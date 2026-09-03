Dilenci değil bankamatik! Zabıtalar say say bitiremedi

Dilencinin üzerinden çıkan 60 bin TL, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen zabıta denetiminin en dikkat çeken ayrıntısı oldu. İran uyruklu kişi hakkında idari para cezası uygulanırken ardından sınır dışı işlemi gerçekleştirildi.

ZABITA EKİPLERİ DENETİME ÇIKTI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde dilencilik yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişileri belirlemek amacıyla çalışma yürüten ekipler, Divan Yolu Caddesi'nde İran uyruklu bir kişiyi dilencilik yaparken yakaladı. İsmi açıklanmayan kişi, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Hizmet Binasına götürüldü.

ÜZERİNDEN 60 BİN TL ÇIKTI

Zabıta ekiplerinin yaptığı işlemler sırasında İran uyruklu kişinin üzerinde bulunan para dikkat çekti. Dilencilik yaparken yakalanan kişinin üzerinden tam 60 bin TL çıktı. Para miktarının belirlenmesinin ardından kişi hakkında dilencilik yaptığı gerekçesiyle idari işlem uygulandı.

3 BİN 700 TL CEZA KESİLDİ

İran uyruklu kişiye dilencilik yaptığı gerekçesiyle 3 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Zabıta ekiplerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yabancı uyruklu kişi, sınır dışı sürecinin yürütülmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Göç İdaresindeki işlemlerin ardından İran uyruklu kişinin Türkiye'den sınır dışı edildiği öğrenildi. Böylece Divan Yolu Caddesi'nde başlayan zabıta denetimi, kişinin üzerinden çıkan 60 bin TL, uygulanan idari para cezası ve sonrasında gerçekleştirilen sınır dışı işlemiyle sonuçlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin kent merkezinde dilencilik faaliyetlerine yönelik denetimleri sürüyor.