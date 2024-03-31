ŞANLIURFA SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 21:29  Güncelleme: 21:30
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.427
Toplam Seçmen : 1.251.037
Açılan Sandık : 2.029
Açılan Sandık Oranı : % 45,83
Kullanılan Oy : 390.474
Geçerli Oy : 382.963
Katılım Oranı : % 72,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KASIM GÜLPINAR% 37,91145.181
AK PARTİZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL% 34,21130.999
DEM PARTİCELALEDİN ERKMEN% 20,9280.113
DİĞER% 2,278.709
CHPMUSTAFA KOYUNCU% 1,325.047
HÜDA PAREMİN ÖZASLAN% 0,963.667
SAADETRESUL BEBE% 0,682.622
İYİ PARTİSİNAN ÇELİK% 0,542.085
ZAFER PARTİSİSUPHİ KAYA% 0,2773
TKPHALİL ÇALIŞKAN% 0,17634
DEVA PARTİSİHASAN KAPLAN% 0,14518
GELECEK PARTİSİFERİT ÇEVİK% 0,12478
DSPMETİN KAPLAN% 0,1398
DPABDİ YILDIZSOY% 0,09354
BTPMUZAFER YAĞMUR% 0,06233
HAK-PARAHMET ÇALIŞKAN% 0,06225
ANAPHALİL GÜNEŞ% 0,04157
HKPMEHMET KUŞCU% 0,04155
YTPHALİL AKDAĞ% 0,04140
VATAN PARTİSİMUSTAFA ATACA% 0,03112
AB PARTİMEHMET AY% 0,03102
MİLLETÖMER HURMA% 0,0399
TKHALİ TUTUŞ% 0,0284
MİLLİ YOLABDULLAH AL% 0,0278
AKÇAKALE

Açılan Sandık Oranı : % 70,87
Katılım Oranı : % 83,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDÜLHAKİM AYHAN% 54,8417.861
YENİDEN REFAHMEHMET YALÇINKAYA% 39,8912.990
DİĞER% 2,6847
CHPİSA GÜÇLÜ% 0,85276
İYİ PARTİİBRAHİM ÇILGI% 0,78254
HÜDA PARHALİL AYDIN% 0,44144
BÜYÜK BİRLİKALİ TOKTİMUR% 0,2686
SAADETABDULLAH DİREK% 0,1755
BTPAHMET HAYDAR TUTUŞ% 0,0722
DPABDULKADİR GÜNGÖR% 0,0517
DEVA PARTİSİİBRAHİM URAL% 0,0517
BİRECİK

Açılan Sandık Oranı : % 39,91
Katılım Oranı : % 68,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET BEGİT% 52,467.740
AK PARTİMAHMUT MİRKELAM% 32,884.852
YENİDEN REFAHSALİH SEZEN% 6,43948
DİĞER% 2,07306
CHPSÜLEYMAN GÖK% 1,89278
HÜDA PARMURAT ÇİMENDER% 1,23182
BÜYÜK BİRLİKMEHMET TARAKÇI% 1,1162
İYİ PARTİHÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN% 1,06157
SAADETVAHDETTİN KORKMAZ% 0,3349
DEVA PARTİSİAVNİ AÇAR% 0,2740
BTPOSMAN GERGER% 0,1319
AB PARTİTALAT DEMİR% 0,114
MİLLETMEHMET DAĞ% 0,034
BAĞIMSIZKEMAL GÜNEŞ% 0,012
BAĞIMSIZMUZAFFER KIRĞIL% 0,012
BOZOVA

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 69,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYGÜL KAPIKAYALI% 39,477.767
AK PARTİSUPHİ AKSOY% 33,856.661
YENİDEN REFAHİBRAHİM HALİL AKCAN% 21,314.193
HÜDA PARABUZER ÖZAYDIN% 2,31454
İYİ PARTİŞIHMÜSLÜM BAYAR% 1,58311
CHPAHMET POLAT% 0,6119
SAADETİSMAİL ERCAN% 0,3772
BÜYÜK BİRLİKABDURRAHMAN ELÇİ% 0,1733
DİĞER% 0,1530
TKPMAHMUT KAYMAZ% 0,1325
BTPÜMİT OPAK% 0,0612
CEYLANPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 40,34
Katılım Oranı : % 72,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİUĞUR KAHRAMAN% 54,967.919
AK PARTİSEYYİTHAN ATİLLA% 37,875.456
YENİDEN REFAHALİ DOĞAN% 6,32910
HÜDA PARADNAN SAĞLAM% 0,5174
CHPAHMET ÇAĞRA% 0,1217
TKPSEYDI BİNAY% 0,057
ZAFER PARTİSİMAHMUT ÇELİK% 0,057
SAADETBAHADDİN AKGÜL% 0,057
İYİ PARTİHAMZA KAYA% 0,046
BÜYÜK BİRLİKKERİM YAŞLI% 0,023
BTPABIT GÖRÜR% 0,012
EYYÜBİYE

Açılan Sandık Oranı : % 36,28
Katılım Oranı : % 76,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET KUŞ% 43,221.410
YENİDEN REFAHMEHMET EKİNCİ% 32,0115.864
DEM PARTİHALİL AKBAŞ% 12,526.206
DİĞER% 6,293.116
SAADETMAHMUT DEMİR% 1,38682
HÜDA PARAHMET İDEM% 1,28635
CHPHALİL KARAKEÇİLİ% 0,95472
İYİ PARTİMEHMET HAMCAN% 0,53262
BÜYÜK BİRLİKAHMET TARHAN% 0,47234
DEVA PARTİSİİHSAN CEYLAN% 0,34170
ANAPABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU% 0,26127
TİPFADIL GÜÇLÜ% 0,21105
DPMAHMUT BAŞARAN% 0,1469
BTPMUHAMMED AKKUŞ% 0,1261
HAK-PARİSMAİL ÇEVİK% 0,1261
HKPALİ ÖZÇELİK% 0,1152
MİLLİ YOLÖMER ALDAĞ% 0,0418
MİLLETCUMA ALTAY% 0,0317
HALFETİ

Açılan Sandık Oranı : % 66,10
Katılım Oranı : % 60,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET KARAYILAN% 40,364.862
AK PARTİŞEREF ALBAYRAK% 35,874.322
YENİDEN REFAHNİHAT ARSLAN% 21,822.629
CHPADNAN BENGÜ% 0,7388
DİĞER% 0,6882
İYİ PARTİHASAN DURMAZ% 0,2732
BÜYÜK BİRLİKOĞUZ HAN ÇETİNTAŞ% 0,079
DEVA PARTİSİSUAT KART% 0,079
HÜDA PARSAİT ESEN% 0,078
BTPSALİH KAYIKÇI% 0,067
HALİLİYE

Açılan Sandık Oranı : % 26,03
Katılım Oranı : % 66,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET CANPOLAT% 43,416.838
YENİDEN REFAHVEDAT DOĞAR% 33,4612.979
DEM PARTİSUPHİ YİLANCI% 14,815.747
CHPMURAT KIZILKAYA% 2,25871
DİĞER% 2,16839
SAADETOSMAN YILDIRIM% 1,03401
HÜDA PARYAKUP ESMER% 0,83322
İYİ PARTİALİ EROĞLU% 0,7273
ZAFER PARTİSİMEHMET KAYA% 0,34130
DEVA PARTİSİHİDAYET HÜLAGÜ% 0,2492
BÜYÜK BİRLİKKADİR ÖZSOY% 0,1972
ANAPMEHMET GÜNEŞ% 0,1456
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN KANCUR% 0,1454
DPREYHAN AKÇURA% 0,0832
BTPAYGÜL GÖREN% 0,0727
EMEPFUNDA BAKIŞ% 0,0520
MİLLETMEHMET ÖRGEN% 0,0520
DSPİBRAHİM HALİL YAVUZ% 0,0519
HKPSERCAN ŞENER% 0,014
HARRAN

Açılan Sandık Oranı : % 32,31
Katılım Oranı : % 88,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMAHMUT ÖZYAVUZ% 58,786.612
YENİDEN REFAHHAMİT ÖZYAVUZ% 29,243.289
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÖZYAVUZ% 9,881.111
DİĞER% 0,89100
SAADETİBRAHİM UĞUR AKDOĞAN% 0,4450
CHPMEHMET İNGİN% 0,2427
İYİ PARTİSÜLEYMAN GÜNEŞ% 0,1921
HÜDA PARMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,111
DPMAHMUT SANCAR% 0,111
BTPBÜŞRA KAYIKÇI% 0,0910
DEVA PARTİSİAHMET SALIK% 0,056
HİLVAN

Açılan Sandık Oranı : % 29,03
Katılım Oranı : % 88,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİASLAN ALİ BAYIK% 46,611.706
DEM PARTİSERHAN PAYDAŞ% 22,1809
YENİDEN REFAHHANİF DÜZME% 15,52568
CHPMEHMET CELAL AVCI% 10,55386
HÜDA PARİMAM BAZİK% 3,55130
BAĞIMSIZAZİZ SALGIN% 0,6825
İYİ PARTİAYSEL PERTAV% 0,311
SAADETMUSA SAKINIŞ% 0,228
BTPNURULLAH KIRAN% 0,197
DİĞER% 0,176
DPBÜNYAMİN ÖKTEN% 0,083
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT KILIK% 0,031
KARAKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 74,82
Katılım Oranı : % 68,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHNİHAT ÇİFTÇİ% 41,3434.626
AK PARTİMETİN BAYDİLLİ% 32,8827.546
DEM PARTİRIDVAN YAVUZ% 17,6814.809
DİĞER% 1,751.463
CHPSELAMİ ŞAHİN% 1,721.439
HÜDA PARİBRAHİM BAYRAM% 1,261.054
SAADETKASIM KARADAŞ% 1,15961
BÜYÜK BİRLİKALİ TUTLUOĞLU% 0,46387
İYİ PARTİMURAT DENİZ SALINCAK% 0,43361
ZAFER PARTİSİREMZİ ASLAN% 0,42353
DEVA PARTİSİHAKAN GÜL% 0,24204
ANAPABDULKADİR BAŞ% 0,2164
BAĞIMSIZAHMET SÜZEN% 0,1192
BTPAYŞE ASLANTÜRK% 0,182
GELECEK PARTİSİMÜSLÜM ONUR KAZ% 0,0867
MİLLETMÜSLÜM KAÇAN% 0,0438
HAK-PARKAZIM BURÇAK% 0,0437
BAĞIMSIZMEHMET ŞEKER% 0,0435
MİLLİ YOLMEHMET CİHAT BUCAK% 0,0324
HKPHACI UYAR% 0,0323
SİVEREK

Açılan Sandık Oranı : % 42,32
Katılım Oranı : % 77,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MURAT BUCAK% 41,7118.195
YENİDEN REFAHHASAN İZOL% 40,4817.659
DEM PARTİALİ DUSAK% 15,036.559
HÜDA PARABDURRAHİM SIMAK% 1,03448
İYİ PARTİMEHMET SALİH ÇAKMAK% 0,52226
SAADETABDULLAH TÜYSÜZ% 0,37164
BÜYÜK BİRLİKNAZMİYE ÇAVCI% 0,28122
DEVA PARTİSİFERAT GÖZ% 0,2295
DİĞER% 0,1358
HKPANIL BERK TOPRAK% 0,1355
BTPAHMET İŞKURAN% 0,144
SURUÇ

Açılan Sandık Oranı : % 50,62
Katılım Oranı : % 64,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYTEN KAYA% 59,7211.362
AK PARTİMUSTAFA YÜKSEL% 27,315.195
CHPBURHAN KILIÇ% 5,06962
YENİDEN REFAHMAKSUT ERGENE% 3,69703
BÜYÜK BİRLİKÖMER YILDIRIM% 0,81154
HÜDA PARÖMER DURMAZ% 0,8152
GELECEK PARTİSİFEHMİ LAÇİN% 0,69131
DİĞER% 0,69131
İYİ PARTİMAHMUT TEKİN% 0,52100
SAADETMAHMUT KOÇ% 0,2752
DEVA PARTİSİNAHSAN ALAY% 0,2343
BTPAHMET AKBAŞ% 0,0815
HAK-PARMÜSLÜM BARIŞ% 0,059
AB PARTİMEHMET DAMAR% 0,048
ANAPMÜSLÜM ÖZ% 0,035
MİLLETİBRAHİM HALİL ÖZÇELİK% 0,013
VİRANŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 39,82
Katılım Oranı : % 75,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSERHAT DİCLE İNAN% 50,9515.524
AK PARTİSALİH EKİNCİ% 26,067.942
YENİDEN REFAHHADİ DİKEN% 19,846.044
HÜDA PARKAMİL TAZE% 0,77234
CHPMEHMET NUR YAMAN% 0,73224
İYİ PARTİBUBO BÜYÜKTURAN% 0,55167
SAADETYASİN KURT% 0,3194
BTPARİF YAĞMUR% 0,2989
DİĞER% 0,2678
BÜYÜK BİRLİKHALİL ÇAKMAZ% 0,2473

Kaynak: AA

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