|% 0,27
|40
|BTP
|OSMAN GERGER
|% 0,13
|19
|AB PARTİ
|TALAT DEMİR
|% 0,1
|14
|MİLLET
|MEHMET DAĞ
|% 0,03
|4
|BAĞIMSIZ
|KEMAL GÜNEŞ
|% 0,01
|2
|BAĞIMSIZ
|MUZAFFER KIRĞIL
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,33
|Katılım Oranı
|:
|% 69,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AYGÜL KAPIKAYALI
|% 39,47
|7.767
|AK PARTİ
|SUPHİ AKSOY
|% 33,85
|6.661
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM HALİL AKCAN
|% 21,31
|4.193
|HÜDA PAR
|ABUZER ÖZAYDIN
|% 2,31
|454
|İYİ PARTİ
|ŞIHMÜSLÜM BAYAR
|% 1,58
|311
|CHP
|AHMET POLAT
|% 0,6
|119
|SAADET
|İSMAİL ERCAN
|% 0,37
|72
|BÜYÜK BİRLİK
|ABDURRAHMAN ELÇİ
|% 0,17
|33
|DİĞER
|% 0,15
|30
|TKP
|MAHMUT KAYMAZ
|% 0,13
|25
|BTP
|ÜMİT OPAK
|% 0,06
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40,34
|Katılım Oranı
|:
|% 72,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|UĞUR KAHRAMAN
|% 54,96
|7.919
|AK PARTİ
|SEYYİTHAN ATİLLA
|% 37,87
|5.456
|YENİDEN REFAH
|ALİ DOĞAN
|% 6,32
|910
|HÜDA PAR
|ADNAN SAĞLAM
|% 0,51
|74
|CHP
|AHMET ÇAĞRA
|% 0,12
|17
|TKP
|SEYDI BİNAY
|% 0,05
|7
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT ÇELİK
|% 0,05
|7
|SAADET
|BAHADDİN AKGÜL
|% 0,05
|7
|İYİ PARTİ
|HAMZA KAYA
|% 0,04
|6
|BÜYÜK BİRLİK
|KERİM YAŞLI
|% 0,02
|3
|BTP
|ABIT GÖRÜR
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 36,28
|Katılım Oranı
|:
|% 76,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET KUŞ
|% 43,2
|21.410
|YENİDEN REFAH
|MEHMET EKİNCİ
|% 32,01
|15.864
|DEM PARTİ
|HALİL AKBAŞ
|% 12,52
|6.206
|DİĞER
|% 6,29
|3.116
|SAADET
|MAHMUT DEMİR
|% 1,38
|682
|HÜDA PAR
|AHMET İDEM
|% 1,28
|635
|CHP
|HALİL KARAKEÇİLİ
|% 0,95
|472
|İYİ PARTİ
|MEHMET HAMCAN
|% 0,53
|262
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET TARHAN
|% 0,47
|234
|DEVA PARTİSİ
|İHSAN CEYLAN
|% 0,34
|170
|ANAP
|ABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU
|% 0,26
|127
|TİP
|FADIL GÜÇLÜ
|% 0,21
|105
|DP
|MAHMUT BAŞARAN
|% 0,14
|69
|BTP
|MUHAMMED AKKUŞ
|% 0,12
|61
|HAK-PAR
|İSMAİL ÇEVİK
|% 0,12
|61
|HKP
|ALİ ÖZÇELİK
|% 0,11
|52
|MİLLİ YOL
|ÖMER ALDAĞ
|% 0,04
|18
|MİLLET
|CUMA ALTAY
|% 0,03
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,10
|Katılım Oranı
|:
|% 60,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET KARAYILAN
|% 40,36
|4.862
|AK PARTİ
|ŞEREF ALBAYRAK
|% 35,87
|4.322
|YENİDEN REFAH
|NİHAT ARSLAN
|% 21,82
|2.629
|CHP
|ADNAN BENGÜ
|% 0,73
|88
|DİĞER
|% 0,68
|82
|İYİ PARTİ
|HASAN DURMAZ
|% 0,27
|32
|BÜYÜK BİRLİK
|OĞUZ HAN ÇETİNTAŞ
|% 0,07
|9
|DEVA PARTİSİ
|SUAT KART
|% 0,07
|9
|HÜDA PAR
|SAİT ESEN
|% 0,07
|8
|BTP
|SALİH KAYIKÇI
|% 0,06
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 26,03
|Katılım Oranı
|:
|% 66,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET CANPOLAT
|% 43,4
|16.838
|YENİDEN REFAH
|VEDAT DOĞAR
|% 33,46
|12.979
|DEM PARTİ
|SUPHİ YİLANCI
|% 14,81
|5.747
|CHP
|MURAT KIZILKAYA
|% 2,25
|871
|DİĞER
|% 2,16
|839
|SAADET
|OSMAN YILDIRIM
|% 1,03
|401
|HÜDA PAR
|YAKUP ESMER
|% 0,83
|322
|İYİ PARTİ
|ALİ EROĞLU
|% 0,7
|273
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET KAYA
|% 0,34
|130
|DEVA PARTİSİ
|HİDAYET HÜLAGÜ
|% 0,24
|92
|BÜYÜK BİRLİK
|KADİR ÖZSOY
|% 0,19
|72
|ANAP
|MEHMET GÜNEŞ
|% 0,14
|56
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET EMİN KANCUR
|% 0,14
|54
|DP
|REYHAN AKÇURA
|% 0,08
|32
|BTP
|AYGÜL GÖREN
|% 0,07
|27
|EMEP
|FUNDA BAKIŞ
|% 0,05
|20
|MİLLET
|MEHMET ÖRGEN
|% 0,05
|20
|DSP
|İBRAHİM HALİL YAVUZ
|% 0,05
|19
|HKP
|SERCAN ŞENER
|% 0,01
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 32,31
|Katılım Oranı
|:
|% 88,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MAHMUT ÖZYAVUZ
|% 58,78
|6.612
|YENİDEN REFAH
|HAMİT ÖZYAVUZ
|% 29,24
|3.289
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ÖZYAVUZ
|% 9,88
|1.111
|DİĞER
|% 0,89
|100
|SAADET
|İBRAHİM UĞUR AKDOĞAN
|% 0,44
|50
|CHP
|MEHMET İNGİN
|% 0,24
|27
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN GÜNEŞ
|% 0,19
|21
|HÜDA PAR
|MUSTAFA KEMAL BİNİCİ
|% 0,1
|11
|DP
|MAHMUT SANCAR
|% 0,1
|11
|BTP
|BÜŞRA KAYIKÇI
|% 0,09
|10
|DEVA PARTİSİ
|AHMET SALIK
|% 0,05
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29,03
|Katılım Oranı
|:
|% 88,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ASLAN ALİ BAYIK
|% 46,61
|1.706
|DEM PARTİ
|SERHAN PAYDAŞ
|% 22,1
|809
|YENİDEN REFAH
|HANİF DÜZME
|% 15,52
|568
|CHP
|MEHMET CELAL AVCI
|% 10,55
|386
|HÜDA PAR
|İMAM BAZİK
|% 3,55
|130
|BAĞIMSIZ
|AZİZ SALGIN
|% 0,68
|25
|İYİ PARTİ
|AYSEL PERTAV
|% 0,3
|11
|SAADET
|MUSA SAKINIŞ
|% 0,22
|8
|BTP
|NURULLAH KIRAN
|% 0,19
|7
|DİĞER
|% 0,17
|6
|DP
|BÜNYAMİN ÖKTEN
|% 0,08
|3
|BÜYÜK BİRLİK
|MAHMUT KILIK
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 74,82
|Katılım Oranı
|:
|% 68,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|NİHAT ÇİFTÇİ
|% 41,34
|34.626
|AK PARTİ
|METİN BAYDİLLİ
|% 32,88
|27.546
|DEM PARTİ
|RIDVAN YAVUZ
|% 17,68
|14.809
|DİĞER
|% 1,75
|1.463
|CHP
|SELAMİ ŞAHİN
|% 1,72
|1.439
|HÜDA PAR
|İBRAHİM BAYRAM
|% 1,26
|1.054
|SAADET
|KASIM KARADAŞ
|% 1,15
|961
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ TUTLUOĞLU
|% 0,46
|387
|İYİ PARTİ
|MURAT DENİZ SALINCAK
|% 0,43
|361
|ZAFER PARTİSİ
|REMZİ ASLAN
|% 0,42
|353
|DEVA PARTİSİ
|HAKAN GÜL
|% 0,24
|204
|ANAP
|ABDULKADİR BAŞ
|% 0,2
|164
|BAĞIMSIZ
|AHMET SÜZEN
|% 0,11
|92
|BTP
|AYŞE ASLANTÜRK
|% 0,1
|82
|GELECEK PARTİSİ
|MÜSLÜM ONUR KAZ
|% 0,08
|67
|MİLLET
|MÜSLÜM KAÇAN
|% 0,04
|38
|HAK-PAR
|KAZIM BURÇAK
|% 0,04
|37
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ŞEKER
|% 0,04
|35
|MİLLİ YOL
|MEHMET CİHAT BUCAK
|% 0,03
|24
|HKP
|HACI UYAR
|% 0,03
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 42,32
|Katılım Oranı
|:
|% 77,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ MURAT BUCAK
|% 41,71
|18.195
|YENİDEN REFAH
|HASAN İZOL
|% 40,48
|17.659
|DEM PARTİ
|ALİ DUSAK
|% 15,03
|6.559
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM SIMAK
|% 1,03
|448
|İYİ PARTİ
|MEHMET SALİH ÇAKMAK
|% 0,52
|226
|SAADET
|ABDULLAH TÜYSÜZ
|% 0,37
|164
|BÜYÜK BİRLİK
|NAZMİYE ÇAVCI
|% 0,28
|122
|DEVA PARTİSİ
|FERAT GÖZ
|% 0,22
|95
|DİĞER
|% 0,13
|58
|HKP
|ANIL BERK TOPRAK
|% 0,13
|55
|BTP
|AHMET İŞKURAN
|% 0,1
|44
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50,62
|Katılım Oranı
|:
|% 64,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AYTEN KAYA
|% 59,72
|11.362
|AK PARTİ
|MUSTAFA YÜKSEL
|% 27,31
|5.195
|CHP
|BURHAN KILIÇ
|% 5,06
|962
|YENİDEN REFAH
|MAKSUT ERGENE
|% 3,69
|703
|BÜYÜK BİRLİK
|ÖMER YILDIRIM
|% 0,81
|154
|HÜDA PAR
|ÖMER DURMAZ
|% 0,8
|152
|GELECEK PARTİSİ
|FEHMİ LAÇİN
|% 0,69
|131
|DİĞER
|% 0,69
|131
|İYİ PARTİ
|MAHMUT TEKİN
|% 0,52
|100
|SAADET
|MAHMUT KOÇ
|% 0,27
|52
|DEVA PARTİSİ
|NAHSAN ALAY
|% 0,23
|43
|BTP
|AHMET AKBAŞ
|% 0,08
|15
|HAK-PAR
|MÜSLÜM BARIŞ
|% 0,05
|9
|AB PARTİ
|MEHMET DAMAR
|% 0,04
|8
|ANAP
|MÜSLÜM ÖZ
|% 0,03
|5
|MİLLET
|İBRAHİM HALİL ÖZÇELİK
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 39,82
|Katılım Oranı
|:
|% 75,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SERHAT DİCLE İNAN
|% 50,95
|15.524
|AK PARTİ
|SALİH EKİNCİ
|% 26,06
|7.942
|YENİDEN REFAH
|HADİ DİKEN
|% 19,84
|6.044
|HÜDA PAR
|KAMİL TAZE
|% 0,77
|234
|CHP
|MEHMET NUR YAMAN
|% 0,73
|224
|İYİ PARTİ
|BUBO BÜYÜKTURAN
|% 0,55
|167
|SAADET
|YASİN KURT
|% 0,31
|94
|BTP
|ARİF YAĞMUR
|% 0,29
|89
|DİĞER
|% 0,26
|78
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİL ÇAKMAZ
|% 0,24
|73
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Elazığ'ın Günbağı köyünde muhtarlık seçimlerinde aday olan Mustafa Demir, kurayla kaybettiği seçimin ardından kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalelere rağmen Demir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'li Tahsin Erdem, resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etti. Erdem, Valilik binası önünde kutlama yaptı ve destekçilerine teşekkür etti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Vedat Soner Başer, Gümüşhane'nin yeni belediye başkanı oldu. Partililer seçim zaferini coşkuyla kutladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sayımların tamamlanmasının ardından oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirildi. Görevlilerin polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kurulu önünde beklemesi sonucu oy torbası kuyruğu oluştu.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, CHP'nin yeni ruh ve mücadele azmiyle Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koyduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık 52 bin oy alarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimi önde götürürken, CHP Kuşadası İlçe Binası önünde toplanan kalabalık kutlamalara başladı.
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